Italien meldet zwei Tote nach einem Drohnenangriff in Kuwait. Die beiden Techniker von Rheinmetall Italia hätten dort Wartungsarbeiten an einem Flugabwehrsystem durchgeführt.

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Nach einem Drohnenangriff auf eine kuwaitische Militäreinrichtung sind am Donnerstag zwei italienische Techniker ums Leben gekommen. Das teilte das italienische Außenministerium mit. Die beiden Männer arbeiteten laut der Mitteilung für Rheinmetall Italia, eine Tochtergesellschaft des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall.



Außenminister Antonio Tajani verfolge die Situation und spreche den Familien sein Beileid aus, hieß es. Das kuwaitische Verteidigungsministerium hatte laut Reuters zuvor mitgeteilt, dass die Armee des Landes eine Reihe von Drohnen in seinem Luftraum entdeckt habe, und von einem iranischen Angriff gesprochen.

Arbeiten an Flugabwehrsystem

Nach Angaben des italienischen Außenministeriums waren die Techniker mit Wartungsarbeiten an den Erfassungsantennen des Flugabwehrsystems Skyguard beschäftigt, das von den kuwaitischen Streitkräften eingesetzt wird. Das Ministerium teilte mit, dass eine Explosion auf dem Gelände beide Italiener das Leben gekostet habe.

Tajani sagte laut der Nachrichtenagentur Ansa im italienischen Senat, iranische Drohnen hätten gegen 14 Uhr Ortszeit kuwaitische Militäreinrichtungen angegriffen. Dazu gehörte demnach auch die Luftabwehr-Erkennungsstation, an der die beiden italienischen Techniker arbeiteten. „Es kam zu einer heftigen Explosion, und nach Berichten aus Kuwait sind beide unserer Landsleute ums Leben gekommen“, so Tajani.

Kuwait meldet weitere Verletzte

Bei dem Angriff wurden nach Angaben des kuwaitischen Verteidigungsministeriums außerdem ein kuwaitischer und ein pakistanischer Staatsangehöriger verletzt, wie der Sender CNN berichtete. Das Ministerium erklärte, herabfallende Trümmerteile hätten Verletzungen verursacht. Den Familien der beiden getöteten Italiener sprach es sein Beileid aus.

Das italienische Außenministerium teilte mit, die Botschaft in Kuwait stehe in ständigem Kontakt mit den örtlichen Behörden, um die Entwicklungen zu verfolgen und die Familienangehörigen zu informieren. Eine Stellungnahme aus Teheran lag CNN zufolge zunächst nicht vor.

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