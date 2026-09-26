Dream-Rock aus der Gefängniszelle: Warum Roomer die Berliner Radiohead sind

Es gibt Musiker, die unbedingt eine bestimmte Botschaft rüberbringen wollen, und solche, die gerne jeden technischen Kniff und jede Harmonie ihrer Songs minutiös nacherzählen. Und dann gibt es diejenigen, die ihre Musik einfach um der Musik willen spielen, ohne großen Wirbel darum zu machen. Ronja Schößler, Luka Aron und Ludwig Wandinger – gemeinsam unterwegs als Roomer – gehören eher in letztere Kategorie.



An einem sonnigen Nachmittag Ende August sitzen sie auf einem Mäuerchen in Moabit. Ganz in der Nähe ihres Proberaums. Alle drei tragen schwarze Hosen, dunkle Jacken und haben lange, glatte Haare, die ihre Gesichter einrahmen. Bevor man die drei kennenlernt, könnte man ihren Kleidungsstil vielleicht als düster bezeichnen.



Doch düster sind die Berliner Musiker überhaupt nicht. Im Gespräch über ihre neue, ihre zweite Platte „Staircase Made of Rope“ schmunzeln sie sich immer wieder gegenseitig an und antworten nachdenklich, aber offen. Dezent beschreibt den Roomer-Style wohl besser.

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„Bei uns ist es oft so: Luka spielt etwas vor sich hin und ich finde, dass es schön klingt“, erzählt Schlagzeuger Ludwig Wandinger. Dann hebt er die Arme und beginnt, in der Luft auf einem imaginären Drumset zu spielen. „Dann spiele ich meistens einfach einen langsamen Rock-Rhythmus drüber.“



Die anderen beiden erkennen sofort den pantomimisch angedeuteten Beat. Alle drei lachen. „Dann steigt Ronja ein und wir sagen irgendwann: Lass uns das aufnehmen!“ Was in Wandingers Worten vielleicht nach spontanem Rumgeklimper klingt, ist in Wirklichkeit deutlich vielschichtiger.



Luka Aron spielt auf seiner Baritongitarre gleichzeitig Bass und verträumte Arpeggio-Flächen über Wandingers reduzierte Beats. Die sind häufig so laid-back, dass man ständig das Gefühl hat, in Zeitlupe zu denken, ohne dass die Band das Tempo verliert.



Zusammengehalten wird der introvertierte Sound von Ronja Schößlers folkigem, manchmal fast flüsterndem Gesang. In den überwiegend ruhigen Stücken der neuen Platte klingt das dann mal so, als hätte Jonny Greenwood von Radiohead seine Finger mit im Spiel gehabt – um dann in treibenderen Songs wie „For Yves“ durch J Mascis von Dinosaur Jr. abgelöst zu werden. Dabei beherrschen Roomer die große Kunst, laut und verzerrt zu sein, ohne hysterisch zu werden. Aus ihrer Musik spricht immer ein neugieriger, besonnener Blick auf die Welt.

In Berlin gibt es keine abgegrenzten Musikszenen

Wegen der verzerrten Gitarren, die gerne mal mit einer Menge Reverb durch den Klangraum wabern, werden sie oft dem Shoegaze-Genre zugeordnet. So ganz trifft man ihren Sound damit aber nicht. „Man bekommt vielleicht den Eindruck, dass es vor allem solche Einflüsse hat. Aber das ist wirklich nur die Oberfläche. Viele meiner Gitarren-Voicings habe ich aus Arvo-Pärt-Stücken geklaut“, gibt Gitarrist Luka Aron zu. Der Hinweis auf den estnischen Neue-Musik-Komponisten verrät schon eher, warum Roomer so besonders klingen.

Songwriterin Schößler ist als Solo-Künstlerin mit weniger verzerrtem, etwas folkigerem Sound unterwegs. Gitarrist Aron experimentiert solo gerne mit meditativen Ambient-Sounds und kommt dabei auch mal mit nur einem Ton aus, der sich in verschiedenen Oktaven für knapp 15 Minuten überlagert.



Und auch wenn Ludwig Wandinger bei Roomer nach eigener Aussage oft „langsame Rock-Rhythmen“ spielt: Als studierter Jazz-Drummer ist er in unzähligen Projekten unterwegs und war dieses Jahr für den deutschen Jazzpreis nominiert. Unter anderem spielte er schon mit den wohl bekanntesten deutschen Post-Rock-Klangtüftlern von The Notwist.



Neben ihren vielen anderen Projekten ist Roomer eine bewusste Besinnung aufs Wesentliche. „Wir sind jetzt nicht klar in der Indie-Szene zu verorten. Wir sind aber auch nicht klar in der experimentellen oder elektronischen Szene zu verorten“, erklärt Ronja Schößler. „Und das liegt schon auch daran, wie das Angebot in der Stadt ist, in der man lebt.“



Aron nimmt den Gesprächsfaden auf: „Wenn man in einer Kleinstadt aufgewachsen ist, so wie wir alle: Da gibt es klar abgegrenzte Szenen. Aber die Erfahrung habe ich in Berlin nicht gemacht. Es ist eigentlich alles eine Szene von Kunst- und Musikinteressierten. Alle machen komplett andere Musik, aber es gibt sehr viele Überschneidungen.“

Auf dem Gelände des ehemaligen Frauengefängnises in der Lehrter Straße hat Roomer ihren Probenraum. © Jordis Antonia Schlösser/Ostkreuz

Und wie findet man diese Überschneidungen als Band? Wandinger und Aron sind sich sofort einig: Es beginne alles mit Schößlers Songwriting. „Wir haben nie den Gedanken gehabt: Was für Musik wollen wir eigentlich machen? Die Songs haben das an sich schon vorgegeben“, erklärt Aron. Schößler ergänzt: „Ich liebe das Gefühl, einen Song mit in den Proberaum zu bringen und die Rückmeldung von Ludwig und Luka zu bekommen. Die beiden kommen mit rein und haben es sofort verstanden. Das ist das, was ich liebe bei einem guten Song: dass man nichts erklären muss, sondern dass er sich von selbst erklärt.“

Roomers größte Triebfeder ist die Freundschaft

Ihre jeweiligen Kleinstädte ließen alle drei Bandmitglieder schon vor über zehn Jahren hinter sich. In Berlin lernten sie sich kennen und freundeten sich über die Jahre an. „Wir hatten Glück, dass wir uns gefunden haben“, erzählt Aron. „Im Kunst- und Musikbusiness gibt es einfach so viel, was keinen Spaß macht. Und wenn man da nicht so ein Gerüst hat wie die Freundschaft, die auch außerhalb der Musik existiert, dann ist es sehr schwer, dran zu bleiben. Die Freundschaft ist das, was Roomer durch die Jahre trägt!“



Wie organisch die drei miteinander harmonieren, merkt man nicht nur, wenn sie über ihre Musik reden, sondern vor allem, wenn sie zusammen spielen. Und da sie ja ohnehin gerade um die Ecke ihres Proberaums sind, spielen sie dort spontan bei unserem Treffen einen ihrer Songs live. „Vielleicht lieber einen leiseren Song?“, fragt Drummer Wandinger in die Runde. „Ja: Much Too Loud!“, antwortet Schößler und meint damit einen Song von ihrem ersten Album „Leaving It All to Chance“. Ironischerweise ist just dieser Song mit dem „loud“ im Titel einer ihrer leisesten Songs.

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Es ist beeindruckend, wie voll der Sound auch in der kleinen ehemaligen Gefängniszelle klingt, die seit kurzem Roomers neuer Bandraum ist. Und wie intensiv-dröhnend die drei auch bei einem „leiseren Song“ werden können. Gefühlt kommt mit jedem Takt von irgendwo eine neue Fläche hinzu, bis man meint, vor einer mindestens fünfköpfigen Truppe zu stehen. Ohne Backing-Track oder Ableton-Spuren.



„Ich spüre gerade so eine Tendenz in der Musik, dass auch bei Gruppen live sehr viel vom Band kommt“, erklärt Schößler. „Ich liebe es, dass wir alles zusammen live spielen – auch wenn es bedeutet, dass Luka Bass und Gitarre gleichzeitig spielt und wir vielleicht extra viel Arbeit reinstecken müssen.“

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Gemeinsame Arbeit, zu der Ludwig Wandinger auch andere ermutigen will. „Es passiert so viel Isolierendes gerade. Die Leute sind so viel an ihrem Handy und verbringen so wenig Quality-Time mit ihren Freunden. Das ist jetzt nicht das, was wir in unserer Musik unbedingt aussagen wollen – aber wir haben uns irgendwann mal gedacht: Es wäre schön, wenn man uns live sieht und dann dazu inspiriert wird, zu sagen: Ich will auch in einer Band spielen!“



Vielleicht provoziert ja Roomers nächster Berlin-Gig Ende Oktober ein paar neue Bandgründungen. Auf jeden Fall kann man von den Freunden lernen, dass eine Band eben nicht dazu da ist, sich komplett auszutoben. Sondern dass weniger manchmal mehr ist. Laut kann es trotzdem noch werden.

Roomer: Staircase Made Of Rope. Squama Recordings, 2026. Berlin-Konzert: 22. Oktober 2026, Neue Zukunft.

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