Haus F gehen mit ihrer neuen Single „Beatles“ an den Start. Sind die vier Jungs unsere neuen Fab Four? Und was hat es mit ihrem mysteriösen Bandnamen auf sich?

Nur keine falsche Bescheidenheit! Die vier Jungs der Berliner Band Haus F haben mal eben den Namen der wohl größten Band aller Zeiten zu ihrem jüngsten Single-Titel erkoren. Wer jetzt denkt, das Lied heißt „Stones“, nein, weit gefehlt: „Beatles“ heißt der frisch veröffentlichte Song.



„Du willst das Adrenalin und du kriegst es“, verspricht Per Lewandowski, 20, Sänger der Indie-Pop-Band aus Südberlin, im Liedtext, der um einen mitternächtlichen, nicht mehr ganz nüchternen Auftritt der Band kreist. Ein hochenergetisch hingeschmettertes Versprechen „auf vier Silhouetten wie die Beatles“. Kleiner machen sie's nicht.

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Aber warum auch? Selbst die Beatles haben mal als kleine Teenager-Band begonnen. Anfangs firmierten Lennon/McCartney als The Quarrymen („die Steinbrucharbeiter“) und an einen Welterfolg war außerhalb ihrer privaten Phantasien kaum zu denken.



Sowieso: Wer hätte gedacht, dass, als die vier von Haus F vor wenigen Jahren an ihrer Schule in Tempelhof-Schöneberg zusammenfanden, sie 2024 eine Band gründen würden, deren erstes Mini-Album „Sternstunde“ online inzwischen auf 2,7 Millionen Streams kommt?

Haus F: Vom Hype der Hauptstadt-Newcomer

Ergo: größer träumen, zu den Sternen greifen, nicht nur stundenweise. Inzwischen zählen Haus F zu den gehyptesten Newcomern der Hauptstadt – denen der ganz große Sprung gelingen könnte.



Haus F ist übrigens der Name jenes Gebäudes, in dem die vier an ihrer Schule Musik- und Kunstunterricht genossen haben. So kann's gehen. Zur Band gehören neben ihrem Frontmann noch Leo Nawrot an Piano und Saxofon, sein Bruder Alex Nawrot am Bass sowie Yannick Hesse am Schlagzeug.

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Wie die Beatles klingen Haus F nun nicht direkt, aber das macht nichts. Ihre Klangmixtur aus The Kooks, AnnenMayKantereit und Provinz hat auch ihren Charme. Das richtige Energielevel bringen die vier sowieso mit. Und die Attitüde, mit der man im Pop was wird.



Die Initialzündung bekamen die vier als Straßenband, die sie anfangs noch waren – nicht etwa beim Auftritt an der Warschauer Brücke, sondern auf Kursfahrt in Wien: „Auf der Straße merkst du sofort, ob ein Song funktioniert“, so heißt es aus der Band. „Niemand schuldet dir Aufmerksamkeit. Wenn Leute stehen bleiben, dann nicht aus Höflichkeit, sondern weil sie wirklich etwas fühlen.“

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Im März 2027 touren Haus F in Leipzig und Berlin

Wer die vier ob ihrer Beatles-Referenz für größenwahnsinnig hält, sei beruhigt. Sie wissen schon, dass manche glauben, dass sie einen an der Waffel haben: 2027 gehen sie auf „Spinner Tour“, samt Auftritten in Leipzig (7. März, Naumanns) und – wie sollte es anders sein – in Berlin (14. März, Kesselhaus).



In Hamburg, wo die Beatles Anfang der 1960er rund um die Reeperbahn ihren Live-Sound schärften, gastieren Haus F dann, nebenbei bemerkt, auch. Sicher ist sicher.

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