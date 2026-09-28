Drohnenangriff in der Westukraine – Polen sollen Schutzräume aufsuchen

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Polens Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz. Er erklärte, nach dem Drohneneinschlag nahe der Grenze sei der polnische Luftraum nicht verletzt worden.

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Ein russischer Drohnenangriff nahe der polnischen Grenze hat am Montagnachmittag in Teilen Ostpolens Luftalarm ausgelöst. Nach Angaben von Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz schlug die Drohne auf ukrainischem Gebiet etwa zwei Kilometer vom Grenzübergang Dorohusk–Jahodyn entfernt ein, wie TVP World berichtet.



Der polnische Luftraum sei nicht verletzt worden. Kampfflugzeuge stiegen auf, die Luftabwehr stand demnach bereit.

Warnungen nach kurzer Zeit aufgehoben

Das polnische Sicherheitszentrum forderte Bewohner der Grenzregion Lublin zudem auf, einen sicheren Ort aufzusuchen. Nach Angaben von Radio Lublin wurde die erste Warnung gegen 17.24 Uhr aufgehoben. Am frühen Abend folgte eine weitere Nachricht für die Regionen Lublin und Podkarpackie. Auch sie wurde kurz darauf zurückgenommen. Nach Behördenangaben bestand auf polnischem Gebiet keine Gefahr.



In Dorohusk waren die Explosion und anschließend Sirenen zu hören. Der Bürgermeister der Gemeinde, Wojciech Sawa, berichtete zudem von schwarzem Rauch auf der ukrainischen Seite.

Gebäude am Grenzübergang beschädigt

Nach einer späteren Mitteilung des Gouverneurs der ukrainischen Region Wolhynien beschädigte die Druckwelle ein Gebäude am Eingang des Grenzterminals Jahodyn. Berichte über Tote oder Verletzte lagen zunächst nicht vor, wie die Ukrainska Prawda meldet.



Zuvor hatte Interfax-Ukraine unter Berufung auf informierte Quellen berichtet, der Kontrollpunkt sei nicht direkt getroffen worden.

Bereits Mitte September waren russische Drohnen in der Nähe des Grenzübergangs Dorohusk–Jahodyn auf ukrainischem Gebiet eingeschlagen. Bei einem Angriff wurde dort auch ein Passagierzug von Kiew nach Warschau getroffen. Die polnische Regierung sieht in den Angriffen nahe ihrer Grenze eine Verschärfung des Krieges.

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