Weil Erich Ponto in NS-Propagandafilmen mitwirkte, soll der Dresdner Nachwuchspreis nicht mehr nach ihm heißen. Man einigte sich auf Wolfgang Engel als Namensgeber.

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Wolfgang Engel 2013 bei einer Probe im Grillo-Theater Essen. Der Regisseur starb im März 2025. Nach ihm ist der Dresdner Nachwuchspreis jetzt benannt.

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Der Nachwuchspreis des Fördervereins des Staatsschauspiels Dresden heißt künftig Wolfgang-Engel-Preis. Das gab das Staatsschauspiel anlässlich der 16. Verleihung bekannt. Bisher trug die Auszeichnung den Namen des Schauspielers und früheren Intendanten Erich Ponto, der wegen seiner Mitwirkung an NS-Propagandafilmen in die Kritik geraten war.

Warum der Erich-Ponto-Preis umbenannt wurde

Das Staatsschauspiel ließ Pontos Rolle im Nationalsozialismus untersuchen, im März stellte ein Symposium die Ergebnisse zur Diskussion. Am 27. Mai stimmte die Mitgliederversammlung des Fördervereins mit großer Mehrheit dafür, den Preis nicht mehr nach Ponto zu benennen. Den neuen Namen ließ der Verein damals offen.

Was über Erich Ponto bekannt ist

Ponto war laut Staatsschauspiel weder Mitglied der NSDAP noch einer ihrer Vorfeldorganisationen. Seine Mitwirkung an NS-Propagandafilmen sei aber unbestritten, etwa als Mayer Amschel Rothschild in „Die Rothschilds“ (1940). Seine Gründe konnten nicht geklärt werden. Ponto starb 1957 und kann sich nicht mehr äußern. Als Ehrenmitglied führt das Haus ihn weiter, mit Kontextualisierung.

Der Regisseur und Intendant Wolfgang Engel

Engel, 1943 in Schwerin geboren, starb im März 2025 mit 81 Jahren in Leipzig. Ab 1980 war er Regisseur am Staatsschauspiel Dresden, von 1995 bis 2008 Intendant des Schauspiels Leipzig. 2011 erhielt er den Theaterpreis „Der Faust“ für sein Lebenswerk. In der Wendezeit engagierte er sich laut MDR in der Aktion „Wir treten aus unseren Rollen heraus“.

Sarah Schmidt und Jakob Fließ gemeinsam ausgezeichnet

Erstmals teilen sich zwei Ensemblemitglieder den Preis: die Leipzigerin Sarah Schmidt und der Hamburger Jakob Fließ, beide 29. Schmidt gehört seit 2022 zum Dresdner Ensemble und spielte dort Stella in „Endstation Sehnsucht“. Fließ studierte zunächst Film, wechselte dann nach Leipzig zum Schauspielstudium und ist seit zwei Jahren fest in Dresden, unter anderem als Dickie Greenleaf in „Der talentierte Mr. Ripley“.

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