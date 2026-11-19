Deutschland und Kasachstan vereinbarten Ende September eine Rohstoff-Roadmap. Nun wurden zwei Staatskonzernchefs festgenommen. Dollarkoffer geben Rätsel auf.

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Vor einem Wohnkomplex in Astana liegen Koffer, prall gefüllte Taschen und zahllose Dollarnoten. Polizisten bewachen das Gelände. Aufnahmen des ungewöhnlichen Geldregens verbreiten sich seit Tagen in Kasachstan.

Einen Tag zuvor waren zwei Spitzenmanager der kasachischen Staatswirtschaft wegen Korruptionsverdachts festgenommen worden. Kasachische Medien bringen beide Vorgänge miteinander in Verbindung. Ob das Geld tatsächlich zu den Ermittlungen gehört, haben die Behörden bislang nicht bestätigt.

Der Fall berührt auch deutsche Interessen. Erst Ende September vereinbarten Bundeskanzler Friedrich Merz und Kasachstans Präsident Kassym-Schomart Tokajew, die wirtschaftliche Zusammenarbeit auszubauen. Beide Regierungen beschlossen eine gemeinsame Roadmap für Industrie, Technologie und Rohstoffe bis 2028. Kasachstan wird für Deutschlands Rohstoffstrategie immer wichtiger.

Nun wird gegen die Führung eines Staatsfonds ermittelt, der Vermögenswerte im Wert von fast 40 Prozent des kasachischen BIP besitzt und einige der wichtigsten Rohstoff- und Infrastrukturunternehmen Kasachstans kontrolliert. Über seine Tochterunternehmen ist der Fonds an zahlreichen Rohstoff-, Energie- und Infrastrukturprojekten beteiligt, die auch für die neue Roadmap relevant sein können.

Korruptionsermittlungen nach Berlin-Besuch von Präsident Tokajew

Festgenommen wurden laut kasachischen Medien am 11. November Nurlan Zhakupov, Vorstandschef des Staatsfonds Samruk-Kazyna, und Yelzhas Otynshiyev, Chef der staatlichen Eisenbahngesellschaft KTZ.

Ein lokaler Journalist berief sich auf eine ungenannte Quelle, wonach die Ehefrau eines Verdächtigen die Taschen vom Balkon geworfen haben soll, als Beamte an ihre Tür klopften.

Zustimmung wird geprüft...

Deutschland setzt bei Öl und Rohstoffen auf Kasachstans Staatskonzerne

Kasachstan verfügt nach eigenen Angaben über 21 der 34 von der EU als strategisch eingestuften Rohstoffe, darunter Lithium, Wolfram und Kupfer. Tokajew bot an, in Zukunft mit Deutschland ganze Wertschöpfungsketten aufzubauen. Insgesamt wurden mehr als 30 Vereinbarungen im Wert von rund zwei Milliarden Dollar unterzeichnet, etwa zu einer Lithium-Erkundung von HMS Bergbau und zur Zusammenarbeit der Bundesanstalt für Geowissenschaften mit kasachischen Partnern.

Dass gegen die Spitzen des staatlichen Fonds ermittelt wird, wirft die Frage nach der Verlässlichkeit der staatlichen Unternehmensführung Kasachstans auf. Deutschland setzt bei seiner Rohstoffdiversifizierung entschieden auf Kasachstan. Auch in der EU gilt das Land als Schlüsselpartner. Zum kasachischen Staatsfonds gehören auch für Deutschland wichtige Unternehmen wie KazMunayGas, das Öl in die Raffinerie Schwedt liefert und damit eine der wichtigsten Alternativen für russische Energielieferungen darstellt.

Der Technologiekonzern Siemens lokalisiert mit dem Staatsfonds bestimmte Produktionszweige in Kasachstan. Die Bergbaugesellschaft Tau-Ken Samruk ist für mögliche Abkommen zum Kupferrecycling relevant und die kasachische Eisenbahngesellschaft KTZ spielt beim Gütertransport zwischen China und Europa eine entscheidende Rolle.

Tokajew spricht von fehlerhaften Verträgen – Branchen bleiben offen

Bei seinem Besuch in Berlin im September kündigte Tokajew an, das Transportaufkommen auf der Mittleren Route bis auf 20 Millionen Tonnen vergrößern zu wollen. „Aus diesem Grund möchte ich die deutschen Unternehmen im Bereich des Verkehrs und der Logistik dazu auffordern, dass sie ihre Aktivitäten ausweiten“, sagte er in der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Kanzler. Der mittlere Korridor ist eine wichtige Handelsroute für Energietransporte unter Umgehung Russlands.

Ob die Ermittlungen bereits geschlossene deutsch-kasachische Vereinbarungen betreffen, ist nicht bekannt. Bis zur Veröffentlichung lagen keine Antworten des Bundeswirtschaftsministeriums und der AHK Zentralasien vor.

Tokajew sagte Reuters zufolge am 13. November, die Ermittlungen würden die Geschäftstätigkeit des Fonds nicht beeinträchtigen. Antikorruptionsbemühungen sollten das Vertrauen der Investoren außerdem stärken.

„Wir haben kürzlich einige Vereinbarungen und Verträge überprüft, die meiner Meinung nach irrtümlich unterzeichnet wurden“, zitiert ihn Reuters. Es ist nicht klar, ob er sich auf die Verhaftung bezieht oder die allgemeine Überprüfung von Staatsverträgen. Er ließ offen, um welche Branchen und Projekte es sich handeln könnte.

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