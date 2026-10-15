Drohnen gegen Yandex: Der Mythos vom Ende der russischen Bot-Armee

Die Ukraine und Polen feiern einen Einbruch russischer Bot-Aktivität nach Angriffen auf Yandex. Doch Forscher widersprechen. Die Belege beruhen auf einem Missverständnis.

Die Zentrale von Yandex in Moskau. Ukrainische Drohnen haben Rechenzentren des größten russischen Internetkonzerns in drei Regionen getroffen.

Die ukrainischen Drohnenangriffe auf Rechenzentren von Yandex haben russische Desinformations- und Einflussoperationen in den sozialen Medien nachweislich nicht beeinträchtigt, entgegen anderslautender viraler Behauptungen. Das sagten Desinformationsforscher dem Online-Portal Kyiv Independent.

Die Ukraine hatte zwischen dem 9. und 11. Oktober Rechenzentren von Yandex, dem größten Internetkonzern Russlands, in drei Regionen angegriffen. Sie reagierte damit auf russische Angriffe auf vergleichbare Einrichtungen in der Ukraine. Yandex erklärte, der Standort in der Region Wladimir habe abgeschaltet werden müssen, und meldete Störungen bei Onlinediensten. Das Unternehmen muss rund sechs Monate warten, bis die beschädigten Kapazitäten ersetzt sind. Moskau erwägt inzwischen, das Militär einzusetzen, um solche Anlagen zu schützen.

Wie das Gerücht die Politik erreichte

Die Rede von einem Einbruch der russischen Bot-Aktivität erreichte auch hochrangige Politiker. Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte auf dem Warsaw Security Forum, auf vielen Social-Media-Plattformen lasse es sich nun „ein wenig leichter atmen“. Polens Minister und Geheimdienstkoordinator Tomasz Siemoniak erklärte, der Inlandsgeheimdienst ABW habe ihm von einem „radikalen Rückgang russischer Bot-Aktivität im Netz“ berichtet. Entsprechende Daten wurden nicht veröffentlicht.

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Ein Großteil der Verwirrung geht auf eine Grafik von Cloudflare zurück. Sie zeigte, dass der Bot-Traffic aus dem Yandex-Netzwerk nach dem Angriff in der Region Rjasan auf 54,7 Prozent und nach dem Treffer am Standort Wladimir auf 0,3 Prozent fiel. Bei diesen „Bots“ handelt es sich jedoch um automatisierte Web-Anfragen aus der Yandex-eigenen Infrastruktur, vor allem um die Crawler der Suchmaschine. Mit Trollen oder Fake-Accounts in sozialen Netzwerken haben sie nichts zu tun.

„Keine verlässliche Grafik kann die Aktivität von Bots und Trollen über mehrere Social-Media-Plattformen hinweg zusammenführen, ohne Zugriff auf deren interne Daten zu Telemetrie, Traffic und Nutzerverhalten“, sagte Roman Ossadtschuk, Leiter der Bedrohungsanalyse beim ukrainischen Technologieunternehmen LetsData. Er räumte ein, dass es am Wochenende einen moderaten Rückgang bei Beiträgen und Kommentaren gegeben habe, von Bots wie von echten Nutzern gleichermaßen. Diesen bezeichnete er jedoch als Zufall.

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Das polnische Zentrum für Desinformationsanalyse der NASK verzeichnete zwischen dem 30. September und dem 11. Oktober keinen nennenswerten Rückgang der Aktivität von Desinformations-Accounts, berichtete die Zeitung. Eine Grafik, die der tschechische EU-Abgeordnete Tomáš Zdechovský verbreitet hatte und die einen Zusammenhang zwischen den Angriffen und einem Rückgang der Online-Aktivität rund um die AfD nahelegen sollte, enthielt laut der deutschen Tech-Seite Rohtext weder eine Quellenangabe noch eine Methodik.

Russische Einflusskampagnen stützen sich stark auf Mittelsleute im Ausland, etwa in Nordmazedonien oder auf den Philippinen. Angriffe auf Server in Russland würden diese nicht treffen, sagte der Desinformationsforscher Dave Troy. „Die Gefahr besteht darin, zu glauben, man habe einen konkreten Sieg errungen. In Wirklichkeit liegt die Bedrohung woanders und muss weiterhin analysiert und bekämpft werden“, sagte er.

Dieser Beitrag erscheint im Rahmen einer Kooperation zwischen der Ostdeutschen Medienholding und bne IntelliNews. Der Beitrag erschien zuerst hier auf Englisch.

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