Dieser Kürbis lacht Sie aus, solange Sie ihn nicht finden

Wimmelbild zu Halloween: Auf diesem Herbstmarkt versteckt sich ein lachender Kürbis zwischen Laub und Marktständen. Finden Sie ihn? Mit Auflösung.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Wimmelbild zu Halloween: Auf diesem Herbstmarkt versteckt sich ein lachender Kürbis. Finden Sie ihn?

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Ein Herbstmarkt, wie man ihn sich wünscht: Kastanien im Fass, Pilze in Holzkisten, heißer Apfelpunsch am Stand. Kinder werfen Laub in die Luft, zwei Hunde toben mit. Und irgendwo in diesem Gewusel grinst ein Kürbis.



Kürbisse gibt es auf dem Bild reichlich. Lachen tut aber nur ein einziger. Ihre Aufgabe: Finden Sie das geschnitzte Gesicht – am besten in unter 20 Sekunden.

So funktioniert das Wimmelbild-Rätsel

Schauen Sie sich das Bild in Ruhe an. Zoomen ist erlaubt, Scrollen zur Auflösung nicht.



Wer nach 20 Sekunden fündig wird, hat ein gutes Auge. Wer länger braucht, ist in bester Gesellschaft – der Kürbis hat sich nämlich schlau getarnt.

Herbstmarkt mit einem lachenden Kürbis © generated with ChatGPT

Tipp 1: Nicht da, wo alle suchen

Der erste Blick wandert fast automatisch nach links unten. Dort liegen die großen orangefarbenen Kürbisse direkt vor den Apfelkisten. Die sind allerdings blank – kein Gesicht, kein Grinsen.

Tipp 2: Die rechte Bildhälfte

Wenden Sie den Blick nach rechts. Dort sitzt ein älterer Herr mit Buch auf einer Parkbank, neben ihm döst eine getigerte Katze. Sie sind nah dran.

Tipp 3: Suchen Sie das Heu

Unter der Parkbank stapeln sich Heuballen. Lila Heidekraut, rote Beeren, ein gestreifter Kürbis. Noch ein paar Zentimeter – dann schaut er Sie an.

Bonus-Aufgabe für Fortgeschrittene

Wer den Kürbis schon hat, muss nicht gleich weiterscrollen. Im Bild verstecken sich noch mehr Tiere: ein Eichhörnchen, ein Igel, ein Specht und eine Blaumeise. Finden Sie alle vier?



Kleiner Hinweis: Zwei davon sitzen ganz oben, einer ganz unten. Der Specht hat sich einen Platz gesucht, den man eher für Tauben reserviert hätte.

Auflösung: Hier grinst der Kürbis

Achtung, Spoiler! Wer noch sucht, sollte jetzt nicht weiterlesen.



Der lachende Kürbis sitzt am rechten Bildrand, unterhalb der Parkbank mit dem lesenden Herrn. Er thront in einer Holzkiste direkt auf dem großen Heuballen, zwischen dem lila Heidekraut links und einem grün-gelb gestreiften Kürbis rechts.



Hinter ihm leuchtet ein Strauch mit roten Beeren. Gerade diese warme Farbkulisse macht ihn so schwer zu entdecken: Orange auf Orange, umgeben von Herbstlaub.

Wimmelbild Kürbis Auflösung © generated with ChatGPT

Auflösung der Bonus-Aufgabe

Das Eichhörnchen sitzt oben links auf einem dicken Ast, die Blaumeise nur ein Stück weiter rechts auf demselben Baum. Der Igel trippelt unten in der Mitte über das Pflaster, knapp unterhalb des hölzernen Bollerwagens voller Laub.



Und der Specht? Der klammert sich ganz rechts an die schmiedeeiserne Straßenlaterne.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema