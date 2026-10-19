Ein alter Mann summt vor sich hin, während er die Treppe zu seiner Wohnung hochsteigt. Zwischen meterhohen Bücherwänden schlängelt er sich zu einem Instrumentenkoffer und nimmt eines seiner schönsten Sammlerstücke in die Hand. Ein elfenbeinweißes Scandalli-Akkordeon aus dem Jahr 1968, mit rubinroten Tasten und goldenen Verzierungen. Als er dann zu spielen beginnt, scheint ein Ruck durch seinen Körper zu gehen.
Der 81-jährige Dieter Plinke hat ein Leben für die Musik und die Musikvermittlung hinter sich, und er arbeitet noch immer. Er steht in seiner Berliner Altbauwohnung, die von diesem Leben erzählt, und musiziert. Die Luft, die im Inneren des Akkordeons die Zungen bewegt, erfüllt den ganzen Raum. Plinkes Fuß wippt im Dreivierteltakt, und auf seinen Lippen zeichnet sich ein leises Lächeln ab.
Instrumente
Mit einem Fehlkauf fing alles an – Berliner Pädagoge sammelt 1000 Akkordeons
Dieter Plinke konnte einfach nicht aufhören. Jetzt sucht er Museen oder Universitäten, die seine einzigartige Sammlung übernehmen.
9 Min
Link kopiert
Die Artikel-URL wurde erfolgreich in Ihrer Zwischenablage gespeichert.
Dieter Plinke spielt auf einem Scandalli „Showman“-Akkordeon aus dem Jahr 1968.
© Emmanuele Contini/Berliner Zeitung