Sie sind die deutschen Stimmen von Cameron Diaz, Scarlett Johansson und Margot Robbie und verweigern Netflix ihre Stimmen. Der Streamingriese will die KI damit füttern.

Synchronisierte Filme leisten sich nur wenige Länder. Deutschland gehörte bislang immer dazu, auch wenn nachwachsende Generationen gar nicht mehr unbedingt Wert darauf legen, dass ihre internationalen und vornehmlich Englisch sprechenden Filmhelden deutsch reden. Andererseits gibt es noch genügend Kinogänger, die untertitelte Vorführungen meiden: Das Hin- und Herswitchen zwischen gesprochenem Wort und Untertiteln macht ihnen einfach keinen Spaß.

Nun rückt aber – wie uns allen – auch der Filmbranche die KI auf die Pelle, und als Erstes wird es wohl die Synchronstimmen erwischen, die wir mögen und liebgewonnen haben. Gerade die drei Frauen, um die es hier gehen soll, gehören zu den Topsprecherinnen. Ihre Stimmlagen sind dunkel, eingängig und sehr markant. Und die Schauspielerinnen, denen sie ihre Stimme leihen, sind A-Lister, wie man heute so sagt, Stars eben. Wir reden von Cameron Diaz, Scarlett Johansson und Margot Robbie.

„Wir sägen sozusagen an unserem eigenen Ast“

In genau dieser Reihenfolge sind in den deutschen Synchronstudios für sie zuständig: Katrin Fröhlich, Luise Helm und Anne Helm. Alle drei Frauen machen einen sehr guten Job und gehören zu den wenigen Fällen, in denen die Synchronstimme keine seltsame Schere zwischen Original und synchronisierter Figur treibt. Nun aber haben diese drei Frauen beschlossen, dass es ohne sie gehen muss – zumindest, was Netflix betrifft.



In einem gemeinsamen Instagram-Video erklären sie, weshalb sie bei künftigen Produktionen des Streamingriesen nicht mehr für Diaz, Johansson und Robbie zur Verfügung stehen werden. Der Grund ist eine Vertragsklausel, die es Netflix erlaubt, ihre Sprachaufnahmen zum Training künstlicher Intelligenz zu verwenden. Und zwar ohne zusätzliche Vergütung. Die drei haben sich geweigert, diese Verträge zu unterschreiben. „Wir sägen sozusagen an unserem eigenen Ast“, beschreibt es Katrin Fröhlich.

Zustimmung wird geprüft...

Der Streit schwelt bereits seit Beginn des Jahres. Damals begann Netflix, deutschen Synchronsprechern Verträge mit entsprechenden KI-Bestimmungen vorzulegen. Der Verband Deutscher Sprecher:innen (VDS) protestierte, zahlreiche Künstler verweigerten ihre Unterschrift. Die Folgen sind inzwischen hörbar. In Netflix-Produktionen mussten vertraute Stimmen ersetzt werden, unter anderem bei der französischen Erfolgsserie „Lupin“.

Dort hört sich Hauptdarsteller Omar Sy plötzlich unvertraut an. Sein langjähriger Synchronsprecher Sascha Rotermund, der auch Benedict Cumberbatch synchronisiert, verweigerte die Unterschrift unter die umstrittenen KI-Verträge. Netflix besetzte die Rolle kurzerhand neu. Auch mehrere andere Figuren klingen inzwischen anders. Die Fans reagierten natürlich angesäuert.

Netflix: Neue Vergütungsvereinbarung geschlossen

Netflix verweist auf Schutzbestimmungen: Für die tatsächliche Verwendung digital nachgebildeter Stimmen sei eine gesonderte Zustimmung erforderlich, außerdem müsse diese Nutzung bezahlt werden. Doch genau da liegt auch der Haken. Bereits das Training der Systeme mit den Originalaufnahmen soll möglich sein, ohne dass dafür eine eigene Vergütung vereinbart wird.

Ausgerechnet jetzt hat Netflix mit der Schauspielgewerkschaft BFFS eine neue Vergütungsvereinbarung geschlossen. Ab Januar 2027 steigen die jährlichen Folgevergütungen für erfolgreiche Synchronproduktionen von bislang 475.000 auf 750.000 Euro. Auch bei der Altersvorsorge gibt es Verbesserungen. An den umstrittenen KI-Regeln ändert sich allerdings nichts.

Der Konflikt wird damit nicht beigelegt, nur um eine Frage erweitert: Was nützen bessere Honorare für menschliche Stimmen, wenn gleichzeitig die technischen Voraussetzungen geschaffen werden, sie irgendwann weniger zu benötigen?

Einer, der diese Frage gerichtlich klären lassen will, ist Matti Klemm, unter anderem die deutsche Stimme von Jason Momoa. Anfang November kündigte er mit Unterstützung der Gesellschaft für Freiheitsrechte rechtliche Schritte gegen Netflix an. Nach einer Datenauskunft des Unternehmens seien seine Aufnahmen bereits ohne seine ausdrückliche Zustimmung für KI-Training verwendet worden.

In einem jüngsten MDR-Interview machte der Schauspieler deutlich, dass er sich nicht grundsätzlich gegen Technologie stelle. Er wolle nur nicht gezwungen werden, mit jeder neuen Aufnahme zugleich die Systeme zu trainieren, die seine Arbeit künftig übernehmen könnten.

Rohstoff für Maschinen

Längst geht es also um mehr als nur um die Synchronbranche. Autoren, Fotografen, Musiker, Schauspieler – sie alle erleben, dass ihre Werke nicht mehr nur veröffentlicht, sondern zugleich zum Rohstoff für Maschinen werden können. Und noch immer ist unklar, wer daran wie viel verdient.

Die drei Frauen aus dem Instagram-Video haben darauf vorerst eine einfache Antwort gefunden: Sie stellen sich quer, sie sagen Nein. Kann also sein, dass Margot Robbie demnächst nicht mehr mit dem gewohnten Schmelz in der Stimme erscheint, sondern einfach nur Deutsch spricht. Aber manchmal muss man seine Stimme eben verweigern, damit sie überhaupt noch etwas zählt.

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