Valeria Gordeev reist mit ihrem Roman durch Raum und Zeit – das ist große Literatur

„Hier wird eine Welt entworfen – und das ist das, was Literatur auszeichnet“, jubelte der Juror Philipp Tingler, nachdem Valeria Gordeev 2023 in Klagenfurt ihren Text „Er putzt“ beim Bachmann-Wettbewerb gelesen hatte.



Seit drei Jahren wird der Roman, in dem die damals mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnete Passage nur einen winzigen Baustein bildet, geradezu fiebrig erwartet. Nun ist er da, und seine 39-jährige Autorin könnte mit ihm den Deutschen Buchpreis 2026 gewinnen.



„Die Zikade entschlüpft ihrer goldglänzenden Hülle“ erzählt von den größten Träumen des Menschen, aber auch von seinen niedersten Instinkten. Die Handlung schlägt Bögen zwischen Berlin, Kiew und Moskau, Wissenschaft und Religion, Vergangenheit und Gegenwart, Politik und Mythologie, Realem und Surrealem.