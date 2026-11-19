Über eine Million offene Stellen gibt es hierzulande. Trotzdem fehlen Pflegekräfte, Handwerker und Facharbeiter. Deutschland hat zu wenig Menschen, die das Wesentliche am Laufen halten.

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Facharbeit mit Präzision: Industrie und Handwerk waren einst das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Heute fehlen genau die Menschen, die das Wesentliche am Laufen halten.

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Deutschland steckt in einem Paradox: Die Wirtschaft schwächelt, die Arbeitslosigkeit steigt – und dennoch finden Unternehmen nicht genügend Mitarbeiter. Die Folgen sind nicht immer öffentlich zu sehen, gleichwohl erweisen sie sich als brisant: Viele Unternehmen kämpfen um Personal. Beschäftigte müssen Mehrarbeit leisten, geraten unter Druck und wichtige Aufgaben bleiben liegen.

Das mag auf den ersten Blick widersprüchlich klingen. Aber es ist in unserem Land längst bittere, tägliche Realität. Denn der Zustand von Arbeitslosen auf der einen Seite und der von offenen Stellen auf der anderen passen häufig nicht zusammen. Es fehlen nicht einfach Arbeitskräfte, sondern Menschen mit den passenden Qualifikationen, am richtigen Ort und für die dringend benötigten Berufe.

Denn die aktuellen Zahlen sind alarmierend: Im zweiten Quartal 2026 gab es bundesweit rund 1,02 Millionen offene Stellen. Gleichzeitig bezifferte das Kölner Institut der deutschen Wirtschaft die Fachkräftelücke für 2025 auf 369.516 Stellen. Das bedeutet: Für rund 370.000 Arbeitsplätze gab es demnach rechnerisch keine qualifizierten Arbeitssuchenden.

Zwar ist diese Lücke gegenüber 2024 gesunken. Doch das ist kein Grund zur Entwarnung. Der Rückgang ist vor allem eine Folge der schwachen Konjunktur und der geringeren Nachfrage nach Arbeitskräften. Die strukturelle Herausforderung bleibt bestehen. Sie wird lediglich vorübergehend weniger sichtbar.

Wenn Pflegekräfte, Handwerker und Facharbeiter fehlen

Besonders dramatisch ist die Situation in den Berufen, auf die unsere Gesellschaft unmittelbar angewiesen ist. Die größten rechnerischen Fachkräftelücken gab es 2025 in der Bauelektrik mit 16.270 fehlenden Fachkräften, in der Altenpflege mit 15.233 und in der Gesundheits- und Krankenpflege mit 13.390. In der Physiotherapie konnten rechnerisch sogar 85 Prozent der offenen Stellen nicht mit passend qualifizierten Arbeitslosen besetzt werden.

Hinter diesen Zahlen stehen Pflegeeinrichtungen, die an ihre Belastungsgrenzen geraten, Baustellen, auf denen dringend benötigte Arbeiten nicht vorankommen, und viele Unternehmen, die Aufträge ablehnen müssen. Die Bundesagentur für Arbeit identifizierte 2025 insgesamt 157 Berufsgattungen mit Fachkräfteengpässen. Rund 8,8 Millionen Beschäftigte arbeiten bereits heute in solchen Berufen.

Die Warnungen aus der Wirtschaft werden entsprechend deutlicher. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger erinnert daran: „Es gibt keinen anstrengungslosen Wohlstand.“ Er fordert bessere Rahmenbedingungen für Arbeit und Unternehmen. Allianz-Chef Oliver Bäte geht noch weiter und kritisiert, dass Deutschland vorhandenes Arbeitskräftepotenzial nicht ausreichend nutzt.

Auch die Wirtschaftsweise Ulrike Malmendier findet deutliche Worte: „Jeden Tag wird das Problem ein bisschen schlimmer.“ Der Fachkräftemangel sei eines der größten Wachstumshemmnisse Deutschlands. Besonders bemerkenswert ist ihre Feststellung, dass die demografische Entwicklung bereits vor Jahrzehnten absehbar gewesen sei.

Wie Deutschland seine Facharbeiter aus dem Blick verlor

Denn die gegenwärtige Dramatik hat eine eindrucksvolle Vorgeschichte. Noch in den 1970er- und 1980er-Jahren bildeten Industrie und Handwerk das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Qualifizierte Facharbeiter in Metallverarbeitung, Maschinenbau, Elektrotechnik und Automobilindustrie waren Garanten des wirtschaftlichen Erfolgs. Die duale Berufsausbildung galt international als Vorbild. „Made in Germany“, wir erinnern uns schmerzhaft, avancierte weltweit zum honorablen Markenzeichen.

Doch Globalisierung, Automatisierung und Digitalisierung veränderten die Arbeitswelt grundlegend. Produktionsstandorte wurden verlagert, industrielle Arbeitsplätze wandelten sich und der Dienstleistungssektor gewann an Bedeutung. Gleichzeitig stiegen die Anforderungen an technische, digitale und berufliche Qualifikationen.

Entscheidend war nun, dass sich parallel das gesellschaftliche Bild von Bildung und Karriere veränderte. Das Hochschulstudium gewann zunehmend an Attraktivität. Die berufliche Ausbildung, insbesondere im Handwerk und in technischen Berufen, verlor dagegen an gesellschaftlichem Ansehen. Die fatale Konsequenz aus allem besteht darin, dass Deutschland seit Jahrzehnten nicht mehr bedarfsgerecht ausbildet.

Heute zeigt sich die Kehrseite dieser Entwicklung. Es fehlen nicht nur Ingenieure und IT-Spezialisten, sondern vor allem Elektriker, Anlagenmechaniker, Pflegekräfte, Mechatroniker und qualifizierte Handwerker. Berufe also, ohne die weder Wirtschaft noch öffentliche Infrastruktur funktionieren.

Baustellen, auf denen die Arbeit nicht vorankommt: Fachkräfte fehlen vor allem dort, wo die Gesellschaft unmittelbar auf sie angewiesen ist. © IMAGO/imageBROKER/Manuel Kamuf

Warum Deutschland am Bedarf vorbeiausbildet

Während Betriebe im Handwerk, in technischen Berufen und in der Gastronomie Ausbildungsplätze nicht besetzen können, suchen gleichzeitig viele Jugendliche vergeblich einen passenden Ausbildungsplatz. Regionale Unterschiede, Berufswünsche und Anforderungen der Unternehmen passen oft nicht zusammen. Die gegenwärtige Frustration der Generation Z kommt ein großes Stück weit auch daher, kein sogenanntes berufliches „Aufstiegsversprechen“ mehr sehen zu wollen.

Die Berufsorientierung an Schulen kommt häufig zu spät und vermittelt zu wenig über die langfristigen Beschäftigungschancen in dringend benötigten Berufen. Auch die berufliche Ausbildung genießt noch immer nicht denselben gesellschaftlichen Stellenwert wie ein Hochschulstudium.

Stepstone-Chef Sebastian Dettmers bringt daher einen weiteren Aspekt auf den Punkt: „In zehn Jahren wird man keinen Handwerker mehr bekommen“, warnt er. Seine Kritik richtet sich insbesondere gegen die unzureichende Qualifizierung und die mangelnde Anpassung der Bildung an die Arbeitswelt von morgen.

Demografie: Die nächste Herausforderung ist längst da

Zu diesen strukturellen Versäumnissen kommt der demografische Wandel. Die geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomer verabschieden sich zunehmend in den Ruhestand. Gleichzeitig rücken deutlich kleinere Jahrgänge ins Erwerbsleben nach.

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hat bereits 2021 berechnet, dass das Erwerbspersonenpotenzial ohne Zuwanderung bis 2060 um rund 16 Millionen Menschen schrumpfen könnte. Eine Nettozuwanderung von etwa 400.000 Menschen jährlich wäre demnach erforderlich, um das Potenzial langfristig konstant zu halten. Jedoch zeigt der massive Anstieg der AfD deutlich, dass viele deutsche Bürger sehr kritisch gegenüber der Einwanderung sind.

Denn folgende Entwicklung ist längst spürbar. Der Anteil ausländischer Beschäftigter in den Engpassberufen hat sich seit 2014 von sieben auf rund 14 Prozent verdoppelt. Besonders deutlich wird die Bedeutung der Zuwanderung in der Pflege: Innerhalb eines Jahres kamen dort rund 46.000 ausländische Beschäftigte hinzu, während die Zahl deutscher Beschäftigter um etwa 5000 zurückging.

Doch Zuwanderung allein reicht nicht. Wer qualifizierte Menschen gewinnen will, muss ihnen auch den Weg in den Arbeitsmarkt ermöglichen. Dazu gehören schnellere Anerkennungsverfahren, verlässliche Behörden und Sprachförderung.

Was die Politik jetzt liefern muss

Die Politik jedoch muss endlich Verantwortung übernehmen. Sie hat viel zu lange zugeschaut, gleichwohl sie das Thema Fachkräftemangel seit vielen Jahren nur zu gut kennt. Es geht nicht um weitere Arbeitskreise oder wohlklingende Absichtserklärungen, sondern um konkrete Maßnahmen.

Einige seien hier genannt: Berufsausbildung muss endlich nationale Priorität bekommen. Die duale Ausbildung muss gesellschaftlich und finanziell aufgewertet werden. Frauen, Teilzeitbeschäftigte und ältere Arbeitnehmer sollten bessere Möglichkeiten erhalten, ihre beruflichen Potenziale einzubringen. Bund und Länder müssen zudem gemeinsam mit den Unternehmen dafür sorgen, dass Beschäftigte für neue technische und digitale Anforderungen qualifiziert werden.

Das gilt insbesondere vor dem Hintergrund der laufenden KI-Revolution, die unsere Arbeitswelt noch grundlegend verändern wird. Ganz entscheidend, wie so oft geschrieben, muss es endlich darum gehen, belastende Bürokratie und damit unnötige Bevormundung abzubauen. Deutschlands wichtigster Rohstoff ist und bleibt die Bildung. Wenn es hier zu bleibenden Schwächen kommt, ist unser Wohlstand langfristig dahin.

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