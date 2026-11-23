Kabarettist Dieter Nuhr hat eine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Wegen einer Therapie sagt der 66-Jährige Auftritte und Sendungen ab.

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Der Kabarettist Dieter Nuhr hat seine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Wie der 66-Jährige am Montag bei Instagram mitteilte, wurde bei ihm ein Hodgkin-Lymphom diagnostiziert.

Dabei handelt es sich um eine bösartige Erkrankung des lymphatischen Systems, die als Form des Lymphdrüsenkrebses gilt.

Jahresrückblick kann nicht stattfinden

Nach eigenen Angaben steht Nuhr nun eine Therapie bevor. Deshalb werde er sämtliche geplanten Auftritte und Sendungen bis zum Frühjahr absagen. Auch sein angekündigter Jahresrückblick könne nicht stattfinden.

Trotz der Diagnose äußerte sich der Kabarettist zuversichtlich. Das Hodgkin-Lymphom sei „sehr gut heilbar“, erklärte Nuhr in seinem Instagram-Beitrag. Zugleich betonte er, nach der Behandlung auf einen Neustart zu hoffen.

Unter dem Beitrag sprachen zahlreiche Nutzer dem Komiker Genesungswünsche aus und wünschten ihm Kraft für die bevorstehende Therapie. Quelle der Informationen sind Angaben von Dieter Nuhr auf Instagram, über die zunächst RTL berichtete.