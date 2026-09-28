Drei Milliarden Euro fehlen ab 2028: Regierungsgespräche in MV starten unter Sparzwang

SPD, Linke und Grüne starten ihre Koalitionsgespräche mit einem Doppelhaushalt im Rücken, aber einer Milliardenlücke vor sich. AfD fordert ehrlichen Kassensturz.

Eine Woche nach der Landtagswahl haben SPD und Linke ihre Sondierungsgespräche zur Bildung einer neuen Regierung aufgenommen. Die Grünen werden am Dienstag in die Verhandlungen einsteigen. Für die SPD führt Ministerpräsidentin Manuela Schwesig die Delegation, die Linke wird von Partei- und Fraktionschef Hennis Herbst vertreten, bei den Grünen übernimmt Spitzenkandidatin Claudia Müller die Gesprächsleitung.

Die Finanzen dürften dabei zu den schwierigsten Themen der Verhandlungen gehören. Denn der Landeshaushalt ist für die beiden kommenden Jahre zwar formal gesichert, strukturell ist die Lage aber angespannt. Die Reserven schwinden, die Einnahmen entwickeln sich schwächer als erwartet und ab 2028 klafft laut Landesrechnungshof eine Finanzierungslücke von rund drei Milliarden Euro.

Forderungen nach einem ehrlichen Kassensturz

Vor dem Hintergrund, dass Mecklenburg-Vorpommern in den nächsten Jahren eine Milliardenlücke schließen muss, fordert der Bund der Steuerzahler die künftige Landesregierung unmissverständlich zu Sparsamkeit und Transparenz auf. „Alle Ausgabepläne müssen kritisch auf Finanzierbarkeit und Umsetzungsfähigkeit überprüft werden“, sagte Landesvorsitzender Sascha Mummenhoff am Montag kurz nach Start der Sondierungsgespräche. Zugleich warnt er davor, die Zahl der Ministerien aus Gründen des Koalitionsproporzes zu erhöhen. Und er bringt eine erneute Überprüfung des bestehenden Doppelhaushalts ins Spiel.

In das gleiche Horn bläst auch die AfD-Landtagsfraktion. Sie verlangt einen „ehrlichen Kassensturz“ und konkrete Einsparvorschläge. Fraktionschef Enrico Schult spricht sich unter anderem für ein Ministerium weniger aus, für den Abbau politischer Doppelstrukturen und ein Ende klimapolitischer Sonderprogramme. Ungedeckten Wahlversprechen erteilt er eine klare Absage: „Für weitere Wahlgeschenke ist kein Geld da.“

Ab 2028 wird es richtig eng

Soviel steht fest: Die neue Landesregierung muss den Rotstift ansetzen, um das Milliardenloch vor der Tür zu stopfen. Noch ist Geld da, aber es wird weniger. Für 2026 und 2027 liegt ein beschlossener Doppelhaushalt vor, das Volumen beträgt rund 12,1 beziehungsweise 12,2 Milliarden Euro. Mecklenburg-Vorpommern hält sogar die Schuldenbremse ein - allerdings nur, weil das Land die erlaubte Kreditaufnahme von jeweils rund 279 Millionen Euro voll ausschöpft und Rücklagen einsetzt.

Schon vor diesen finanziellen Puffern stellte der Landesrechnungshof für beide Jahre eine Lücke von deutlich über 300 Millionen Euro fest. Die regulären Einnahmen reichen also nicht mehr aus, um die geplanten Ausgaben zu decken. Und die Mai-Steuerschätzung verschärfte den Druck zusätzlich, die erwarteten Einnahmen wurden nochmals nach unten korrigiert: um 19 Millionen Euro für 2026 und 53 Millionen Euro für 2027.

Noch gravierender ist der Ausblick auf die Jahre 2028 bis 2030. Für diesen Zeitraum gibt es noch keine verbindlichen Haushalte, sondern nur eine mittelfristige Finanzplanung. Der Landesrechnungshof sieht dort zusammengerechnet eine Finanzierungslücke von rund drei Milliarden Euro. Das macht grob mehr als eine Milliarde Euro jährlich. Und weil das noch nicht reicht, beginnt ab 2028 zudem die reguläre Tilgung der Corona-Kredite.

Das ist kein Loch, das morgen die Landeskasse erreicht, dennoch ist die politische Botschaft klar. Jede neue Ausgabe, die nicht dauerhaft gegenfinanziert wird, verschärft den Druck auf die Folgejahre.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sondiert seit Montag mit der Linken über eine neue Landesregierung. Am Dienstag stoßen die Grünen zu den Verhandlungen. Die neue Regierung wird vor großen finanziellen Herausforderungen stehen. © Imago/Bernd Elmenthaler

Personal und Soziales treiben die Ausgaben

Besonders schwer zu bremsen sind die großen Ausgabenblöcke. Die Personalausgaben steigen laut Haushaltsplan von rund 2,9 Milliarden Euro 2026 auf gut 3,1 Milliarden Euro 2027. Damit entfällt etwa ein Viertel des gesamten Landeshaushalts auf das Personal.

Und auch die Sozialausgaben wachsen stetig. Für soziale Leistungen sind rund 2,8 Milliarden Euro 2026 und rund 2,9 Milliarden Euro 2027 eingeplant. Dazu gehören unter anderem die Kindertagesförderung und Sozialhilfe. Vieles davon lässt sich kurzfristig kaum zurückfahren. Genau darin liegt ein Kernproblem der kommenden Finanzpolitik des Landes. Ein immer größerer Teil des Haushalts ist bereits durch bestehende Verpflichtungen gebunden.

Im gleichen Atemzug drückt die Demografie auf die Einnahmeseite. Da Mecklenburg-Vorpommerns Bevölkerungsanteil bundesweit sinkt, fließt aus dem Länderfinanzausgleich weniger Geld ins Land.

Ein weiterer Konfliktherd zeichnet sich bei den Kommunalfinanzen ab. Der Städte- und Gemeindetag warnt vor erheblichen Finanzierungslücken bei Städten und Gemeinden und sieht insbesondere die steigenden Sozialausgaben als Belastung. Für 2026 rechnet der Verband mit einem kommunalen Defizit von rund einer halben Milliarde Euro, wenn es keine Entlastungen bei den gesetzlich vorgegebenen Sozialausgaben gibt.

Damit wird die Verteilung des Geldes zwischen Land und Kommunen zu einem absehbaren Streitpunkt der Koalitionsgespräche. Denn was das Land spart, kann für Städte, Gemeinden und Kreise zusätzliche Belastungen bedeuten - und umgekehrt.

Milliarden für Investitionen, kein Geld für den Haushalt

Es gibt allerdings auch eine gute Nachricht. Mecklenburg-Vorpommern erhält aus dem Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität des Bundes fast zwei Milliarden Euro, die über zwölf Jahre in Infrastrukturprojekte fließen sollen. Weitere insgesamt rund 3,36 Milliarden Euro an Investitionen kommen direkt aus dem Doppelhaushalt, vorgesehen unter anderem für Wirtschaft, Bildung, Krankenhäuser, Digitalisierung und Infrastruktur.

Doch diese zusätzlichen Milliarden lösen das Grundproblem nicht. Das Sondervermögen finanziert Investitionen und ist zeitlich begrenzt. Für SPD, Linke und Grüne wird damit eine Frage entscheidend: Wie viel neue Politik kann sich das Land überhaupt noch leisten?

Der Landesrechnungshof fordert angesichts der Entwicklung eine umfassende Überprüfung staatlicher Aufgaben. Im Mittelpunkt dürften deshalb nicht nur neue Projekte stehen, sondern auch bestehende Ausgaben bei Personal, Förderprogrammen, freiwilligen Leistungen und bei der Landesverwaltung. Auch die Sozialausgaben und die Finanzbeziehungen zu den Kommunen werden auf den Prüfstand kommen müssen.

Neue Koalitionsprojekte dürften daher zumindest finanziell unter einem deutlich stärkeren Finanzierungsvorbehalt stehen als in Zeiten voller Kassen. Der entscheidende finanzpolitische Test kommt dann spätestens mit dem Haushalt 2028. Wer ihn gestalten will, muss die Weichen dafür bereits jetzt in den Koalitionsverhandlungen stellen.

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