Trump wirft Selenskyj vor, Friedensabkommen abgelehnt zu haben. Zugleich kritisiert er Angriffe auf russische Raffinerien und fordert einen anderen Präsidenten. Seine Aussagen im Wortlaut.

Donald Trump spricht am 10. Oktober 2026 vor dem Weißen Haus mit Journalisten, bevor er zu einer Wahlkampfkundgebung in Tennessee reist.

Vor einer Reise nach Tennessee beantwortete der US-Präsident am Sonnabend in Washington Fragen von Journalisten. Auf die Frage, ob ein Geschäft mit russischem Diesel den Krieg in der Ukraine verlängern könnte, warf er dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vor, mehrfach eine Einigung ausgeschlagen zu haben. Wir dokumentieren seine Aussagen im Wortlaut,

Zustimmung wird geprüft...

Nun, ich sehe das anders. Selenskyj hätte diesen Krieg viele Male beilegen können. Viele, viele Male. Und er entscheidet sich dagegen. Es ist sehr schwierig. Es ist ein Krieg, der nie hätte beginnen dürfen. Wenn ich Präsident gewesen wäre – wenn die Wahl nicht manipuliert worden wäre, wäre ich Präsident gewesen –, dann hätte dieser Krieg nie begonnen. Aber er hätte ihn viele Male beilegen können, und er entschied sich dagegen.

Wir haben gesagt: „Ihr könnt mit Russland machen, was ihr wollt. Greift nicht die Raffinerien an, denn das verursacht ein weltweites Problem.“ Und er will der Welt Probleme machen. Er will unseren Farmern und unseren Viehzüchtern Probleme mit Dieselkraftstoff machen, denn Russland liefert einen großen Teil des Dieselkraftstoffs auf der Welt.

Und wir haben ihm gesagt: „Macht, was ihr wollt, aber greift den Dieselkraftstoff nicht an, denn es gibt ein großes Problem, einen großen Mangel.“ Und was macht er? Er geht hin und greift den Dieselkraftstoff an. (…)

Es gibt genug Ziele. Greif keine Raffinerien an. Und er ist losgezogen und hat angegriffen. Aber er wird unseren Farmern nicht schaden, er wird unseren Viehzüchtern nicht schaden, und er wird dem Rest der Welt nicht schaden. Also – er sollte verdammt noch mal damit aufhören.

(…) Und wissen Sie, was ich vorschlage? Ich schlage vor, dass sie einen neuen Anführer bekommen, der eine Vereinbarung schließen kann. Denn er hätte viele Vereinbarungen schließen können, was er aus irgendeinem Grund nie tut.

Und ich gehe noch einen Schritt weiter: Wenn ich Präsident gewesen wäre, hätte es diesen Krieg nie gegeben. Dieser Krieg hätte nie begonnen. Es gab keinen Grund dafür, dass dieser Krieg zwischen der Ukraine und Russland begann. Er begann aufgrund von Inkompetenz. Er hätte nie beginnen dürfen.

Ihr hättet nicht bereits 30 Prozent eures Landes verloren. Ihr habt 30 Prozent eures Landes verloren, und mehr als eine Million Menschen wurden getötet. Zwischen den beiden wurden mehr als zwei Millionen Menschen getötet. Das ist ein Krieg, der nie hätte beginnen dürfen. Und ich denke, es ist Zeit für die Ukraine, einen neuen Präsidenten zu bekommen.

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