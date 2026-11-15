Trainerin Marie-Louise Eta kämpft mit den Frauen des 1. FC Union Berlin um den Klassenerhalt in der Bundesliga. Die Ausgangslage wird zunehmend brisant.

Jenny Hipp hob die Arme nicht. Als ihr Schuss in der 39. Minute zum 2:0 im Netz lag, verzichtete die Mittelfeldspielerin von Werder Bremen auf jeden Jubel. Erst im Sommer war sie vom 1. FC Union Berlin an die Weser gewechselt.



Auf der anderen Seite stand Marie-Louise Eta und sah ihr Team in jener Stadt verlieren, in der sie selbst vier Jahre gespielt und ihre Trainerlaufbahn begonnen hatte. Das 0:2 (0:2) vor 1878 Zuschauern auf Platz 11 neben dem Weserstadion beendete eine Serie von sieben Pflichtspielen ohne Niederlage.

Werder Bremen gegen Union Berlin: Tore von Vanzeir und Hipp

Das Ergebnis traf den Verein an einer empfindlichen Stelle. Die Frauen waren mit großen Ansprüchen in ihre zweite Bundesliga-Saison gegangen, nun blickten beide Profiteams des Klubs nach unten: die Männer als Tabellensechzehnter, die Frauen als Achter mit nur drei Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.

Luna Vanzeir hatte die Gastgeberinnen nach knapp einer halben Stunde in Führung gebracht (29.), Hipps Treffer zehn Minuten später entschied die Partie früh. Nach der Pause krachte ein Schuss von Isabella Jaron aus 25 Metern an den Querbalken (54.).

Union-Frauen: Siege nur gegen Leipzig, Stuttgart und Nürnberg

Unions beste Chance kam erst in der Nachspielzeit, als die eingewechselte Lisa Heiseler die Latte traf. Mit Lina Hausicke und Sophie Weidauer standen zwei weitere frühere Werder-Spielerinnen im Union-Aufgebot, auch sie fuhren mit leeren Händen zurück. Werder kletterte vorerst auf Platz drei.

Bremen passte in ein Bild, das Eta Sorgen machen muss. Gegen die ersten sieben der Tabelle holte Union aus fünf Spielen einen einzigen Punkt, beim 1:1 gegen Hoffenheim. Alle drei Siege gelangen gegen Leipzig, Stuttgart und Nürnberg, die Teams auf den Plätzen neun, zehn und 13.

Marie-Louise Eta und die Krise der Union-Männer

Abstiegskampf ist für die Dresdnerin nichts Neues. Im April hatte sie nach der Trennung von Steffen Baumgart als erste Frau eine Männermannschaft der Bundesliga übernommen und die Profis durch das Saisonfinale zum Klassenerhalt geführt. Danach wechselte sie, wie lange geplant, zu den Frauen.

Ihr Nachfolger Mauro Lustrinelli steckt im November noch tiefer in der Krise. Seine Mannschaft war nach dem 0:2 in Freiburg als Tabellensechzehnter in die Länderspielpause gegangen, mit sieben Punkten und sieben Toren aus neun Spielen.

Union Berlin: Lustrinelli will die Länderspielpause nutzen

Der Schweizer hatte angekündigt, die freien Tage für die Arbeit an den Schwächen zu nutzen. Die Hoffnung speiste sich aus dem Oktober, als Union nach der letzten Pause vier Ligaspiele ungeschlagen geblieben war. Erst das 0:5 im DFB-Pokal in Köln und die Pleite in Freiburg nahmen den Schwung wieder.

Wie viel davon zurückzuholen ist, sollte der Test beim VfL Wolfsburg am Donnerstag zeigen. Der Zweitligist gab eine ernüchternde Antwort.

VfL Wolfsburg gegen Union Berlin: Test-Pleite beim Zweitligisten

Der Trainer stellte wieder von der Fünfer- auf eine Viererkette um und schickte mit Andrej Ilic und Oliver Burke eine Doppelspitze aufs Feld, beide erstmals nach langen Verletzungspausen in der Startelf. Tore schossen trotzdem nur die Gastgeber, Alessio Besio (37.) und Aaron Zehnter (83.) zum 2:0 (1:0). Ilic, Kastriot Imeri und Mekhi Gray ließen ihre Möglichkeiten liegen.



Nach dem Abpfiff verwies Lustrinelli auf den eigentlichen Zweck des Nachmittags: Spielminuten für Rückkehrer wie Ilic, der nach einer Lebensmittelvergiftung und einer Blinddarmoperation den kompletten Saisonstart verpasst hatte. Um das Kernproblem machte er trotzdem keinen Bogen. „Momentan haben wir einfach Probleme, Tore zu schießen“, sagte er.

Bayer Leverkusen und RB Leipzig: Zwei Heimspiele für Union Berlin

Besser werden muss es in beiden Kabinen, und die nächste Gelegenheit kommt schnell. Am Freitag (18.30 Uhr, Magenta/Dazn) empfangen Etas Frauen an der Alten Försterei Bayer Leverkusen, einen Tag später spielen dort Lustrinellis Männer gegen RB Leipzig (15.30 Uhr, Sky).



Nach vier Niederlagen zum Saisonstart hatten die Frauen elf Punkte aus fünf Spielen geholt und den Männern damit vorgemacht, wie sich ein missratener Start reparieren lässt. Gelingt nun auch der erste Sieg gegen ein Spitzenteam, könnten die Profis am Sonnabend nachziehen. Nötig hätten es beide.