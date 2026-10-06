Diesel über sechs Dollar: Trump gibt rot gefärbten Agrardiesel auf US-Highways frei

Rekordpreise an der Zapfsäule: Trump gibt den steuerfreien Agrardiesel für Lkw frei und stundet die Dieselsteuer bis Jahresende.

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Mehr als acht Dollar für die Gallone Diesel: Preistafel einer Shell-Tankstelle gegenüber der Marathon-Raffinerie in Carson bei Los Angeles.

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Am Montagabend Ortszeit unterzeichnete Donald Trump eine Verfügung, die Truckern und Landwirten vorübergehend den billigeren rot gefärbten Diesel erlaubt, wie der US-Sender CNBC berichtet. Gemeint ist jener Kraftstoff, der bislang Traktoren, Baumaschinen und anderem Gerät abseits öffentlicher Straßen vorbehalten blieb.

Eingefärbt wird er, weil auf ihn die Bundesabgabe von 24,4 Cent je Gallone nicht anfällt – umgerechnet rund 6,4 Cent je Liter. Das Weiße Haus rechnet vor, dass eine Tankfüllung dadurch um mehr als 100 Dollar günstiger werde.

Bis zur Unterschrift galt der rote Sprit auf der Straße als Steuerbetrug

Wer ihn im Straßenverkehr verfuhr, riskierte bislang Bußgelder wegen Steuerhinterziehung. Mehrere Bundesstaaten hatten die Regeln allerdings schon im Lauf des Jahres gelockert, um die Preisspitze abzufedern.

Sechs Dollar je Gallone – und 700 Millionen Dollar Mehrkosten pro Tag

Im September kletterte der landesweite Durchschnittspreis für Diesel erstmals über sechs Dollar je Gallone, umgerechnet knapp 1,59 Dollar je Liter; an einem Truckstop in Los Angeles standen zeitweise mehr als acht Dollar auf der Anzeige, gut 2,10 Dollar je Liter. Ausgelöst hatten den Sprung Lieferstörungen infolge der Kriege in der Ukraine und im Iran.

Bob McNally, Präsident von Rapidan Energy, beziffert die Mehrausgaben der Amerikaner für Benzin und Diesel auf rund 700 Millionen Dollar – pro Tag, verglichen mit dem Vorjahr.

Finanzministerium soll Steuer stunden und womöglich ganz streichen

Die Verfügung weist den Finanzminister an, die Bundesverbrauchsteuer auf Straßendiesel bis Ende 2026 nicht einzuziehen, zinsfrei und ohne Säumniszuschläge, in Abstimmung mit dem Kriegsministerium. Zusätzlich soll er prüfen, wie sich die gestundete Schuld später komplett erlassen ließe.

Die Regierung führt das knappe globale Angebot auf den Krieg in der Ukraine zurück und verweist auf mangelnde Verarbeitungskapazität im eigenen Land. Beides treibe nicht nur den Dieselpreis, sondern die Lebenshaltungskosten insgesamt.

Die G7 öffnen ihre Reserven, nachdem Trump mit einem Exportstopp drohte

Unter Druck der USA sagten die G7 zu, 100 Millionen Barrel aus ihren Diesel- und Rohölreserven freizugeben. Zuvor hatte Trump laut über ein Ausfuhrverbot für US-Diesel nachgedacht.

Die Entlastung läuft bis zum Jahresende – und damit über den Wahltag hinaus, an dem die Amerikaner einen neuen Kongress bestimmen. Preise an der Tankstelle gehören zu den wenigen Zahlen, die Wähler täglich vor Augen haben.

In Deutschland stand der Liter Diesel zuletzt bei 2,41 Euro

Am 30. September, dem letzten Tag vor der Steuersenkung, zahlten Autofahrer im bundesweiten Mittel 2,409 Euro je Liter Diesel und 2,258 Euro für Super E10. Selbst auf dem amerikanischen Rekordniveau bleibt der Liter an US-Zapfsäulen damit klar billiger als hierzulande — den Abstand erklärt die Steuerlast.

Berlin nimmt bis Silvester 14 Cent Energiesteuer zurück, tiefer lässt die EU nicht

Seit dem 1. Oktober sinkt die Energiesteuer auf Benzin und Diesel um 14,04 Cent je Liter, mit Mehrwertsteuereffekt rund 17 Cent; beim Diesel ist damit die Grenze der europäischen Mindeststeuersätze erreicht. Ob das Geld ankommt, bleibt offen: Vom Tankrabatt im Frühjahr wurden beim Diesel nach Rechnung des Ifo-Instituts nur zwölf Cent weitergereicht.

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