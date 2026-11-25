Digitaler Führerschein in der i-Kfz-App: Start Ende November. Welche Handys gehen, warum die Ausweis-PIN nötig ist und wie es eine neue PIN gibt.

Fotomontage: So ähnlich könnte der digitale Führerschein bei einer Verkehrskontrolle aussehen. Die Version in der i-Kfz-App gilt zunächst nur in Deutschland.

Der Führerschein kommt aufs Handy, womöglich schon in den nächsten Tagen. Bei vielen Autofahrern wird die Einrichtung trotzdem scheitern, und zwar an einem Brief, der seit Jahren in irgendeiner Schublade liegt.



Darin steht die PIN des Personalausweises. Ohne diese sechs Ziffern lässt sich der digitale Führerschein nicht einrichten. Wer sie nicht mehr findet, sollte sich jetzt darum kümmern, denn eine neue PIN kommt per Post und braucht einige Tage.

Wann startet der digitale Führerschein?

Laut Bundesverkehrsministerium soll der digitale Führerschein Ende November in der i-Kfz-App starten. Einen festen Tag gibt es nach Angaben des Technikportals Chip Stand 24. November allerdings noch nicht.



Die App ist schon im Umlauf. Seit November 2025 lässt sich darin der digitale Fahrzeugschein speichern. Die Führerschein-Funktion ist aber noch nicht freigeschaltet.



Mitmachen ist freiwillig. Wer keinen digitalen Führerschein will, fährt weiter mit der Plastikkarte.

Diese Handys funktionieren mit der i-Kfz-App

Die App läuft erst ab iOS 17 beziehungsweise Android 12. Auf Huawei-Geräten ist sie laut Bundesverkehrsministerium derzeit überhaupt nicht nutzbar.

Bei Motorola werden unter anderem Edge 50 Neo, Edge 50 Ultra und Razr 50 Ultra unterstützt, ältere Modelle können ausgeschlossen sein. Auch der ADAC weist auf die Probleme bei beiden Herstellern hin.

Checkliste: Das brauchen Sie für den digitalen Führerschein Smartphone mit NFC-Funktion

mindestens iOS 17 oder Android 12

die kostenlose i-Kfz-App aus dem App Store oder Google Play Store

Personalausweis mit eingeschalteter Online-Ausweisfunktion

die sechsstellige PIN des Personalausweises

die Führerscheinkarte

Fünf Ziffern oder sechs? Die Falle mit der Transport-PIN

Mit jedem neuen Personalausweis kommt per Post ein PIN-Brief. Darin steht aber nur eine fünfstellige Transport-PIN. Für den digitalen Führerschein brauchen Sie eine eigene sechsstellige PIN, die Sie einmal selbst festlegen müssen.



Wer das nie gemacht hat, holt es in der kostenlosen AusweisApp nach. Dafür reicht der alte Brief mit der Transport-PIN.



Vorsicht beim Ausprobieren: Nach drei falschen Eingaben ist die PIN gesperrt. Entsperren lässt sie sich dann nur noch mit der PUK, die ebenfalls im PIN-Brief steht.

Ältere Ausweise: Online-Funktion womöglich aus

Bei Personalausweisen, die seit Juli 2017 ausgestellt wurden, ist die Online-Ausweisfunktion automatisch eingeschaltet. Bei älteren Karten konnte man sie beim Abholen abwählen.



Wer damals verzichtet hat, muss die Funktion erst einschalten. Das geht beim Bürgeramt oder über denselben Dienst des Bundes, über den sich auch eine neue PIN bestellen lässt.

Ausweis-PIN vergessen? So gibt es kostenlos eine neue

Der Bund bietet aktuell wieder einen kostenlosen PIN-Rücksetz- und Aktivierungsdienst an. Der neue PIN-Brief geht an die deutsche Meldeadresse, die im Ausweis gespeichert ist. Die alte PIN brauchen Sie für die Bestellung nicht.

So bestellen Sie den PIN-Rücksetzbrief AusweisApp installieren, alternativ ein Kartenlesegerät am Computer nutzen

in der App den Rücksetzbrief anfordern

zur Bestätigung die sechsstellige CAN eingeben, sie steht unten rechts auf der Vorderseite des Ausweises

Brief abwarten und damit eine neue eigene PIN festlegen

Bestellen können Personen ab 16 Jahren mit deutscher Meldeadresse. Nötig ist ein gültiger Personalausweis oder eine eID-Karte.



Wer nicht auf die Post warten will, geht zum Bürgeramt beziehungsweise zur zuständigen Ausweisbehörde. Dort wird die PIN ebenfalls kostenlos zurückgesetzt, in vielen Städten allerdings nur mit Termin.

So kommt der Führerschein in die App

Sobald die Funktion freigeschaltet ist, führt ein Assistent durch die Einrichtung. Nach Angaben des Technikportals soll der Ablauf in etwa so aussehen.

Einrichtung: digitaler Führerschein in der i-Kfz-App in der App beim Bereich Führerschein ein neues Dokument hinzufügen

Identität mit dem Online-Ausweis und der sechsstelligen PIN nachweisen

den Personalausweis nah ans Handy halten, die App liest die Daten per NFC aus

die Fahrerlaubnisdaten werden aus dem Register abgerufen und in der App angezeigt

Plastikkarte trotzdem nicht wegwerfen

Der digitale Führerschein gilt zunächst nur in Deutschland. Wer nach Dänemark, Polen oder Österreich fährt, braucht weiter die Karte im Portemonnaie.



Ein EU-weit einheitlicher digitaler Führerschein kommt zwar. Die Umsetzung der neuen Regeln kann laut ADAC aber noch bis 2030 dauern.



Auch im Inland hängt alles am Akku. Ist das Handy bei der Kontrolle leer, haben Sie keinen Führerschein dabei. Das kostet ein Verwarnungsgeld von zehn Euro.

Ab 2027 auch in der staatlichen Wallet

Anfang 2027 soll der digitale Führerschein zusätzlich in der staatlichen deutschen EUDI-Wallet „d-you“ starten. Die i-Kfz-App soll daneben weiter bestehen.

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