Wer kein Schreiben vom Renten-Service bekommen hat, muss nichts tun. Für angeschriebene Rentner gilt dagegen: Der Stichtag ist keine Schonfrist.

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Den digitalen Lebensnachweis erledigen Rentner per Smartphone über die Postident-App, das geht noch bis zum 25. November 2026.

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Für einen Teil der Rentner hat der Countdown begonnen. Laut einem Hinweis des Renten-Service der Deutschen Post schließt der Online-Weg für den Lebensnachweis am 25. November 2026. Wer einen Brief bekommen und noch nicht reagiert hat, soll den Nachweis sofort nachreichen.

Das klingt nach Alarm für alle Ruheständler. Das stimmt aber nicht. Wer kein persönliches Schreiben erhalten hat, muss nichts tun. Für alle, die angeschrieben wurden, ist der Termin dagegen keine Gnadenfrist: Ihre Rente kann schon seit Ende Oktober ruhen.

Stichtag 9. Oktober: Warum manche Rente schon ruhen kann

Die Fragen und Antworten zum digitalen Lebensnachweis nennen den 9. Oktober 2026 als früheren Stichtag. Wer diesen Termin verpasst hat, dessen Zahlung durfte der Renten-Service ab Ende Oktober anhalten.

Eine Strafe ist das nicht. Die Sperre endet, sobald ein gültiger Nachweis eingegangen ist. Der 25. November verlängert also nur den digitalen Weg. Eine bestehende Sperre hebt er nicht auf. Welche Möglichkeiten Betroffene nach diesem Datum haben, erklären die offiziellen Seiten nicht eindeutig.

Wohnsitz oder Konto im Ausland: Wen der Renten-Service anschreibt

Laut einem Faktencheck der Deutschen Rentenversicherung brauchen Rentner in Deutschland in der Regel keinen solchen Beleg. Gefragt sind vor allem Rentner im Ausland, deren Wohnland Sterbefälle nicht automatisch an Deutschland meldet. Auch wer hier lebt, die Rente aber auf ein ausländisches Konto bekommt, kann Post erhalten.

Die Aufforderung liegt der Rentenanpassungsmitteilung bei, erläutert die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See. Für 2025 bezifferte die DRV die Rentenzahlungen ins Ausland auf rund 1,7 Millionen. Bei etwa 1,2 Millionen davon läuft der Abgleich automatisch. Gezählt sind Zahlungen, nicht Personen.

QR-Code und Postident-App: So klappt der Nachweis per Smartphone

Laut der Schritt-für-Schritt-Anleitung des Renten-Service brauchen Sie dafür ein Smartphone oder Tablet und den persönlichen Brief mit QR-Code. Dazu kommen ein anerkannter Lichtbildausweis im Original, eine E-Mail-Adresse und die Postident-App. Bei mehreren Schreiben müssen Sie den Ablauf für jedes einzeln durchlaufen.

Den Nachweis muss der Rentner selbst erbringen. Angehörige oder Betreuer dürfen das auch mit Vollmacht nicht übernehmen. Seit 2026 steht das Verfahren laut den Hinweisen des Auswärtigen Amts zur Lebensbescheinigung allen Betroffenen regulär offen. Die Auslandsvertretungen empfehlen es vorrangig.

Bis zu 150 Euro für angebliche Hilfe: Wo beim Nachweis Ärger droht

Das offizielle Verfahren kostet nichts. Trotzdem warnte die DRV Nord am 28. Januar 2026 vor unseriösen Anbietern. Sie hatten für vermeintliche Unterstützung bis zu 150 Euro verlangt.

Auch die Technik kann Probleme machen. Das Bundesamt für Soziale Sicherung beschreibt im BAS-Report 2024 Beschwerden über die technischen Anforderungen. Außerdem nennt es Fälle, in denen es auf eine rasche Wiederaufnahme gestoppter Zahlungen drängte. Wie oft solche Probleme 2026 auftreten, ist nicht bekannt.

Das sollten Sie jetzt tun

Prüfen Sie, ob Ihrer Rentenanpassungsmitteilung eine Aufforderung zum Lebensnachweis beilag. Fehlt ein solches Schreiben, müssen Sie nichts unternehmen. Haben Sie eines erhalten und noch nicht reagiert, erledigen Sie den digitalen Nachweis bis zum 25. November für jedes Schreiben einzeln.

Kommen Sie mit dem Online-Weg nicht zurecht, fragen Sie sofort beim Renten-Service nach dem Papierformular, das laut Leistungsbeschreibung im Bundesportal eine berechtigte Stelle bestätigen muss. Schicken Sie den Nachweis nicht per E-Mail oder Fax, denn so wird er nicht anerkannt. Zahlen Sie keinem Vermittler Geld.

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