Zivilfahnder fassten in Frankfurt (Main) einen 58-Jährigen auf dem Römerberg. Die Täter arbeiten oft im Team. Aufgeklärt werden nur 6,9 Prozent der Fälle.

Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz: Laut Polizei gehören Glühweinbuden und Warteschlangen zu den Hotspots von Taschendiebem.

Pünktlich zum ersten Advent an diesem Sonntag haben Polizeibehörden in ganz Deutschland vor Taschendieben auf Weihnachtsmärkten gewarnt. Gefährlich ist vor allem der Moment, in dem Besucher am Stand warten, bestellen und zahlen. Wer dann nur auf Becher und Wechselgeld schaut, verliert die eigene Jacke leicht aus dem Blick.

Die Polizei Hessen zählt Verkaufsstände, Glühweinbuden und Warteschlangen zu den Risikozonen. Die Bundespolizei nennt zusätzlich Bahnhöfe und Züge, also auch den Weg zum Markt. Die Polizeidirektion Bad Segeberg warnt etwa für Elmshorn und Norderstedt vor dem Gedränge an Kassen und Geldautomaten. Das Problem betrifft also nicht nur Großstädte.

Festnahmen in Frankfurt (Main) und Gießen

Zwei Fälle aus Hessen zeigen, wie das in der Praxis aussieht. Auf dem Frankfurter Römerberg soll ein 58-Jähriger am 26. November zuerst den Verschluss einer fremden Handtasche zu öffnen versucht haben. Später soll er nach einem Handy in einer Westentasche gegriffen haben. Beides blieb erfolglos. Zivilfahnder sahen zu und nahmen den Mann fest.

In Gießen bemerkten Zivilfahnder am 25. November zwei Frauen, die den Weihnachtsmarkt offenbar nach Gelegenheiten absuchten. In einer angrenzenden Drogerie soll eine der Verdächtigen eine 77-Jährige abgelenkt haben. Ihre Begleiterin soll derweil das Portemonnaie aus einer Tasche am Rollator der Seniorin gezogen haben. Beide sitzen in Untersuchungshaft.

Wegfrage und Spendenliste: Die Tricks der Teams

In den Polizeiberichten taucht immer wieder dasselbe Muster auf: Eine Person sorgt für Ablenkung, die zweite stiehlt. Laut Stuttgarter Zeitung beschreibt das Polizeipräsidium Reutlingen für den Kreis Esslingen eine Frage nach dem Weg oder eine vorgehaltene Spendenliste als typische Masche. In Düsseldorf berichten Polizei und WDR von Gruppen, die sogar den Abtransport der Beute an ein weiteres Mitglied übergeben.

Die Polizeiliche Kriminalprävention nennt noch mehr Kniffe: Täter rempeln Opfer an, bekleckern sie angeblich aus Versehen oder bitten darum, eine Münze zu wechseln. Viele Betroffene merken den Verlust erst spät. Auch deshalb wird kaum ein Fall aufgeklärt.

95.184 Anzeigen, 32,4 Millionen Euro Schaden

Für 2025 weist die Polizeiliche Kriminalstatistik bundesweit 95.184 angezeigte Taschendiebstähle aus. Im Jahr davor waren es 107.720. Der Schaden sank von 52,4 auf 32,4 Millionen Euro, die Aufklärungsquote lag bei 6,9 Prozent. Die Vorweihnachtszeit gilt laut Kriminalprävention ausdrücklich als Brennpunktzeit.

Ob es auf den Märkten 2026 mehr oder weniger Fälle gibt, ist offen. Eine Statistik für diese Saison fehlt. Lokale Zahlen wie die mehr als 4.500 Anzeigen in Düsseldorf 2025 oder die 2.861 Fälle in Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr umfassen alle Taschendiebstähle, nicht nur die auf Weihnachtsmärkten.

Kameratürme in Bonn, Zauberkunst in Mainz

Manche Städte warnen nicht nur. In Bonn sind Polizei und Ordnungsamt jeden Tag in einer gemeinsamen Wache am Markt erreichbar. Streifen in Uniform und Zivil sind unterwegs, mobile Kameratürme kommen hinzu. Für Bonn und Bad Godesberg läuft seit 18. November eine auf 28 Tage befristete strategische Fahndung.

In Mainz will die Polizei an diesem Sonntag mit einem Zauberkünstler zeigen, wie Ablenkung funktioniert und wie schnell Dinge aus Taschen verschwinden können. Die hessische Polizei hat für große und kleine Märkte sichtbare Präsenz, verdeckte Einsätze und Kontrollen je nach Lage angekündigt.

Was Sie beim Besuch des Weihnachtsmarkts beachten sollten

Tragen Sie Geld, Karten und Papiere in verschlossenen Innentaschen dicht am Körper. Halten Sie Handtaschen geschlossen vor dem Bauch. Nehmen Sie nur das Bargeld und die Karten mit, die Sie wirklich brauchen. Prüfen Sie nach einem Rempler sofort, ob Portemonnaie und Handy noch an ihrem Platz sind.

Lassen Sie eine gestohlene Karte sofort bei Ihrer Bank sperren oder über den Sperr-Notruf 116 116, falls Ihre Bank dort angeschlossen ist. Zeigen Sie den Diebstahl bei der Polizei an. Nur sie kann eine Kuno-Sperre veranlassen, die die Karte auch im Lastschriftverfahren blockiert. Sperren Sie bei einem gestohlenen Handy SIM‑Karte und Gerät, und ändern Sie die Passwörter verknüpfter Dienste.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback an:

briefe@berliner-zeitung.de Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.

Lesen Sie mehr zum Thema