Spritpreise aktuell: Diesel ab 2,01 Euro, Super E10 ab 1,78 Euro je Liter. Wie die 12-Uhr-Regel Tanken teurer macht und wann es am günstigsten ist.

Ein Autofahrer tankt seinen Wagen und hält dabei zwei 50-Euro-Scheine in der Hand. Diesel und Benzin werden gerade billiger, doch wer mittags nach 12 Uhr tankt, zahlt teils über 20 Cent pro Liter mehr. (Symbolbild)

Wer heute Mittag kurz nach 12 Uhr an die Zapfsäule fährt, zahlt womöglich deutlich mehr als am Vormittag. Und das ausgerechnet in einer Woche, in der Sprit so billig ist wie seit Langem nicht.



An manchen Tankstellen in Deutschland kostete der Liter Super E10 am Mittwochmorgen nur noch 1,78 Euro, Diesel war ab 2,01 Euro zu haben. Das berichtet das Agrarportal agrarheute. Im Wochenvergleich ist E10 damit rund 15 Cent billiger geworden, Diesel bis zu 17 Cent.

Spritpreise aktuell: So viel kosten Diesel und E10

Die Tiefstwerte gelten nicht überall. Je nach Region und Uhrzeit schwanken die Preise deutlich.

Spritpreise am Mittwochmorgen, 18. November Super E10: 1,78 bis 1,86 Euro je Liter

Diesel: 2,01 bis 2,10 Euro je Liter

Der Tagesdurchschnitt liegt höher, weil er auch die teuren Mittagsstunden einrechnet. Vor einer Woche meldete der ADAC bundesweit im Schnitt 1,978 Euro für E10 und 2,217 Euro für Diesel, wie aus einer ADAC-Auswertung der Spritpreise vom 11. November hervorgeht.

Ölpreis fällt: Darum wird Benzin billiger

Haupttreiber ist der Ölpreis. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete am Mittwoch weniger als 92 US-Dollar, Ende Oktober waren es laut ADAC noch deutlich über 110 Dollar.



Dazu kommt ein wachsendes Angebot. Die Internationale Energieagentur IEA rechnet für das laufende Quartal mit einem Überschuss von rund zwei Millionen Barrel pro Tag. Fällt der Ölpreis weiter, halten Analysten laut dem Portal Diesel knapp unter zwei Euro und E10 unter 1,80 Euro für möglich.

Warum Diesel teurer ist als Benzin

Auffällig bleibt der Abstand zwischen den Sorten: Diesel kostet derzeit gut 20 Cent mehr als E10. Eigentlich müsste es andersherum sein. Weil Diesel niedriger besteuert wird, war er im langjährigen Schnitt mehr als zehn Cent billiger.



Diesel gilt jedoch als besonders krisenanfällig und gibt sinkende Ölpreise langsamer weiter. Das hatte der ADAC zuletzt mehrfach kritisiert.

12-Uhr-Regel: Die teure Tankfalle am Mittag

Seit dem 1. April dürfen Tankstellen ihre Preise nur noch einmal täglich anheben, um Punkt 12 Uhr. Senken dürfen sie jederzeit.



Die Folge: Der Preissprung ballt sich zur Mittagszeit. Die Spanne innerhalb eines Tages liegt laut ADAC teils bei über 20 Cent. Bei einer 50-Liter-Tankfüllung sind das mehr als zehn Euro.



„Wer mittags nach 12 Uhr tanken muss, hat erhebliche Zusatzkosten, die sich in keiner Weise rechtfertigen lassen“, kritisiert der Automobilclub. ADAC-Verkehrspräsident Peter König fordert deshalb schon seit September die Abschaffung der 12-Uhr-Regel.

Günstig tanken: Die besten Spartipps

So sparen Autofahrer an der Zapfsäule Zwischen 11 und 12 Uhr tanken: Dann sind die Preise am niedrigsten, wie die Berliner Zeitung zum günstigsten Tankzeitpunkt vor 12 Uhr berichtete.

Die Stunde nach 12 Uhr meiden: Danach sinken die Preise nur langsam wieder.

Bundesland beachten: Laut ADAC-Bundesländervergleich war E10 zuletzt im Saarland und in Berlin am billigsten, in Nordrhein-Westfalen am teuersten.

Nahost-Konflikt bremst den Preisrutsch

Ganz entspannt ist die Lage nicht. Das US-Militär griff am Dienstag eine iranische Raketenabschussrampe an. Die Iranischen Revolutionsgarden meldeten zudem, in der Straße von Hormus seien vier Öltanker auf Minen gelaufen. Unabhängig überprüfen lässt sich das bislang nicht.



Ein Ölpreissprung kann die Ersparnis an der Zapfsäule binnen Tagen wieder auffressen. Wer ohnehin tanken muss, sollte die niedrigen Preise jetzt mitnehmen, am besten am Vormittag.

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