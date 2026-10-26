Diesen Roboter wollte niemand mehr kaufen – jetzt arbeitet er im Kindergarten

Er hat Katzenohren auf dem Display und eine Vergangenheit als Ladenhüter: Im niederösterreichischen Purkersdorf vor den Toren Wiens rollt seit Kurzem ein Servierroboter namens BellaBot durch einen Kindergarten. Das berichten die Niederösterreichischen Nachrichten (NÖN).



Bevor er dort anheuerte, wollte ihn niemand mehr haben.

Ladenhüter: So kam BellaBot in den Kindergarten

Der Roboter stammt vom Linzer Technikhändler Schmachtl, der in Österreich Geräte des chinesischen Herstellers Pudu Robotics vertreibt. Der Kindergarten hatte sich dort eigentlich nach einem Reinigungsroboter erkundigt.



Zur selben Zeit bekam Schmachtl einen Servierroboter zurück, der sich nicht mehr verkaufen ließ, erzählte Vertriebsexperte Patrick Hinterholzer dem Blatt. Statt im Lager landete das Gerät deshalb als Spende in Purkersdorf.



Zum Fototermin mit dem Neuen kamen sogar Bürgermeisterin Jasmin Klemmer-Schlögl und ein Stadtrat. So viel Prominenz bekommt nicht jeder neue Kollege zum Dienstantritt.

Krankenstände im Team: Roboter soll Wege sparen

Seine Aufgabe ist bodenständig. BellaBot soll zwischen Küche und Gruppenräumen pendeln, damit die Pädagoginnen weniger laufen und mehr Zeit für die Kinder haben, sagt Marion Hopfgartner, die den privaten Kindergarten gegründet hat.



Auslöser waren Krankenstände. Kolleginnen mussten Aufgaben übernehmen, für die sie eigentlich nicht zuständig waren, schilderte Hopfgartner der Zeitung. Der Roboter soll zumindest einen Teil davon abfangen.

55 Kilo schwer, Schritttempo: Was BellaBot kann

Ein Spielzeug ist er nicht. Laut Datenblatt des Herstellers wiegt BellaBot rund 55 Kilogramm und trägt auf vier Ebenen bis zu 40 Kilo. Mehr als 1,2 Meter pro Sekunde schafft er nicht, das ist gemächliches Schritttempo.



Im Gesicht trägt er ein Display mit großen Kulleraugen, dazu gibt es einen Geburtstagsmodus mit Musik. In einer Kindergartengruppe dürfte das bald die gefragteste Funktion sein.



Einrichten lässt er sich laut Hinterholzer einfach: Von einem Startpunkt aus wird eine Karte angelegt, auf der Wege und Ziele festgelegt werden.

Zustimmung wird geprüft...

KI im Kindergarten: Was die Eltern sagen

Hopfgartner will den Kindern den Nutzen von KI und Robotik näherbringen, nach dem Motto ihres Konzepts: „Lernen ohne zu lehren“. Purkersdorf sei einer der ersten Kindergärten mit so einem Roboter, sagt sie.



Die Eltern seien anfangs überrascht gewesen, stünden dem Projekt aber offen gegenüber.



Mit dem Wort KI sollte man allerdings vorsichtig sein. BellaBot ist vor allem ein sehr gut navigierendes Tablett auf Rädern, das Hindernissen ausweicht und dabei niedlich guckt. Um Kindern Technik zu erklären, reicht das völlig.

Roboterkatze auch in Deutschland unterwegs

Neu ist der Katzenroboter nicht. Auf der Fähre nach Borkum brachte ein BellaBot schon 2022 Kaffee und Kuchen, ein Restaurant im Ostseebad Grömitz setzte ihn bereits 2021 gegen Personalmangel ein.



Hersteller Pudu aus Shenzhen hat nach eigenen Angaben mehr als 130.000 Roboter ausgeliefert und zeigte sein Programm im September auf der IFA in Berlin. Ein US-Händler listet den BellaBot für rund 15.900 Dollar. In Purkersdorf kostete er nichts.

Vorsicht beim Streicheln: Der Roboter kann genervt reagieren

Bleibt die härteste Prüfung im neuen Job. BellaBot reagiert auf Berührungen, wer ihn streichelt, bekommt ein zufriedenes Gesicht zu sehen.



Wer nicht aufhört, erlebt irgendwann eine verärgerte Katze. Das beschrieb Trusted Reviews schon bei der Vorstellung auf der Technikmesse CES 2020.



Für eine Gruppe begeisterter Kindergartenkinder ist das eine echte Belastungsprobe. Vielleicht ist es auch die wertvollste Lektion, die der Neue mitbringt: Auch eine Katze aus Kunststoff hat Grenzen.

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