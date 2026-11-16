Diphtherie-Fälle in Berlin: Warum die Zahlen einen Höchststand erreichen

Acht Infektionen, zwei Todesfälle: Berlin meldet so viele Diphtherie-Fälle wie nie zuvor. Vor allem wohnungslose Menschen sind betroffen.

Ein Blick in den Impfpass zeigt, ob der Diphtherie-Schutz noch aktuell ist. Erwachsene sollten die Impfung alle zehn Jahre auffrischen lassen – viele haben das versäumt.

Die Krankheit galt in Deutschland als fast besiegt. Doch nun meldet Berlin einen neuen Höchststand: Acht Menschen haben sich nachweislich mit Diphtherie infiziert, zwei sind im Zusammenhang mit der Infektion gestorben. Dahinter steht ein Ausbruch, der vor allem wohnungslose Menschen trifft. Was die Fälle bedeuten, wie gefährlich die Krankheit ist und warum ein Blick in den Impfpass jetzt lohnt.