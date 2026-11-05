Diesel plötzlich billiger – doch ab 1. Januar drohen bis zu 40 Cent mehr

Diesel ist nach dem Ölpreis-Absturz so billig wie seit Anfang Oktober nicht. Ab dem 1. Januar 2027 fällt der Tankrabatt weg. (Symbolbild)

Wer diese Woche tankt, freut sich: Diesel kostet im Bundesschnitt nur noch rund 2,22 Euro je Liter, so wenig wie zuletzt Anfang Oktober. Das liegt am Ölpreis, der seit Freitag um ein Fünftel eingebrochen ist.



In diesen 2,22 Euro steckt allerdings ein Rabatt von knapp 17 Cent. Und der läuft am 31. Dezember aus. Der Verband der freien Tankstellen hält zum Jahreswechsel einen Preissprung von bis zu 40 Cent je Liter für möglich.



Wie schnell das gehen kann, zeigte schon der Sommer. Nach dem Ende des ersten Tankrabatts sprang Diesel am 1. Juli um 12 Uhr über die Zwei-Euro-Marke.

Tankrabatt endet am 31. Dezember: 17 Cent fallen weg

Seit dem 1. Oktober ist die Energiesteuer auf Benzin und Diesel um 14,04 Cent je Liter gesenkt. Mit Mehrwertsteuer ergibt das knapp 17 Cent Entlastung, bei einer 50-Liter-Tankfüllung gut 8 Euro.



Ab dem 1. Januar 2027 gilt wieder der volle Steuersatz. Bei heutigem Ölpreis stünde Diesel dann bei rund 2,39 Euro je Liter.

Bis zu 40 Cent: So kommt die Warnung zustande

Carsten Müller, Chef des Bundesverbands Freier Tankstellen, hat seine Rechnung der Süddeutschen Zeitung vorgelegt. Zu den 17 Cent Steuer kämen 7 bis 10 Cent durch die höhere Treibhausgasminderungsquote. Diese Quote verpflichtet Mineralölkonzerne, den CO₂-Ausstoß ihrer Kraftstoffe zu senken, und die Kosten landen an der Zapfsäule.



Obendrauf rechnet Müller den Mittagsaufschlag von rund 10 Cent. Der Rabatt endet um Mitternacht, erhöhen dürfen Tankstellen ihre Preise aber erst um 12 Uhr. Am Neujahrsmittag könnte also alles auf einmal kommen.



Die volle Summe ist ein Szenario für diesen einen Moment. Wie viel dauerhaft bleibt, hängt vom Ölpreis und vom Wettbewerb ab. Immerhin bleibt ein Faktor stabil: Den CO₂-Preis hat der Bundestag am 15. Oktober auch für 2027 bei 55 bis 65 Euro je Tonne festgeschrieben.

Spritpreisdeckel kommt zu spät

Auf den geplanten Spritpreisdeckel sollten Autofahrer nicht hoffen. Die Rechtsgrundlage soll zwar zum 1. Januar stehen, greifen könnte der Deckel laut teltarif.de aber frühestens im Februar.



Die Hürden sind zudem hoch. Deutsche Spritpreise müssten drei Wochen in Folge mehr als 5 Prozentpunkte über dem Schnitt der übrigen EU-Staaten liegen. Selbst dann muss die Regierung den Deckel nicht ziehen.

Dieselpreis und Benzinpreis aktuell

Laut ADAC kostete Diesel am Mittwoch im Wochenschnitt 2,260 Euro je Liter, Super E10 2,041 Euro. Kurz vor der Mittagserhöhung rutschte E10 zeitweise unter 2 Euro.



Am Donnerstagmorgen war Diesel laut Agrarheute bereits auf rund 2,22 Euro gefallen. Der ADAC hält das noch immer für zu teuer und sieht Luft für weitere Senkungen, vor allem beim Diesel.

Warum der Ölpreis nach der US-Wahl abstürzt

Am vergangenen Freitag kostete ein Fass Nordseeöl der Sorte Brent noch 118 Dollar. Am Donnerstagmorgen waren es zeitweise rund 93,50 Dollar.



Auslöser ist die US-Zwischenwahl vom 3. November. Die Demokraten haben Senat und Repräsentantenhaus erobert, Händler erwarten deshalb, dass Präsident Donald Trump den Iran-Krieg schneller beenden muss. Trump räumte laut dem Fachportal selbst ein, dass die hohen Spritpreise seine Republikaner Stimmen gekostet haben.



Zugleich fließt wieder mehr Öl. Die Exporte aus der Golfregion übersteigen erstmals seit Juli die kurzfristige Nachfrage.

Heizölpreis aktuell: Vier-Wochen-Tief

Ölheizer profitieren mit. Laut HeizOel24 kosten 100 Liter im Bundesschnitt rund 167,65 Euro. Das sind 4,45 Euro weniger als vor einer Woche, bei einer Bestellung von 3.000 Litern also gut 130 Euro.



Teuer bleibt es trotzdem. Vor einem Jahr kostete der Liter rund 98 Cent, heute sind es fast 1,68 Euro. Eine gute Nachricht gibt es für Ölheizer aber: Ein Steuersprung zum Jahreswechsel droht ihnen nicht, der Tankrabatt galt nie für Heizöl.

Ölpreis-Prognose: Die Entlastung steht auf wackligen Beinen

Schon am Donnerstag zog Brent wieder auf rund 95 bis 96 Dollar an. In den USA sind die Vorräte an Diesel und Heizöl laut dem Portal Esyoil unter 100 Millionen Barrel gefallen, so wenig wie seit 2003 nicht.



Eine Einigung zwischen Washington und Teheran ist trotz der Vermittlung von Katar und Pakistan nicht in Sicht. Ein einziger Angriff im Golf kann die Preise binnen Stunden wieder hochtreiben.

Tanken vor Silvester: Diese Tipps sparen Geld

Kurz vor 12 Uhr tanken. Seit dem 1. April dürfen Tankstellen ihre Preise nur einmal täglich um 12 Uhr anheben. Am günstigsten ist es laut ADAC deshalb am späten Vormittag.



Rechtzeitig volltanken. Wer mit vollem Tank ins neue Jahr fährt, nimmt den Rabatt mit. Den Andrang an den letzten Dezembertagen sagt der Tankstellenverband bereits voraus, früher fahren lohnt sich.



Preise vergleichen. Zwischen Tankstellen liegen laut ADAC bis zu 7 Cent je Liter, an Autobahnen deutlich mehr. Apps wie ADAC Drive oder Clever Tanken zeigen die aktuellen Preise der Markttransparenzstelle.



Heizöl in Etappen kaufen. Wer den Tank nicht sofort füllen muss, bestellt eine Teilmenge jetzt und den Rest später. So nimmt man das Vier-Wochen-Tief mit, ohne alles auf einen Tag zu setzen.

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