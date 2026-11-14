Berlin meldet acht Diphtherie-Fälle bis Mitte November. So viele gab es nie zuvor. Ein Ausbruch hat einen klaren Schwerpunkt.

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In Berlin ist vor allem eine Gruppe von Menschen von Diphtherie betroffen.

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Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) hat in diesem Jahr acht bestätigte Fälle von Diphtherie in Berlin registriert. So viele waren es nie zuvor, seit die Behörde die Krankheit im Jahr 2001 erfasst.

Zwei Menschen sind nach Angaben des Lageso in diesem Jahr im Zusammenhang mit ihrer Infektion gestorben. Besonders betroffen von dem aktuellen Ausbruch ist eine Gruppe mit ohnehin schwierigem Zugang zum Gesundheitssystem: wohnungslose Menschen.

Acht Fälle bis Mitte November: Warum das ein Höchststand ist

Bis Mitte November zählte das Lageso acht bestätigte Infektionen. Das geht aus dem aktuellen Wochenbericht zu Infektionskrankheiten hervor.

Zum Vergleich: Vor 2024 wurde in Berlin pro Jahr höchstens ein Fall festgestellt. 2024 stieg die Zahl laut Lageso erstmals deutlich – auf fünf Fälle. Bundesweit meldete das Robert Koch-Institut (RKI) in diesem Jahr bislang 46 Diphtherie-Fälle.

Sieben der acht Infektionen stehen nach Angaben des Lageso mit einem aktuellen Ausbruchsgeschehen in Verbindung, das vor allem wohnungslose Menschen betrifft. Bei einem Fall stehen die Ergebnisse noch aus. Sieben Betroffene erkrankten an einer Hautdiphtherie, eine Person an einer respiratorischen Diphtherie.

Den Zusammenhang erklärt das Lageso so: „Das Auftreten von Haut- bzw. Wunddiphtherie ist häufig mit geringen Hygienestandards verbunden, die oft im Zusammenhang mit Obdachlosigkeit, Alkohol- oder Drogenmissbrauch stehen können.“

Was ist Diphtherie? Vom „Würgeengel der Kinder“ zur seltenen Krankheit

Diphtherie wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts als „Würgeengel der Kinder“ bezeichnet. Verursacht wird sie durch Bakterien, die weltweit vorkommen.

Gefährlich ist vor allem das von den Erregern gebildete Diphtherietoxin. Dieses starke Gift kann zu lebensbedrohlichen Komplikationen und Spätfolgen führen. Übertragen wird die Krankheit direkt von Mensch zu Mensch über Tröpfchen sowie indirekt über Schmierinfektionen oder verunreinigte Gegenstände. In Deutschland tritt Diphtherie nur noch selten auf und ist meldepflichtig.

Diphtherie-Symptome: Woran Betroffene die Infektion erkennen

Die Beschwerden hängen von der Form der Erkrankung ab. Bei einer Hautdiphtherie können sich Wunden auf der Haut bilden. Eine Rachendiphtherie äußert sich laut RKI unter anderem durch Halsschmerzen, Fieber, pfeifende Geräusche beim Einatmen und geschwollene Halslymphknoten. Später kann eine Mandelentzündung hinzukommen.

Diphtherie-Todesfälle sind in Deutschland nach RKI-Angaben sehr selten. Die Wahrscheinlichkeit, an der Erkrankung zu sterben, liegt demnach bei fünf bis zehn Prozent – bei Kindern unter fünf und bei Erwachsenen über 40 Jahren deutlich höher.

Wie schwer die Krankheit verlaufen kann, zeigt ein Fall aus Brandenburg: 2025 starb ein zehn Jahre alter Junge an Diphtherie. Der Schüler war rund vier Monate zuvor schwer erkrankt; der Verdacht war zunächst Ende September an ein Krankenhaus in Brandenburg gemeldet worden.

Später wurde das Kind in eine Berliner Klinik verlegt und dort invasiv beatmet. Nach Angaben des Landkreises Havelland war der Junge nicht geimpft. Bei einer weiteren Person aus dem familiären Umfeld wurde laut Landkreis ebenfalls Diphtherie festgestellt. Sie hatte wegen ihres Impfschutzes nur einen leichten Verlauf.

Diphtherie-Impfung: Wer sich schützen sollte und wie oft

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt die Diphtherie-Impfung allen. Sie bietet laut RKI einen zuverlässigen Schutz vor den Symptomen der Krankheit, nicht aber vor einer Ansteckung mit dem Erreger.

Säuglinge erhalten zur Grundimmunisierung üblicherweise drei Dosen im Alter von zwei, vier und elf Monaten. Eine erste Auffrischung empfiehlt die Stiko im Alter von fünf bis sechs Jahren, eine zweite zwischen 9 und 17 Jahren. Für Erwachsene gilt: Der Impfschutz sollte alle zehn Jahre aufgefrischt werden.

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