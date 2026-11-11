Das Feuerwerk zum Lichterfest Diwali verschärft die Luftverschmutzung in Neu-Delhi. Die Opposition wirft der Regierung vor, Messstationen absichtlich abgeschaltet zu haben.

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Das staatliche Messsystem in Neu-Delhi stieß während der extremen Smogbelastung nach dem Diwali-Feuerwerk an seine Grenzen. An 45 der 59 Messstationen fehlten in der Nacht zum Montag zeitweise Werte für mindestens einen Schadstoff. Besonders hohe Feinstaubwerte flossen deshalb nicht in die amtliche Berechnung der Luftqualität ein.

Die indische Umweltbehörde CPCB erklärte, ihr Auswertungssystem sei nur für Werte bis 1000 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft ausgelegt. Höhere Werte würden deshalb bei der Berechnung des jeweiligen 24-Stunden-Durchschnitts nicht berücksichtigt, berichtete die Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch.

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Diwali symbolisiert den Sieg des Lichts über die Dunkelheit und des Guten über das Böse. Familien schmücken ihre Häuser mit Öllampen, beten und tauschen Süßigkeiten und Geschenke aus. Auch das Abbrennen von Böllern und Raketen gehört zu den verbreiteten Bräuchen.



Nach Angaben der Religionswissenschaftlerin Vasudha Narayanan, die das Magazin History zitiert, wurde Feuerwerk erst im vergangenen Jahrhundert zu einem wichtigen Bestandteil der Feiern. Die Unesco nahm das mehrtägige Fest 2025 in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit auf.

Feinstaubwerte über 3700 Mikrogramm

Die regionale Umweltbehörde DPCC veröffentlichte nachträglich Messdaten, die deutlich höhere Belastungen zeigen. Im Stadtteil Mundka wurden um zwei Uhr morgens 3744 Mikrogramm PM2,5-Feinstaub pro Kubikmeter Luft gemessen. Dieser Stundenwert lag mehr als 60-mal so hoch wie der indische Grenzwert für den Tagesdurchschnitt von 60 Mikrogramm.

An elf Stationen wurden Werte über 2000 Mikrogramm festgestellt. Die DPCC verzeichnete bei allen 125 Stundenmessungen, deren Werte in den CPCB-Daten fehlten, Konzentrationen von mehr als 1000 Mikrogramm pro Kubikmeter.

In Nordindien verschlechtert sich die Luftqualität häufig zu Beginn des Winters. Kalte Luft hält Abgase, Baustaub und Rauch von verbrannten Ernteresten in Bodennähe.

Umweltbehörde prüft Messverfahren

Die oppositionelle Aam-Aadmi-Partei warf der Regierung vor, Messstationen absichtlich abgeschaltet zu haben. Die CPCB verwies dagegen auf die Grenzen des Messbereichs. Sie prüft nach eigenen Angaben, wie Messwerte oberhalb dieser Grenze künftig ausgewertet werden können. Der staatliche Luftqualitätsindex endet bei 500 Punkten.

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