Doku oder Pornographie? Die ARD zeigt das Berliner KitKat völlig unzensiert

Eigentlich bleibt das Treiben im KitKat hinter verschlossenen Türen. Nun hält die ARD drauf – unzensiert selbst in den intimsten Momenten. Der Gebührenzahler wird zum Voyeur .

Splitterfasernackt, leicht nach vorne gebeugt und mit beiden Armen eine Säule umschlingend, lässt sich Lillifee das heiße Wachs einer brennenden Kerze auf ihr ausgestrecktes Gesäß tropfen. „Wie auf Wolken“ würde sie sich dabei fühlen, erzählt sie und blickt derweil devot in Richtung des oberkörperfreien Mannes in Lederharness und silberfarbener Sci-Fi-Brille, der das Wachslicht auf sie träufelt.



Wenig später liegt Lillifee, gefesselt mit Seilen und Bändern, auf einer großflächigen Sitzlandschaft, lässt sich von ihrem Kerzenmann in die Höhe stemmen und wie ein gigantischer Schmetterling über die Tanzfläche tragen. Sie schließt die Augen.

Unverpixelt, unzensiert und ohne jede Scham

Was nach einer Mischung aus David Lynch, Stanley Kubrick und einem ziemlich durchgeknallten BDSM-Kunstfilm klingt, ist eine neue Dokumentation, die seit Kurzem in der ARD-Mediathek zu sehen ist. „One Night at KitKat“ heißt sie und liefert genau das, was der Titel verspricht: eine Nacht im KitKat Club. Ohne verpixelte Körperteile, ohne Zensur und schon gar nicht mit irgendeiner Form von Scham.



Eine Stunde und zehn Minuten, die ungewöhnlich tiefe Einblicke in eine Szene gewähren, die eigentlich lieber unter sich bleibt. Aus Angst vor neugierigen Blicken, moralischen Urteilen und dem Unverständnis der Außenwelt. Und nun findet sich diese Welt ausgerechnet dort wieder, wo man sie wohl am wenigsten vermutet hätte: bei den Öffentlich-Rechtlichen. Ab 16 Jahren und ab 22 Uhr sogar ohne Altersbeschränkung.

Ungewohnt tiefe Einblicke: Die ARD-Doku „One Night at KitKat“ zeigt das Clubtreiben vollkommen unzensiert. © Maciej Rolbiecki/ARD/dpa

Die Doku beginnt nicht im KitKat, dem wohl berühmtesten Fetischclub der Welt unweit der Jannowitzbrücke, sondern im Wohnzimmer von Nora Sophie Amori und Sebastian „Basti“ Petrungaro. Die beiden haben sich vor drei Jahren auf Instagram kennengelernt, führen eine offene Beziehung und verkehren regelmäßig im „Kitti“. In dieser Nacht begleitet sie ein Kamerateam auf Schritt und Tritt. Was man zu Beginn des Films noch nicht ahnt: wie intim die Einblicke in das Sexualleben der beiden tatsächlich werden.

Für ihren nächsten Clubbesuch stülpt sich die gelernte Erzieherin ein eigenwilliges Kostüm aus lauter aneinandergenähten Kuscheltieren über den halbnackten Körper. Ebenso wie Basti, der selbst in dem Club auflegt, habe sie keine besonders glückliche Beziehung hinter sich und wolle sich nun im KitKat ausleben. „Das KitKat gibt‘s nur einmal. Seit über 30 Jahren hat es kein Club geschafft, diesen Vibe herzustellen“, schwärmt der langhaarige, hedonistische DJ.

Im Laufe der Doku begegnet man Nora und Basti immer wieder. Mal getrennt voneinander, mal gemeinsam, mal mitten im Geschehen. Zwischendurch erzählt Basti von einem Clubabend, der ihm offenbar besonders gut in Erinnerung geblieben ist. Auf einem Bett mitten auf der Tanzfläche habe er über eine Stunde lang Sex gehabt. „Da standen dann drei, vier Leute um mich herum und haben sich einen runtergeholt. Für mich war das wie ein Orden.“

Während man sich die immer expliziter werdenden und irgendwann wirklich nicht mehr jugendfreien Szenen anschaut, drängt sich allerdings eine ganz andere Frage auf: Warum lässt ein Club, der seit rund 32 Jahren für seine Verschwiegenheit bekannt ist, plötzlich Kameras in seine heiligsten Hallen? 1994 wurde er eröffnet und ist für alle, die nie zu Gast waren, ein Mythos. Warum also ausgerechnet jetzt?

Fast zeitgleich mit der ARD-Dokumentation erschien vor wenigen Wochen noch ein weiterer Film über den Fetischclub. Am 10. September kam Philipp Fusseneggers „KitKatClub – Kinks of Berlin“ in die Kinos, der allerdings einen deutlich künstlerischeren Ansatz verfolgt. Fast drei Jahre lang begleitete der Regisseur – selbst Teil der KitKat-Szene ist – das Clubleben. Herausgekommen ist ein schwarz-weißer Dokumentarfilm, der die „Kitti“-Welt weniger von außen betrachtet, sondern sie aus einer persönlichen Innenperspektive heraus erzählt.

Debatte um mutmaßliche Übergriffe „aufgebauscht“

Zumindest einen möglichen Grund für die plötzliche Offenheit des sonst so verschlossenen Clubs liefern die sogenannten Awareness-Teams, die im KitKat über die Einhaltung von Grenzen wachen und bei übergriffigem Verhalten einschreiten sollen. Denn hinter der schillernden Fassade des Clubs gab es zuletzt durchaus unschöne Schlagzeilen: Wegen mehrerer mutmaßlicher sexueller Übergriffe geriet das KitKat in die Kritik. Wie unter anderem die Berliner Zeitung im Sommer 2025 berichtete, sollen Frauen in dem Club sexuell belästigt oder sogar vergewaltigt worden sein.

Dass sich viele Gäste im KitKat dennoch besonders sicher fühlen, betont ausgerechnet ein prominenter Stammgast: Kabarettist Ingmar Stadelmann, der sich ebenfalls vor die Kamera getraut hat. Er schwärmt von der Freiheit, die der Club seinen Besuchern biete, und widerspricht dem Eindruck, das KitKat sei gerade für Frauen ein gefährlicher Ort. Im Gegenteil: „Die meisten Frauen, die ich kenne, gehen hierher, weil sie sich sicherer fühlen als in anderen Clubs“, sagt er.

Die neue ARD-Doku gibt Einblicke in so gut wie jeden Raum, den das KitKat so zu bieten hat. © ARD Kultur, MDR, Starkl-Film, Di

Eine Einschätzung, die auch Clubmitgründer Simon Thaur teilen dürfte. Der frühere Hardcoreporno-Produzent, der bis heute in der Branche tätig ist, hält die Diskussion um die mutmaßlichen Übergriffe zumindest teilweise für „aufgebauscht“. In der ARD-Doku räumt er zwar einen Vorfall ein, weist den Vorwurf, man tue nicht genug für die Sicherheit der Gäste, allerdings entschieden zurück. Vielmehr ist er überzeugt, dass die Vorfälle von der Presse „an die große Glocke“ gehängt worden seien.

Auch wenn Thaur kein allzu großer Freund der Awareness-Teams zu sein scheint, versichern er und Mitgründerin Kirsten Krüger, dass man die bislang teilweise verdeckt arbeitenden Sicherheitskräfte künftig sichtbarer einsetzen werde. Wie wenig sich Thaur allerdings bislang offenbar mit deren Arbeit auseinandergesetzt hat, führt er wenig später unfreiwillig selbst vor Augen. Als er einem Teammitglied in orangefarbener Warnweste begegnet, fragt er einigermaßen unverblümt: „Was macht ihr eigentlich genau?“

Ohnehin offenbart die Frage, ob das KitKat solche Awareness-Teams überhaupt benötigt, einen schwelenden Generationenkonflikt. Während vor allem jüngere Clubbesucher dankbar dafür sind, dass zwischen all den nackten Körpern auch Menschen in Warnwesten unterwegs sind, scheint ein Teil der älteren Generation darin vor allem eines zu sehen: Spaßverderber. Als stünde die Sicherheit der Gäste dem eigentlichen Freiheitsgedanken des KitKat im Weg.

Lief das gerade wirklich im Ersten Deutschen Fernsehen?

Während abseits der Tanzfläche also noch über Grenzen und Sicherheit diskutiert wird, scheint es auf der Tanzfläche selbst kaum noch welche zu geben. Im Laufe der Doku werden die Szenen zunehmend zügelloser. Besonders frivol geht es bei Basti zu, der längst nicht mehr hinter seinem DJ-Pult steht. Mal küsst er eine Frau, mal führt eine andere einen Lolli in ihre Vagina, dreht ihn ein paar Mal hin und her und steckt ihn anschließend in Bastis Mund. Mit funkelnden Augen schaut ihn die Unbekannte an und fragt: „Und wo steck ich ihn dir jetzt rein?“

Ein paar Szenen später begegnet man der Lollifrau erneut. Diesmal schaut sie dabei zu, wie Basti seine in Kuscheltiere gekleidete Freundin Nora oral befriedigt. Auch hier: keine verpixelten Körperteile, keine Zensur, keine verschämten Kameraschwenks.

Und als wäre das alles nicht schon skurril genug, bekommt die Szene plötzlich etwas geradezu Märchenhaftes. Während ringsherum andere Gäste in Lack und Leder zuschauen oder selbst mit sexuellen Spielereien beschäftigt sind, taucht von oben ein Mann mit Stachelhalsband und Glitzerjackett auf. Seelenruhig pustet er Seifenblasen auf das Paar, das sich davon aber nicht im Geringsten aus der Ruhe bringen lässt.

Nachdem Basti aufgelegt hatte, zog es ihn auf die Tanzfläche – und dann wieder davon weg. © ARD Kultur, MDR, Starkl-Film, Ma

Am Ende der Doku bleibt man ein wenig verstört zurück – manche vielleicht sogar einigermaßen schockiert. Natürlich hat heutzutage jede und jeder rund um die Uhr die Möglichkeit, sich im Internet die härtesten Pornos anzuschauen. Dagegen wirkt „One Night at KitKat“ stellenweise fast schon harmlos. Und doch fragt man sich, während man zurück in die Mediathek geht und an „Sturm der Liebe“, „Tatort“, „Rosamunde Pilcher“ und Co. vorbeiscrollt: Lief das wirklich gerade im Ersten Deutschen Fernsehen?

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