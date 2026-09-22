Dieser Delfin hetzt Fische, bis sie sich übergeben – dann frisst er das Erbrochene

Delfin Bubbles am Great Barrier Reef jagt Stachelmakrelen, bis sie sich übergeben, und frisst das Erbrochene. Das zeigt eine neue Studie.

Scheinbar ein Dauerlächeln, dahinter steckt ein Raubtier: Ein Großer Tümmler vor Australien hat eine besonders eklige Methode entwickelt, an Futter zu kommen. (Symbolbild)

Ein Großer Tümmler am Great Barrier Reef hat einen Weg gefunden, satt zu werden, ohne selbst zu fischen. Er jagt Fische, bis sie sich übergeben. Dann frisst er das Erbrochene.



Das Männchen heißt Bubbles und schwimmt regelmäßig vor Lady Elliot Island am Südende des Riffs. Die Meeresbiologin Jacinta Shackleton, die dort arbeitet, fasst seine Methode gegenüber Discover Wildlife trocken zusammen: Er jage diesen einen Fisch, der Fisch übergebe sich, er fresse das Erbrochene.



Forschende der australischen University of the Sunshine Coast (UniSC) haben das Verhalten jetzt in der Fachzeitschrift Ecology and Evolution beschrieben. Laut Mitteilung der Universität ist es die weltweit erste detaillierte Beschreibung von Futterdiebstahl bei einem Wal. Delfine zählen zoologisch zu den Zahnwalen.

So jagt der Delfin: Scannen, isolieren, hetzen

Zwischen Juni 2021 und Oktober 2025 dokumentierte das Team 20 Jagden auf Großaugen-Stachelmakrelen. Elfmal bekam Bubbles, was er wollte.



Der Ablauf ist jedes Mal ähnlich. Bubbles tastet den Schwarm per Echoortung ab und bewegt dabei den Kopf hin und her. Dann isoliert er einen Fisch ab und bleibt ihm dicht auf den Fersen.



Irgendwann gibt die gestresste Makrele ihren Mageninhalt frei. Bubbles schnappt zu, der Fisch schwimmt unverletzt weiter. Laut dem US-Magazin Scientific American schaffte der Delfin bis zu zehn solcher Verfolgungen in einer halben Stunde.

Kleptoparasitismus: Der Schnorrer vom Riff

Biologen nennen das Kleptoparasitismus. Ein Tier lässt ein anderes die Beute fangen und nimmt sie ihm dann ab. Möwen machen das ständig, Fregattvögel hetzen Seeschwalben, bis diese ihre Fische auswürgen.



Bei Meeressäugern ist so etwas kaum dokumentiert. Für die Makrelen ist es jedenfalls ein schlechtes Geschäft, sagt Shackleton. Ihr einziger Vorteil: Sie dürfen weiterleben.

Warum jagt Bubbles allein?

Große Tümmler jagen normalerweise in Gruppen und treiben Schwärme gemeinsam zusammen. Bubbles war bei jeder Aufnahme allein, selbst wenn andere Delfine in der Nähe schwammen.



Erstautorin Romney Edwards-Francis, Doktorandin an der UniSC, vermutet genau darin den Sinn. Einen schnellen Fisch allein zu fangen, kostet viel Kraft. Ihn zu hetzen, bis er sein Futter hergibt, womöglich weniger.



Co-Autorin Asia Haines geht noch einen Schritt weiter. Weil Bubbles das über Jahre wiederhole, habe er womöglich gelernt, gezielt die Fische mit den vollsten Bäuchen auszusuchen.

Klicks und Brummtöne: Was die Forscher noch nicht wissen

Bei der Jagd gibt Bubbles schnelle Klicks und tiefe Brummtöne von sich. Die Töne könnten den Fisch zusätzlich stressen, die Klicks den vollsten Magen verraten. Beides ist bislang eine Hypothese, die Tonaufnahme stammt aus einer einzigen Begegnung.



Auch Jason Bruck bremst. Der Delfinforscher von der Stephen F. Austin State University in Texas war nicht an der Studie beteiligt. Dem Magazin sagte er, man könne noch nicht behaupten, dass Bubbles die Fische jage, weil er das Erbrechen erwarte.

Das Lächeln der Delfine täuscht

Wer Delfine für die netten Kerle des Meeres hält, dem widerspricht Haines. Dieses Bild sei Vermenschlichung, vielleicht weil Delfine zu lächeln scheinen. Delfine seien Raubtiere, ob die Beute gestohlen sei oder nicht.



Bubbles ist damit wohl der erste Delfin mit wissenschaftlich beglaubigtem Hang zum Schnorren. Die Makrelen vor Lady Elliot Island hätten auf diesen Nachbarn gern verzichtet.

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