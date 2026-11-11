Lettland fordert Einwohner im Grenzgebiet auf, Schutz in Gebäuden zu suchen. In Litauen ist der Flugverkehr an den Flughäfen Vilnius und Kaunas zeitweise gestört.

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Ein französisches Kampfflugzeug vom Typ Mirage 2000 auf dem Nato-Luftwaffenstützpunkt Šiauliai in Litauen im März 2024

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Finnland hat in der Nacht zum Mittwoch wegen möglicher Drohnen den Luft- und Schiffsverkehr in Teilen des östlichen Finnischen Meerbusens vorübergehend eingeschränkt. Auch Lettland, Litauen und Estland warnten vor nicht identifizierten Flugobjekten aus Richtung Russland oder Belarus. Lettland alarmierte Luftabwehrkräfte und Nato-Kampfflugzeuge.

Die finnischen Streitkräfte führten die Beschränkungen für den Luftverkehr um 2.09 Uhr und für den Schiffsverkehr um 2.15 Uhr Ortszeit ein. Die Einschränkungen sollten den Behörden ein ungehindertes Eingreifen ermöglichen und Unbeteiligte schützen, berichtete der finnische Rundfunk Yle.

Nato-Kampfjets im Baltikum alarmiert

Die lettischen Streitkräfte hatten am späten Dienstagabend vor einer möglichen Gefahr für den Luftraum im Osten des Landes gewarnt. Betroffen waren die Bezirke Ludza, Krāslava und Augšdaugava nahe der Grenzen zu Russland und Belarus. Die Behörden forderten die Einwohner auf, Schutz in Gebäuden zu suchen.

Die Armee aktivierte Einheiten zur Drohnenabwehr und weitere Luftabwehrkräfte. Zudem wurden Kampfflugzeuge alarmiert, die im Auftrag der Nato den baltischen Luftraum überwachen. Lettland verstärkte außerdem die Luftabwehr an seiner Ostgrenze, wo bereits Abfangdrohnen aus eigener Produktion stationiert sind.

Um 0.23 Uhr am Mittwoch stufte das lettische Militär die Gefahr in mehreren Bezirken herab. Später wurden die Warnungen aufgehoben, berichtete Reuters.

Flugverkehr an litauischen Flughäfen gestört

Auch Litauen warnte vor einer möglichen Gefahr aus der Luft. Die Behörden meldeten ein nicht identifiziertes Flugobjekt aus Richtung Belarus. Der Alarm betraf unter anderem die Region um Kaunas, die zweitgrößte Stadt Litauens.

An den Flughäfen Vilnius und Kaunas kam es zu vorübergehenden Einschränkungen. Der litauische Rundfunk LRT berichtete zugleich über Hinweise auf Ballons bei der Luftraumüberwachung. Der Betrieb wurde an beiden Flughäfen nach Unterbrechungen wieder aufgenommen.

Angriffe auf Russlands Ostseeküste

Die Schutzmaßnahmen erfolgten während ukrainischer Drohnenangriffe auf den Nordwesten Russlands. Im Ostseehafen Ust-Luga brach nach Angaben des Gouverneurs der Region Leningrad ein Feuer aus. Drei Arbeiter wurden verletzt, außerdem fiel eine Anlage der Stromversorgung aus. Der Gouverneur meldete den Abschuss von 150 Drohnen über der Region.

In der Vergangenheit gelangten ukrainische Drohnen bei Angriffen auf russische Ziele auch in den Luftraum benachbarter Nato-Staaten. Russland wirft der Ukraine vor, diesen Luftraum für Angriffe zu nutzen. Die Ukraine erklärt dagegen, russische Störsender könnten ihre Drohnen vom Kurs abbringen.

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