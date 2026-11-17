Stefanie Heinzmann ist Botschafterin der Deutschen Kinderhospizstiftung. Im SWR3-Interview erklärt sie, warum ihr todkranke Kinder am Herzen liegen.

Stefanie Heinzmann auf dem Roten Sofa der NDR-Sendung „DAS!“ im Juni 2025. Die Sängerin ist seit 2016 Botschafterin der Deutschen Kinderhospizstiftung.

Ein dreijähriger Junge erkrankt an einer Hirnhautentzündung. Er überlebt, behält aber schwere körperliche Behinderungen. Der Alltag seiner Familie ist von einem Tag auf den anderen ein anderer.



Stefanie Heinzmann hat diesen Fall als junge Frau in ihrem Umfeld miterlebt. Vergessen hat sie ihn bis heute nicht, wie sie im Interview mit SWR3 erzählt. Seit Jahren setzt sich die Schweizer Sängerin für Kinder ein, die nicht alt werden.



„Diese Kinder sind am Leben und die haben es verdient, dass dieses Leben auch lebenswert ist“, sagt die 37-Jährige.

Stefanie Heinzmann: Botschafterin seit 2016

Laut dem Sender ist Heinzmann seit 2016 Botschafterin der Deutschen Kinderhospizstiftung. Die Stiftung im sauerländischen Olpe wurde vom Deutschen Kinderhospizverein gegründet und soll dessen Arbeit dauerhaft finanzieren.



Den Verein hatten am 10. Februar 1990 sechs Familien gegründet, deren Kinder lebensverkürzend erkrankt waren. Der Gründungstag ist seit 2006 der bundesweite Tag der Kinderhospizarbeit.

Im April 2024 stand Heinzmann in der Stadthalle Köln-Mülheim mit Carolin Kebekus und Gregor Meyle bei einem Benefizkonzert für den Kinderhospizverein auf der Bühne. Gage gab es keine, der gesamte Erlös ging an den Verein.



In der Schweiz ist sie zudem seit 2023 Botschafterin von Unicef Schweiz und Liechtenstein.

Todkranke Kinder: Ein Thema, das viele verdrängen

Heinzmann ärgert, wie wenig über Kinderhospize gesprochen wird. „Kinder mit lebensverkürzenden Krankheiten, das ist so ein unglaublich schweres Thema, das man am liebsten irgendwie weg hätte“, sagt sie.



Dabei geht es um sehr viele Familien. In einer Kleinen Anfrage der Unionsfraktion im Bundestag ist von etwa 50.000 betroffenen Kindern die Rede. Belastbare Forschungsdaten für Deutschland gibt es nicht, die Zahl stützt sich auf britische Studien.



Neuere Schätzungen liegen doppelt so hoch: Der Evangelische Pressedienst spricht von rund 100.000 Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit lebensverkürzender Erkrankung.

Kinderhospiz: Begleitung ab der Diagnose

Ein Kinderhospiz ist weniger ein Ort zum Sterben als einer zum Leben. Die Begleitung der Familien beginnt oft mit der Diagnose, kann viele Jahre dauern und endet nicht mit dem Tod des Kindes.



Auch die gesunden Geschwister bekommen Hilfe. Viele Dienste bieten eigene Gruppen an, in denen Brüder und Schwestern ohne die Eltern über ihre Erlebnisse sprechen können.



Der Kinderhospizverein betreibt laut epd bundesweit 20 ambulante Kinderhospizdienste, die Familien zu Hause unterstützen – für die Familien kostenlos. In Berlin begleitet unter anderem die Björn Schulz Stiftung betroffene Kinder, berichtet die Apotheken Umschau.

Kinderhospize unterstützen: Spende oder Ehrenamt

Heinzmann ist überzeugt, „dass jeder Mensch auf seine Art und Weise auch was mitgeben kann und auch zurückgeben kann“. Eine kleine Spende reicht dafür schon.



Wer Zeit hat, kann sich bei einem ambulanten Kinderhospizdienst zum ehrenamtlichen Familienbegleiter ausbilden lassen. Die Dienste suchen regelmäßig Freiwillige.

Heinzmann-Tour „Circles“: Der Debüthit bleibt im Programm

Gerade ist Heinzmann mit ihrem Album „Circles“ auf Tour, das sie als ihr bisher persönlichstes bezeichnet. Am Freitag spielte sie im Stuttgarter Theaterhaus, in Berlin trat sie Anfang November im rbb-Sendesaal auf. Ihre Debütsingle „My Man Is a Mean Man“ von 2008 singt sie bis heute.

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