„Drei Kameradinnen“ im Kino: Wo die Wut herkommt

Die Verfilmung des zweiten Romans der Buchpreisträgerin Shida Bazyar erzählt von jungen Frauen, die zu Außernseiterinnen gemacht werden. Die Kritik.

Die drei Freundinnen unterscheiden sich in Temperament und Ansichten, doch sind sie füreinander die wichtigsten Bezugspersonen. Auf einem langen Fußweg von ihrer alten Wohnsiedlung ins Stadtzentrum, in das kein Bus mehr fährt, geraten sie in heftigen Regen. Sie schimpfen, dann aber schreien sie ihre Wut weg.



Der Film „Drei Kameradinnen“ bietet zu Beginn eine gemütliche Variante des Erzählens an. Da gruppieren sich Kasih (Bayan Layla), Saya (Manal Raga a Sabit) und Hani (Brikena Ray) für Fotoshootings in verschiedenen Posen. Parallel startet er mit einer verstörenden Version, indem er Bilder von einem Brand mit Feuerwehr und Polizeieinsatz zeigt.



Es geht hier nämlich um das Erzählen, um das Recht auf die eigene Geschichte. Die Regisseurin Milena Aboyan hat das Drehbuch nach dem 2021 erschienenen zweiten Roman der jetzt mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichneten Shida Bazyar geschrieben. Aboyan bleibt der Romanstruktur insofern treu, als auch sie Kasih zur Erzählerin macht.

Als Soziologin nicht vermittelbar

Die Regisseurin hat eine Klammer dazuerfunden: Kasih trifft sich mit einer Journalistin (Meret Becker), die sie dann in einem Fernsehstudio nach Saya ausfragt, die schuldig am anfangs gezeigten Wohnhausbrand sein soll. Saya ist diejenige, die am meisten politisch interessiert ist. Sie kann nicht wegschauen, wenn in den Nachrichten über den Prozess wegen einer neonazistischen Mordserie berichtet wird. Und hat sie nicht herausgefunden, dass ein Nazi-Influencer in jenem Haus wohnte?

Kasih, von der wir erfahren, dass man sie im Jobcenter als Soziologin für schwer vermittelbar hält, bekommt von der Journalistin gesagt, sie solle ihren Bericht in Einleitung, Hauptteil und Schluss gliedern. Doch so verläuft ihr Leben nicht, ebenso wenig das ihrer Freundinnen oder ihrer Eltern. Alles geht immer wieder von vorne los.

Zustimmung wird geprüft...

Frauen mit Kopftuch

„Drei Kameradinnen“ ist aus Szenen zusammengesetzt, von denen einige dokumentarisch anmuten und kurze Titel am Bildrand tragen, wie „Die Spielpatz-Story“. In jener kommen die Verliererkinder aus dem Viertel zusammen. Mehrere Episoden handeln von Alltagsrassismus, zum Beispiel, wenn die Kopftuch tragenden Tanten Sayas nach dem Einkauf vom Ladendetektiv kontrolliert werden. Als Hani versprochen wird, ihre Familie würde nicht abgeschoben, wenn sie durch hervorragende Leistungen in der Schule ihren Integrationswillen beweise, sieht man die Mädels wie verrückt mit ihr lernen. Dafür, ob das geklappt hat oder nicht, bietet der Film zwei Möglichkeiten an.

Bei einem kurzen Einspieler-Video im Fernsehstudio erklärt Kasih, dass es aus dem Zusammenhang gerissen sei. Sie erzählt die ganze Szene. Sie darf ausreden. Sie bleibt ruhig. Danach kommt die Aufnahmeleiterin und sagt, wie berührt sie sei. Aber auch das ist noch nicht die ganze Geschichte. Der Film fordert das genaue Hinsehen und – das ist seine große Stärke – lässt mehrere Sichtweisen zu. Er hat kein richtiges Ende, weil er draußen, in der Wirklichkeit, weitergeht.

Drei Kameradinnen. Deutschland 2026. Regie: Milena Aboyan. 93 Minuten

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