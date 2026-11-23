Thomas Greminger erwartet vor dem Winter keinen Durchbruch. Er setzt auf Teilabkommen zu Energie und Schwarzem Meer. Washington habe es eiliger als der Kreml.

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Thomas Greminger und Sergej Lawrow: Der frühere OSZE-Generalsekretär rät Europa, Moskau mit eigenen Vorschlägen zum Handeln zu bewegen, denn Russlands Unterhändler reagierten vor allem, wenn man sie dränge.

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Wer in der Diplomatie mit Russland vorankommen will, muss selbst Ideen mitbringen. Das rät Thomas Greminger, von 2017 bis 2020 Generalsekretär der OSZE, den Europäern im Interview mit dem Portal Rapporteur.

„Diese Leute sind nicht besonders kreativ“, sagte er über Moskaus Unterhändler, obwohl er etwa Sergei Ryabkov sehr schätzt. „Aber sie reagieren, wenn man sie drängt.“ Russland beginne meist mit Maximalforderungen und gebe erst nach, wenn ein Deal Konturen annehme. Sein Leitsatz: „Nichts ist vereinbart, bis alles vereinbart ist.“

Waffenruhe zu 70 Prozent Technik

Europa solle zuerst mit Washington klären, was in welcher Phase verhandelt wird und wer am Tisch sitzt. Zudem brauche es fertige Pläne für eine Waffenruhe, bevor die Politik verhandelt. „Das ist keine Raketenwissenschaft, aber auch nicht trivial“, sagte Greminger. Technik mache etwa 70 Prozent aus, Politik 30 Prozent.

Wie heikel solche Details sind, zeigt eine gemeinsame Erklärung Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens und der Ukraine. Sie verlangt bindende Garantien ab Beginn einer Waffenruhe, samt Überwachung unter US-Führung und einer multinationalen Truppe unter Europas Leitung. Eine russische Zustimmung dazu ist nicht dokumentiert.

Schwarzes Meer statt Gesamtpaket

Vor dem Winter erwartet Greminger keine großen Durchbrüche: Die Russen seien „ziemlich zuversichtlich, dass der Winter auf ihrer Seite ist“. Eilig habe es eher US-Präsident Donald Trump, der einen außenpolitischen Erfolg suche. Laut einem Bericht der Financial Times strebt Washington eine Einigung vor Anfang Januar 2027 an – offiziell bestätigt ist das nicht.

Wie schon in einem Interview vom 14. November setzt Greminger zunächst auf Teilabkommen, etwa zu ziviler Schifffahrt im Schwarzen Meer und zum Schutz von Energieanlagen. Genau das verlangen Berlin, Paris, London und Kyjiw laut Security Council Report, bislang ohne Einigung mit Moskau. Konkret vereinbart ist aus Abu Dhabi nur ein Gefangenenaustausch – im Grundsatz.

EU-Beitritt als Ausweg aus Moskaus Orbit

Eine oft übersehene Chance: Russland scheine bereit, die Ukraine per EU-Beitritt aus seinem Einflussbereich zu entlassen, sagt Greminger. „Stellen Sie sich vor, das wäre vor zwölf oder 13 Jahren undenkbar gewesen.“ Putin hat im September 2025 erklärt, Moskau sei nicht prinzipiell gegen eine EU-Mitgliedschaft der Ukraine. Eine Zusage ist das nicht.

Auch die heikle russische Forderung nach Minderheitenschutz könnten die Beitrittskriterien aufgreifen, meint Greminger. Das Erweiterungspaket 2026 der EU-Kommission verlangt von Kyjiw etwa Fortschritte beim Aktionsplan für nationale Minderheiten. Automatisch folgt daraus keine Mitgliedschaft.

Europas Platz am Tisch – und eine gelähmte OSZE

Das E5-plus-Format hält Greminger für „eine faire Vertretung europäischer Interessen“. Laut der Bundesregierung bilden Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Polen samt Vertretern der EU-Institutionen das Team. Moskau hat einer Teilnahme Europas aber noch nicht zugestimmt, sagte Juri Uschakow aus dem Kreml am 16. November zu Reuters.

Europa kümmere sich zu einseitig um Verteidigung und Garantien für die Ukraine, nicht um die künftige Sicherheitsordnung, warnt Greminger. Helfen könne die blockierte OSZE, etwa bei Krisenkommunikation und militärischer Transparenz, mit modernisierten Instrumenten wie dem Wiener Dokument. Russland sieht in der Organisation inzwischen allerdings ein antirussisches Werkzeug.

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