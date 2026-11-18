Von mehr als 700.000 auf rund 400.000 Tonnen täglich: So stark sank die Rohölverarbeitung seit Ende Oktober. Moskau fordert von den Betreibern nun beschleunigte Reparaturen.

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Nach einem Drohnenangriff im April 2026 steigt Rauch über brennenden Öltanks im Hafen der russischen Schwarzmeerstadt Tuapse auf.

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Ukrainische Drohnenangriffe haben die tägliche Rohölverarbeitung russischer Raffinerien seit Ende Oktober nach Schätzungen aus der Branche um rund 45 Prozent verringert. Sie sank demnach von mehr als 700.000 Tonnen auf etwa 400.000 Tonnen pro Tag. Das berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch unter Berufung auf zwei Quellen aus der Ölbranche.



15 der 35 großen Raffinerien Russlands sollen mittlerweile von Störungen der Produktion oder Stillständen betroffen sein. Mitte der Vorwoche waren es neun.

Weil die Produktion fortschreitend zurückging, liegt der Durchschnitt für November bislang noch bei mehr als 500.000 Tonnen pro Tag. Das sind fünf bis zehn Prozent weniger als jeweils im September und Oktober.

Moskau fordert schnelle Reparaturen

Russlands stellvertretender Regierungschef Alexander Nowak forderte am Dienstag, die Produktionskapazitäten der Raffinerien so schnell wie möglich wiederherzustellen. Außerdem soll zusätzlicher Treibstoff hergestellt werden, der nicht den üblichen Qualitätsklassen entspricht. Auch die Importe von Mineralölprodukten sollen fortgesetzt werden. Das berichtete die russische Agentur Interfax unter Berufung auf die Regierung in Moskau.

Bei der Sitzung ging es auch darum, örtliche Engpässe bei der Treibstoffversorgung zu beseitigen. Noch am 30. Oktober hatte Nowak erklärt, die damaligen Angriffe auf Raffinerien würden die Versorgung des russischen Binnenmarkts nicht beeinträchtigen. Er verwies auf Reparaturen und Treibstoffimporte. Zugleich räumte er ein, die für November geplanten russischen Dieselexporte von 2,1 Millionen Tonnen könnten geringfügig sinken.

Raffinerien in mehreren Regionen getroffen

Die seit Ende Oktober angegriffenen Raffinerien haben laut Reuters zusammengenommen eine Verarbeitungskapazität von rund 500.000 Tonnen Rohöl pro Tag. Das entspricht etwa 54 Prozent der gesamten russischen Kapazität zur Rohölverarbeitung von geschätzt 930.000 Tonnen täglich. Betroffen sind demnach unter anderem Anlagen in Rjasan, Jaroslawl, Kirischi und der Wolgaregion.

In einzelnen Regionen Russlands gibt es laut Reuters bereits Treibstoffengpässe. Angriffe auf Häfen schränkten zudem die russischen Exportmöglichkeiten ein.

Experte erwartet Benzinmangel

Der Energieexperte Sergej Wakulenko vom Berliner Carnegie-Zentrum für Russland- und Eurasienstudien schätzt, dass die derzeitige Benzinproduktion nur etwa 60–65 Prozent der in früheren Novembermonaten üblichen Nachfrage abdeckt.



Auch bei zusätzlichen Importen könnte nach Wakulenkos Einschätzung eine Versorgungslücke von 25–30 Prozent entstehen, berichtete die russischsprachige Moscow Times. Wakulenko rechnet daher mit erneuten Warteschlangen an Tankstellen.

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