Diese Karte alarmiert: Deutschlands Industrie schrumpft um elf Prozent, die Nachbarn legen zu

Deutschlands Industrie verliert gegenüber fast allen Nachbarn an Boden. Eurostat-Daten zeigen, wie weit die Entwicklung von 2015 bis 2025 auseinandergeht.

Deutschlands Industrie hat 2025 deutlich weniger produziert als zehn Jahre zuvor: Ohne den Einfluss veränderter Preise ist ihre Produktion gegenüber 2015 um knapp elf Prozent gesunken. Polen hat dagegen um 54 Prozent zugelegt, Dänemark um 48 Prozent. Auch die meisten anderen Nachbarländer haben mehr produziert.



Das zeigen Eurostat-Daten mit Stand vom 15. Oktober 2026, die die Berliner Zeitung ausgewertet und auf einer Karte zusammengefasst hat. Die Schweiz hat ihre Industrieproduktion um rund 36 Prozent gesteigert, Belgien um 24 Prozent und Österreich um 23 Prozent. Tschechien hat um rund 13 Prozent zugelegt, die Niederlande um knapp fünf Prozent.

Frankreich hat sein Niveau nahezu gehalten. Luxemburg hat dagegen knapp 13 Prozent verloren und damit als einziger unmittelbarer Nachbar schlechter abgeschnitten als Deutschland.

Eurostat-Zahlen: Deutschlands Industrie verlor schon vor der Energiekrise an Boden

Die Berechnung beruht auf kalenderbereinigten Jahresindizes von Eurostat. Sie zeigen, wie sich die Industrieproduktion ohne den Einfluss veränderter Preise entwickelt hat. Erfasst werden neben dem verarbeitenden Gewerbe auch Bergbau und Energieversorgung, nicht jedoch das Baugewerbe.

Je nach Branche fließen dafür Produktionsmengen oder preisbereinigte Produktionswerte ein. Umsätze und Gewinne lassen sich daraus nicht ablesen. Welche Branchen wie stark zum Rückgang beigetragen haben, geht aus den hier verglichenen Gesamtwerten auch nicht hervor.

Schon vor der Energiekrise musste Deutschlands Industrie einbüßen: Bereits 2021 hat Deutschlands Industrieproduktion 4,1 Prozent unter dem Niveau von 2015 gelegen. Bis 2025 ist sie von diesem Stand aus nochmals um rund sieben Prozent gesunken. Die Schwäche hat damit bereits vor der russischen Invasion in die Ukraine bestanden und sich danach deutlich verschärft.

Dänemarks Pharmaboom treibt die Produktion

Warum haben einzelne Nachbarn stattdessen so stark zugelegt? In Dänemark hat vor allem die Pharmaindustrie das Wachstum angetrieben. Nach Angaben der OECD hat sich deren Produktion seit 2020 mehr als verdoppelt. Neue Medikamente gegen Übergewicht spielten dabei eine wichtige Rolle.

Die Branche stand für mehr als die Hälfte des dänischen Wirtschaftswachstums von 3,5 Prozent im Jahr 2024. Die OECD beschreibt deshalb eine Wirtschaft mit zwei Geschwindigkeiten: Große Exportunternehmen wachsen kräftig, während sich die Nachfrage im Inland deutlich schwächer entwickelt.

Für Polen nennt die OECD steigende Realeinkommen und hohe öffentliche Investitionen als gegenwärtige Wachstumstreiber. EU-Fördermittel stützen dort ebenso wie in Tschechien die Investitionen. Der Ökonom Marcin Piątkowski hat die deutsche Zurückhaltung bei Investitionen im Gespräch mit der Berliner Zeitung als „fiskalische Magersucht“ kritisiert. Deutschland habe dafür einen hohen Preis gezahlt. Angesichts der chinesischen Konkurrenz fordert er mehr Tempo: „Dies ist nicht der Moment für Halbheiten. Man muss das Gaspedal durchtreten.“

Deutsche Industrie strich seit 2019 fast eine halbe Million Stellen

Die deutsche Industrie hat zugleich massiv Stellen abgebaut. Laut ifo Dresden beschäftigte sie Ende 2025 rund 496.000 sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer weniger als Ende 2018. Das entspricht einem Minus von 7,1 Prozent, zeigt eine Studie, die am Montag veröffentlicht wurde.

Allein die Autoindustrie einschließlich ihrer Zulieferer baute 123.500 Stellen ab. Hersteller von Metallerzeugnissen strichen 115.600 Arbeitsplätze, der Maschinenbau weitere 64.500. Auf diese drei Bereiche entfielen zusammen rund 60 Prozent des Rückgangs. Der Studienautor Joachim Ragnitz führt den Beschäftigungsabbau unter anderem auf eine vermutlich gesunkene Wettbewerbsfähigkeit gegenüber China zurück.

Nach Rezession und Stillstand: Wie Deutschland gegenüber den Nachbarn wächst

Deutschlands Industrieschwäche fällt in eine lange wirtschaftliche Durststrecke. 2023 ist die gesamte Wirtschaftsleistung preisbereinigt um ein Prozent geschrumpft. 2024 hat sie stagniert, 2025 ist sie lediglich um 0,2 Prozent gewachsen. Deutschland hat damit auch im vergangenen Jahr keinen kräftigen Aufschwung geschafft.

Für 2026 hat die OECD in ihrem Wirtschaftsausblick vom Juni drei Prozent Wachstum in Polen erwartet, 2,5 Prozent in Dänemark und 1,9 Prozent in Tschechien. Für die Niederlande hat sie ein Prozent prognostiziert, für Deutschland und Österreich jeweils 0,7 Prozent. Im September hat die OECD ihre Wachstumsprognose für Deutschland allerdings auf 1,1 Prozent angehoben. Für 2027 erwartet sie ebenfalls 1,1 Prozent.

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