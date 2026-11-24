Im Osten befürworten nur 31 Prozent die militärische Unterstützung, im Westen 48 Prozent. Dort sehen laut einer Forsa-Umfrage auch deutlich mehr Menschen Russland als große Bedrohung.

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Ein Demonstrant mit einem Friedenssymbol bei einer Kundgebung im März 2025 in Berlin

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Eine Mehrheit der Deutschen lehnt inzwischen die militärische Unterstützung der Ukraine ab. Nach einer am Dienstag veröffentlichten repräsentativen Forsa-Umfrage im Auftrag der Körber-Stiftung sprechen sich 53 Prozent dagegen aus, 46 Prozent dafür.



Im Vorjahr hatten noch 59 Prozent die Lieferung von Kriegsmaterial befürwortet und 39 Prozent abgelehnt. Die Zustimmung sank damit innerhalb eines Jahres um 13 Prozentpunkte.

Große Unterschiede zwischen Ost und West

Für die jährliche Erhebung „The Berlin Pulse“ befragte Forsa im September 1501 Wahlberechtigte ab 18 Jahren. Wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet, zeigt die Untersuchung zugleich einen wachsenden Wunsch nach diplomatischen Bemühungen zur Beendigung des Ukrainekriegs.

Deutliche Unterschiede bestehen zwischen Ost- und Westdeutschland. Im Osten befürworten 31 Prozent die militärische Unterstützung der Ukraine, im Westen 48 Prozent.



Auch nach Parteipräferenz zeigen sich Unterschiede: Unter den Anhängern der Grünen befürworten 73 Prozent die Militärhilfe, bei CDU/CSU sind es 67 Prozent, bei der SPD 64 Prozent und bei der Linken 61 Prozent. Unter den AfD-Anhängern lehnen dagegen 88 Prozent die Militärhilfe ab.

Mehrheit fordert stärkere Friedensbemühungen

61 Prozent der Befragten finden, dass sich Deutschland und die EU nicht ausreichend für Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine einsetzen. Eine Normalisierung der Beziehungen zu Russland während des andauernden Kriegs lehnen dagegen 64 Prozent ab.

Bundesweit sehen 82 Prozent Russland als militärische Bedrohung. Als große Bedrohung stufen es 48 Prozent der Westdeutschen und nur 30 Prozent der Ostdeutschen ein. Bei der Frage, ob die Ukraine mit ihrer Verteidigung auch der Sicherheit Deutschlands und Europas dient, ist die Bevölkerung nahezu gleichmäßig gespalten: 50 Prozent stimmen zu, 48 Prozent widersprechen.

Wunsch nach außenpolitischer Zurückhaltung wächst

Auch über den Ukraine-Krieg hinaus wünschen sich mehr Menschen eine zurückhaltendere Außenpolitik. 48 Prozent sprechen sich dafür aus, dass sich Deutschland bei internationalen Krisen stärker zurückhält, fünf Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Für ein stärkeres internationales Engagement plädieren noch 40 Prozent, nach 48 Prozent im Jahr 2025.

Unter den Befürwortern eines stärkeren internationalen Engagements wünschen sich 77 Prozent vor allem mehr diplomatische Bemühungen. Zugleich erwarten 65 Prozent aller Befragten, dass militärische Konflikte weltweit zunehmen werden.

Auch das Verhältnis zu den USA beurteilen viele Befragte kritisch. 77 Prozent bewerten die Beziehungen als schlecht, nur 21 Prozent als gut. Angesichts der Rivalität zwischen Washington und Peking wünschen sich 83 Prozent eine neutrale Haltung Deutschlands.

In Ostdeutschland befürworten 29 Prozent ein stärkeres internationales Engagement, in Westdeutschland 42 Prozent. Unter den AfD-Anhängern sprechen sich 84 Prozent für mehr außenpolitische Zurückhaltung aus.

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