Diphtherie in Berlin: Rekord bei Fällen – warum vor allem Obdachlose erkranken

Vor mehr als 130 Jahren entwickelte Emil von Behring in Berlin ein Mittel gegen Diphtherie. Jetzt kehrt die Krankheit zurück - was sie so gefährlich macht.

Es ist eine Krankheit, die viele nur noch aus Geschichtsbüchern kennen. Jetzt breitet sie sich in Berlin aus. Acht bestätigte Diphtherie-Fälle hat das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) in diesem Jahr bis Mitte November registriert. Das geht aus dem aktuellen Wochenbericht der Behörde hervor. Es ist der höchste Wert, seit Diphtherie mit dem Infektionsschutzgesetz im Jahr 2001 systematisch erfasst wird. Zwei Menschen sind nach Angaben des Lageso in diesem Jahr im Zusammenhang mit einer Diphtherie-Infektion gestorben.



Wie ungewöhnlich das ist, zeigt der Blick zurück. Vor 2024 wurde in Berlin pro Jahr höchstens ein Fall gemeldet, oft gar keiner. 2024 waren es dann fünf, bis dahin ein Rekord. Von den 18 Fällen, die dem Lageso seit 2001 bis Ende August 2026 übermittelt wurden, entfielen zwei Drittel auf die vergangenen drei Jahre, wie die Behörde in ihrem Wochenbericht vom 27. August schreibt.

Ein Ausbruch unter Obdachlosen

Die Fälle sind kein Zufall. Sieben der acht Infektionen stehen nach Lageso-Angaben mit einem zusammenhängenden Ausbruch in Verbindung, der vor allem wohnungslose Menschen betrifft. Beim achten Fall stehen die Laborergebnisse noch aus. Sieben Betroffene erkrankten an einer Hautdiphtherie, eine Person an der gefährlicheren Atemwegsform.

Ein typischer Fall ist jener, den das Lageso im August beschrieb: Ein Mensch ohne festen Wohnsitz zwischen 30 und 50 Jahren, bei dem die Hautdiphtherie während der Behandlung in einer Klinik entdeckt wurde, der eigentlich einen anderen Grund hatte. Haut- und Wunddiphtherie trete häufig dort auf, wo Hygiene schwer möglich ist, erklärt die Behörde – oft im Zusammenhang mit Obdachlosigkeit sowie Alkohol- oder Drogenkonsum. Wer auf der Straße lebt, hat selten Gelegenheit, Wunden sauber zu halten, und noch seltener einen aktuellen Impfschutz.

Das macht Diphtherie so gefährlich

Berlin steht damit nicht allein. Das Robert-Koch-Institut (RKI) hatte bereits im Frühjahr 2025 im Epidemiologischen Bulletin vor einem bundesweiten Ausbruch gewarnt. Auslöser ist ein bestimmter Bakterienstamm, der Sequenztyp ST574. Er war im Herbst 2022 erstmals in Deutschland aufgetaucht, damals vor allem bei Geflüchteten. Bis Ende April 2025 zählte das RKI 126 Fälle dieses Typs. Inzwischen trifft er zunehmend andere verletzliche Gruppen: Obdachlose, Drogenkonsumenten, Ungeimpfte sowie ältere und vorerkrankte Menschen. Neben Berlin machte das RKI eine zweite Häufung im Raum Frankfurt am Main aus.

Diphtherie wird durch Bakterien ausgelöst, meist durch Corynebacterium diphtheriae. Gefährlich sind Stämme, die ein Gift bilden, das Diphtherie-Toxin. Übertragen wird der Erreger vor allem über Tröpfchen beim Husten oder Sprechen, bei der Hautform auch über direkten Kontakt mit infizierten Wunden.

Die Krankheit hat zwei Ausprägungen. Die klassische Rachendiphtherie beginnt mit Halsschmerzen, Fieber und geschwollenen Lymphknoten am Hals. Typisch sind grau-weiße Beläge im Rachen, die das Atmen erschweren können, bis hin zu pfeifenden Atemgeräuschen. Bei der Hautdiphtherie entstehen schlecht heilende, schmierig belegte Wunden, häufig an den Beinen. Sie verläuft meist milder, Betroffene können den Erreger aber weitergeben.

Das eigentliche Risiko ist das Toxin. Gelangt es in den Blutkreislauf, kann es nach Angaben des Lageso Herzrhythmusstörungen oder eine Lähmung der Atemmuskulatur auslösen. Laut RKI sterben fünf bis zehn Prozent der Erkrankten, bei Kindern unter fünf Jahren und Erwachsenen über 40 deutlich mehr. Behandelt wird mit Antibiotika und, bei schweren Verläufen, mit einem Antitoxin. Dieses Prinzip geht auf eine Berliner Entdeckung zurück: Emil von Behring entwickelte 1890 am Institut von Robert Koch das erste Diphtherie-Heilserum und erhielt dafür 1901 den ersten Nobelpreis für Medizin.

Schutz durch Impfung

Dass Diphtherie in Deutschland jahrzehntelang kaum vorkam, ist der Impfung zu verdanken. Die Ständige Impfkommission empfiehlt sie als Standardimpfung für Kinder und Erwachsene. Säuglinge erhalten sie als Teil der Sechsfachimpfung. Ein aktueller Schutz besteht laut Lageso, wenn nach der Grundimmunisierung in den vergangenen fünf bis zehn Jahren eine Auffrischung erfolgt ist. Erwachsene sollten diese alle zehn Jahre wiederholen, meist kombiniert mit Tetanus.

Genau hier liegt das Problem: Viele Erwachsene wissen nicht, wann sie zuletzt geimpft wurden. Ein Blick in den Impfpass lohnt sich. Für die Allgemeinbevölkerung ist das Risiko gering, für Menschen, die auf der Straße leben, aber real. Fachleute des RKI fordern deshalb, Wohnungslosen- und Drogenhilfe enger mit Ärzten und Gesundheitsämtern zu verzahnen: Wunden früh zu versorgen und Impfungen dorthin zu bringen, wo die Betroffenen leben.

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