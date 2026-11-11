„Dreiviertelkommunisten“ gegen Wirtschaftsweise: Merz und Klingbeil sitzen in doppelter Geiselhaft

Die Regierung fragt regelmäßig die Wissenschaft um Rat. Nimmt aber dann deren Empfehlungen nicht an. Am Ende weiß es die Politik besser. Glaubt sie. Eine Analyse.

Gerade tobt die Haushaltsdebatte im Bundestag. Da stellt das Ifo-Institut fest, dass die Regierung ihre Milliarden aus dem Sondervermögen weiter überwiegend zweckentfremdet. Peinlich. Und dann kommen auch noch die Wirtschaftsweisen mit ihrem Jahresgutachten um die Ecke. „Harte Entscheidungen“ müssten nun fiskalisch getroffen werden, so Professorin Monika Schnitzer, die Vorsitzende des Sachverständigenrats, als sie Kanzler Friedrich Merz das Gutachten überreichte: „Die Einnahmen des Staates reichen nicht, um die Ausgaben zu decken.“



Und: Die Regierung müsse die Schuldenaufnahme zurückführen, sonst drohe bis 2040 eine Schuldenquote von 100 Prozent. Die Ausgaben müssten daher runter, so Schnitzer. Dafür hätten die Wirtschaftsweisen eine große Zahl an Maßnahmen im Gutachten aufgelistet, die man nun angehen könne. „Je länger man die Entscheidungen dazu hinauszögert, umso teurer wird es für alle.“ Und, so Schnitzer: „Wachstum allein, wird das Haushaltsproblem nicht lösen.“ Schnitzer entschuldigte sich bei Merz dafür, dass sie keine optimistischere Botschaft habe mitbringen können. Merz bedankte sich dennoch „herzlich“.



Es war absehbar, was die Wirtschaftsweisen auch dieses Jahr wieder in ihrer Analyse bemängeln und einfordern. Und genauso absehbar wird die Reaktion der Bundesregierung ausfallen: Kopf in den Sand. Denn die Koalition sitzt in doppelter Geiselhaft.

Aiwanger und die „Dreiviertelkommunisten“ der SPD

Friedrich Merz hat das Gutachten in seinem Kanzleramt um 12:00 Uhr „herzlich“ in Empfang genommen. Und kaum, dass die fünf Wirtschaftsweisen die Tür hinter sich zugemacht haben, wird es Merz wie auch schon im vergangenen Jahr genauso herzlich in Ablage P verstaut haben. Vielleicht würden er und seine Wirtschaftsministerin Katherina Reiche ja gerne den weisen Empfehlungen Folge leisten, aber die SPD möchte da nicht mitmachen. Koalitionszwänge – man kennt das ja.

Man muss sich fragen, warum die Politik bei der Wissenschaft überhaupt um Rat nachfragt, wenn man regelmäßig ihre Ratschläge in den Wind schießt. Und welchen Stellenwert genießt der Sachverständigenrat heutzutage bei der Regierung?

Ludwig Erhard wollte seinerzeit eine „Versachlichung“ der wirtschaftspolitischen Debatten, was eine „Erleichterung einer Wirtschaftspolitik der Vernunft“ zur Folge haben sollte. Seit 1963 gibt es daher den SVR per Gesetz. Erhard wollte als Vater der sozialen Marktwirtschaft sein Kind damals vor dem Einfluss sozialistischer Umtriebe bewahren. Doch mit Finanzminister und SPD-Parteichef Lars Klingbeil scheint dies nicht mehr zu gelingen.

Der eben verstorbene bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger von den Freien Wählern bezeichnete noch im September die SPD als „eigentumsfeindliche Dreiviertelkommunisten“, mit denen die Union „in Geiselhaft“ regiere. Tatsächlich gelingt es der Union unter Kanzler Merz nicht, den Sozialstaat zu Gunsten von mehr Markt wieder zurückzudrängen. Da können noch so viele Renten-, Pflege- und Gesundheitskommissionen, Expertengremien und Sachverständige auflaufen: An der Ausgabenstruktur des Staates wird nicht gerüttelt. Die SPD stellt sich selbst schützend vor die hohen Energie- und Bürokratiekosten. Keine Chance.

Veronika Grimm sieht weniger Ungleichheit als andere

Man hat zwar kein Wissen, aber eben andere Prioritäten, Meinungen und vor allem viel Angst vor Wählern und den eigenen Parteimitgliedern. Ein „Abbau“ oder „Abriss“ des Sozialstaats kommt in der derzeitigen Situation nicht in Frage – links lauert Reichinnek, rechts die Weidel-AfD. Dabei empfehlen die Wirtschaftsweisen nur solide Finanzen für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum, für Jobs und Wohlstand, also die Grundlage für den Sozialstaat. Aber die Reformen dafür halten Union und SPD für politischen Selbstmord: Die SPD wähnt dies als Verrat an der eigenen Klientel; die Union fürchtet den Untergang, wenn die SPD die Koalition verlässt. Doppelte Geiselhaft.

Der SVR sei überwiegend wirtschaftsliberal, so die Kritik. Doch die Wirtschaftswissenschaft ist nun mal liberal. Darauf fußt eben die Volkswirtschaftslehre mit ihren Marktgesetzen. Nach Ludwig Erhard war dies auch der Sinn des Gremiums. Zudem ist lediglich Veronika Grimm die strenge Vertreterin der reinen wirtschaftsliberalen Linie. Allerdings ist sie vielleicht nur etwas pingeliger in der wissenschaftlichen Methodik. Ein Beispiel: Grimm kritisiert, dass bei der Berechnung des Gini-Koeffizienten, des Maßes für Ungleichheit in der Gesellschaft, die Rentenansprüche aus der Rentenversicherung nicht für das Vermögen berücksichtigt würden. Würde man dies, dann minderte sich nämlich die statistische Ungleichheit erheblich.

Immerhin konnten die Wirtschaftsweisen auch etwas Wirtschaftswachstum prognostizieren – teils exportgetrieben, teils schuldenfinanziert. © Sachverständigenrat

Oder eine andere Grimm-Anmerkung, die sich auf den ersten Blick sehr kühl und neoliberal anhört: Je höher die staatliche Absicherung, desto geringer der Anreiz zur Eigenvorsorge. Das schockt natürlich jeden Sozialdemokraten. Aber: Statt ein ineffizientes Umlagesystem immer weiter auszubauen und zusätzlich mit Steuergeldern zu stützen, wären etwa staatlich geförderte Renten-ETF wesentlich rentabler – für Rentner und Fiskus. Doch Anreize zur Eigenverantwortung zu setzen, ist nicht unsozial. Es ist nur weniger bevormundend. Weniger fürsorglich.

Mittelstand und Kapitalisten als Melkkühe

Wenn Schulden, Beiträge und Steuereinnahmen zur Finanzierung des Sozialstaats nicht mehr ausreichen, ist am System an sich etwas faul. Das Ganze mit weiterer Umverteilung von oben nach unten finanzieren zu wollen, würde zu sehr in Richtung Sozialismus laufen, private Investitionen behindern und Kapitalflucht fördern.

Höhere Erbschaftssteuer, neue Vermögensteuer, mehr Reichen- und Superreichensteuer – das Rezept linker Populisten müsste stetig höhergeschraubt werden, um den steigenden sozialen Ansprüchen genügen zu können. Doch ab einem gewissen Grad an steuerlicher Belastung setzt zunehmend Kapitalflucht ein. Ins EU-Ausland oder noch weiter. Dann würde auch Enteignung oder Vergesellschaftung in der Endstufe wenig Sinn ergeben und keinen Ertrag mehr bringen.

Mittelstand und Kapitalisten sind keine beliebig verfügbaren Melkkühe. Man mag es als ungerecht empfinden, dass die Gründer und Anteileigner von BMW, Siemens, Lidl oder Boehringer sich womöglich das ganze Jahr über zusammen mit ihren wohlstandsverwahrlosten Kindern unter der karibischen Sonne aalen, aber sie zu enteignen und dem Staat die Firmen zu übertragen, wäre ein unguter DDR-Move. Es würde keinen neuen Arbeitsplatz schaffen.

SPD und Union vermeiden Grundsatzdebatte seit 2005

So wie der Staat einen Flughafen baut oder ein Ministerium führt, würde er auch ein Unternehmen lenken – und in den Abgrund steuern. Der Kapitalismus mag an vielen Stellen Ungerechtigkeiten erzeugen, aber er ist auch in seiner liberalen Form für Innovation, Produktivität und Wohlstand verantwortlich. Erst, wenn dieser da ist, kann man über Verteilung reden.

Haben wir in unserer Gesellschaft eigentlich eine umfangreiche Ausweitung des Sozialstaats weg von der sozialen Marktwirtschaft bereits diskutiert und Für und Wider gegeneinander abgewogen? Noch nicht? Die Diskussion wäre wichtig, deren Ergebnisse schwerwiegend. SPD und Union haben diese grundsätzliche Debatte seit 2005 vermieden, als sie zum ersten Mal seit 1966 wieder miteinander koalierten. Dieses grundlegende Missverständnis in der Bedeutung der sozialen Marktwirtschaft wird nun in der Merz-Koalition virulent.

Dass diese Koalition nicht zur Lösung der anstehenden Probleme taugt, liegt auf der Hand. Sie wird sich weder die Kritik von Monika Schnitzer noch die der anderen Wirtschaftsweisen zu Herzen nehmen. Sie kann es nicht. Doppelte Geiselhaft.

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