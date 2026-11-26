Unter den 13 bislang Festgenommenen sind fünf Offiziere. Die Regierung will nun die Sicherheitsvorkehrungen an den Militäreinrichtungen verschärfen.

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Einsatzfahrzeuge einer Spezialeinheit der malaysischen Luftwaffe bei einer Antiterrorübung auf dem Militärstützpunkt Jugra im Oktober 2024

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Ein kriminelles Netzwerk soll in Malaysia über Jahre hinweg Einrichtungen der Luftwaffe zum Drogenschmuggel genutzt haben. Nach vorläufigen Ermittlungsergebnissen wurden dabei mindestens drei Tonnen Rauschgift im Wert von 156 Millionen Ringgit (umgerechnet rund 34,5 Millionen Euro) transportiert.



Das teilte Malaysias Innenminister Saifuddin Nasution Ismail am Donnerstag vor dem Parlament in Kuala Lumpur mit, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete.

Nach bisherigen Erkenntnissen gehören dem Netzwerk zwei Gruppen im Osten Malaysias an. Nach Angaben des Ministers hat die Polizei Hinweise auf insgesamt 21 Schmuggelvorgänge. Die Ermittlungen begannen demnach im Januar dieses Jahres. Die Organisation sei jedoch offenbar bereits seit mehreren Jahren aktiv.

Sieben Angehörige der Luftwaffe festgenommen

Bei zwei Einsätzen am 17. und 19. November nahmen die Behörden 13 Verdächtige fest, darunter sieben Angehörige der Luftwaffe und sechs Zivilisten. Fünf der festgenommenen Militärangehörigen sind Offiziere. Die Ermittler stellten zudem knapp 97 Kilogramm Methamphetamin im Wert von mehr als einer Million Euro sicher.

Nach einem Bericht der malaysischen Zeitung Malay Mail hatte die Polizei ihre Erkenntnisse im September und Oktober an die Luftwaffe weitergegeben. Für den ersten Einsatz war die Militärpolizei zuständig, da er auf Militärgelände stattfand. Anschließend übernahm die zivile Polizei die Ermittlungen.

Die Ermittler vermuten, dass das Netzwerk mithilfe von Personen, die Kontakte zu Militärangehörigen und Zugang zum militärischen Flugbetrieb hatten, die Einrichtungen nutzen konnte. Der mutmaßliche Anführer der Organisation sei bereits identifiziert worden, befinde sich aber noch auf freiem Fuß, sagte Innenminister Saifuddin.

Suche nach Hintermännern läuft

Die Behörden wollen nun klären, wer an der Finanzierung, Planung und Durchführung der Drogentransporte beteiligt war. Nach Angaben des Innenministers könnten darunter auch Personen mit gesellschaftlichem Einfluss sein.

Die Behörden ermitteln auf Grundlage des Drogengesetzes von 1952. Saifuddin kündigte an, die Ermittlungen auszuweiten und dabei auch ein Gesetz anzuwenden, das besondere Maßnahmen bei Straftaten gegen die staatliche Sicherheit vorsieht. Der Drogenschmuggel sei nicht nur ein schweres Verbrechen, sondern könne auch das Vertrauen in die Sicherheitsbehörden und Streitkräfte des Landes erschüttern, betonte er.

Wie die malaysische Zeitung The Star berichtet, sollen Saifuddin und Verteidigungsminister Mohamed Khaled Nordin am Freitag das Kabinett über den Fall informieren. Die Regierung will die Sicherheitsvorkehrungen an strategisch wichtigen Militäreinrichtungen überprüfen und die Kontrollen verschärfen. Der Innenminister rechnet mit weiteren Festnahmen.

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