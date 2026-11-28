Lakenheath ist der größte US-Stützpunkt für Kampfflugzeuge in Europa. Es ist nicht der erste Sicherheitsvorfall auf einem britischen Militärflugplatz.

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US-Kampfflugzeug vom Typ A-10 Warthog bei einem Zwischenstopp auf dem Luftwaffenstützpunkt Lakenheath im April 2026

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Das US-Militär hat einem Bericht der Financial Times zufolge am 13. November rund sechs Drohnen an einem Luftwaffenstützpunkt in England abgewehrt. Die britische Wirtschaftszeitung berichtete am Samstag unter Berufung auf informierte Kreise, der Iran stehe im Verdacht, an dem Vorfall beteiligt gewesen zu sein. Betroffen war der von der US-Luftwaffe genutzte Stützpunkt RAF Lakenheath in der ostenglischen Grafschaft Suffolk.

Lakenheath ist der Zeitung zufolge der größte Stützpunkt der US-Luftwaffe für Kampfflugzeuge in Europa. Der dort stationierte Verband umfasst nach Angaben der US-Luftwaffe an den Standorten Lakenheath und Feltwell insgesamt knapp 7000 Soldaten und zivile Mitarbeiter. Der Vorfall war bereits am 13. November bekannt geworden, zunächst waren jedoch nur wenige Einzelheiten veröffentlicht worden.

Abgewehrte Drohnen nicht geborgen

Die US-Streitkräfte setzten nach Informationen der Financial Times Systeme zur Drohnenabwehr ein. Weder amerikanische noch britische Sicherheitskräfte konnten die Fluggeräte anschließend bergen. Daher lasse sich nicht ausschließen, dass die Drohnen Waffen oder Spionageausrüstung mitgeführt hätten.

Das britische Verteidigungsministerium erklärte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters, dass die für den Schutz von Militäranlagen zuständige Sonderpolizei und die Polizei der Grafschaft Suffolk bei dem Einsatz eng mit den Sicherheitskräften der US-Luftwaffe zusammengearbeitet hätten. Die Lage habe sich rasch normalisiert.



Nach früheren Angaben der US-Luftwaffe kamen bei dem Vorfall keine Menschen zu Schaden. Auch Flugzeuge und Einrichtungen des Stützpunkts blieben unversehrt.

USA zogen bereits Bomber aus Fairford ab

Auch an anderen von den USA genutzten Militärstützpunkten in Großbritannien kam es in diesem Jahr zu Sicherheitsvorfällen. US-Präsident Donald Trump hatte im Oktober erklärt, die USA hätten ihre B-1-Bomber wegen einer mutmaßlich vom Iran ausgehenden Bedrohung vom britischen Luftwaffenstützpunkt RAF Fairford in der Grafschaft Gloucestershire abgezogen. Im September waren dort nach Meldungen über verdächtige Aktivitäten fünf Männer festgenommen worden.

Die Regierung in Teheran wies nach Angaben von Reuters den Vorwurf einer Beteiligung an dem Vorfall in Fairford zurück. Die britischen Behörden werfen dem Iran seit Jahren vor, Anschläge auf Oppositionelle sowie israelische und jüdische Ziele in Großbritannien geplant zu haben.

Großbritannien verstärkt Schutz seiner Militäranlagen

Zum Schutz vor möglichen Drohnenangriffen stellt die britische Luftwaffe nach Berichten der Zeitung Times und des Nachrichtensenders Sky News Flugzeuge nachts in Hangars und Schutzunterständen ab. Zudem sei geplant, im Freien abgestellte Maschinen mit Netzen gegen Drohnen zu schützen. Das britische Verteidigungsministerium bestätigte die konkreten Maßnahmen auf Anfrage von Reuters nicht.

Großbritannien investiert nach Angaben der Financial Times 470 Millionen Pfund in die Sicherheit seiner Militäranlagen. Mit dem Geld sollen unter anderem der bauliche Schutz, die Überwachung und die Drohnenabwehr verbessert werden.

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