Und auf Erden Dschingis Khan: Die große Ausstellung auf der Berliner Museumsinsel

Für die einen ist der reitende Eroberer ein Nationalheld, für die anderen ein Massenmörder. Der Mongolenfürst und sein Weltreich sind jetzt auf der Berliner Museumsinsel zu bewerten.

Wie bringt man im Museum zum Sprechen, was Archäologen über Jahrzehnte geduldig aus der Erde gebuddelt und erforscht haben? Wie können achteinhalb Jahrhunderte tiefmittelalterlicher eurasischer Weltgeschichte lebendig werden ohne trockene Zahlen und Begriffe?



Für „Dschingis Khan und die Welt der Mongolen“ haben die Kuratoren Benjamin Wehry und Anton Gass, unterstützt von der Berliner Archäologie-Instanz Matthias Wemhoff, das Museum für Vor- und Frühgeschichte in fünf aufwendig inszenierte „Bühnenbilder“ verwandelt. Basis sind bisherige Erkenntnisse und vor allem intensive mongolisch-deutsche Grabungsforschungen der letzten 20 Jahre. So ergibt sich nun ein erweiterter, gar neuer Blick auf Dschingis Khan, seine Herrschaft und die seiner Söhne und Enkel.



Dieser irdische Gottgleiche und seine Nachkommen besaßen nachweislich immense Manneskräfte. Die Forschung zählt heute 16 Millionen Männer als Nachgeborene der Mongolenherrscher. Zwischen Pazifik und Kaspischem Meer ist bei etwa acht Prozent der männlichen Bevölkerung eine gemeinsame genetische Signatur im Y-Chromosom feststellbar.

„Gepanzerte Reiter und Mongolen“: Die Farbzeichnung aus der SMB-Orientabteilung (Diez A fol. 71 S. 58) ist eine Kostbarkeit. © Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Orientabt.

Die Geschichte ist in jeder Hinsicht gewaltig und mystisch. Den Eroberer Dschingis Khan kennt man hierzulande vor allem wegen des populären Schlagers der gleichnamigen Band von 1979. Dass Ralph Siegels Gassenhauer kaum zu historischem Wissen beiträgt, ist klar, sobald man die Ausstellung betritt. Mit Pop hat sie nichts zu tun. Jetzt heißt es, sich geistig anzustrengen.



„Du weißt, dass du nichts weißt!“, höhnt mir der antike Philosoph Sokrates ins Ohr. Recht hat er: Die 200 Jahre währende Ära der mongolischen Reiternomaden sprengt mein Vorstellungsvermögen. Mit dem, was Romanik, Gotik, danach die frühe Renaissance in unserer westlichen Hemisphäre bewirkten, ist wenig anzufangen im Blick auf diesen bedrohlichen „Fremden“ Dschingis Khan, der nach der Weltherrschaft strebte. Brutal, aber strategisch und mit fast modern anmutenden Strukturen, Planungen, Gesetzen.

Archäologisches Fundstück: Der Lamellenpanzer eines Kriegers des Mongolischen Reiches im 13./14. Jahrhundert war sehr viel leichter und beweglicher als abendländische Ritterrüstungen. © Otgonbaatar/Chinggis Khaan National Museum Ulaanbaatar

Die Schau beginnt mit Nervenkitzel: Rote Wände stehen symbolisch für jene tief sitzende Urangst vor den unaufhaltsamen Reiterkriegern. Bei Dschingis Khan, Gründer des mongolischen Weltreichs und der Nation durch gewaltsame Einigung der Stämme, galt nicht Blutsverwandtschaft, um dazuzugehören, sondern bedingungsloser Gehorsam plus Tapferkeit. Der Steppenadel wurde entmachtet und durch loyale „Köcherträger“ ersetzt. Knaben aus unzuverlässigen Stämmen wurden vom Khan adoptiert, als Krieger oder für den Staatsdienst ausgebildet.



Das Bedrohliche ist keineswegs nur Klischee angesichts der in Vitrinen strotzenden, martialischen Waffen: Speere, Köcher, Schwerter, Rüstungen aus Leder, Steigbügel und Sättel, sogar aus Holz, und über Filmleinwände galoppieren wilde, verwegene Reiter auf schnellen, kleinen, wendigen Pferden. Sie jagen wie Derwische durch Landschaften Zentralasiens, Nordchinas, im Osten bis ans Japanische Meer und bis Korea, durch Nahost und westlicher bis zum Kaspischen und Schwarzen Meer, zur Krim, ins Donaudelta.

Kopie einer Schildkrötenstatue der Stadt Karakorum im Mongolischen Reich, Original aus dem 13. Jahrhundert © Otgonbaatar/Chinggis Khaan National Museum Ulaanbaatar

Wer nennt die Länder, zählt die Toten. Den Ruf eines „Massenmörders“ brachte Dschingis Khan zudem die Legende seiner Bestattung ein. Das ist in der Ausstellung als kryptische Grabstätte mit Gestalten im Lebens-Todes-Reigen und Drachen an den Wänden inszeniert. Demnach hat er verfügt, nach seinem Tod alle Lebewesen in seiner Nähe zu töten: 2000 Kämpfer, Bedienstete, Gefährten, Pferde. Die Grabstätte hatten angeblich tausend Reiter mit den Hufen ihrer Pferde eingeebnet. Sie wurden danach hingerichtet, sodass niemand den Ort verraten konnte. Bis heute wurde Dschingis Khans Grab nicht ausgemacht.



Dann taucht man ein in eine inszenierte weite Steppenlandschaft: An die Wände sind all jene Tiere gemalt, mit denen die Mongolen ein gleichsam ökologisch nachhaltiges, symbiotisches Leben führten: Pferde, Ziegen, Schafe, Rinder. Von dort geht es zu Bild- und Schrifttafeln, Stelen, Tierskulpturen. Zu Stiefeln, Mänteln, Schmuckgürteln und Riemendurchzügen aus Bergkristall. Wir betrachten Glocken, Gefäße, Baufragmente antiker Städte. Und die monumentale Statue eines Würdenträgers vom Gräberfeld Tavan Tolgoi.

Steinstatue eines mongolischen Würdenträgers von Shonkh Tavan Tolgoi (spätantikes Gräberfeld) © Otgonbaatar/Chinggis Khaan National Museum Ulaanbaatar

Schließlich sitzen wir in einer riesigen Filzjurte. Drinnen ist jeder Laut, jedes Geräusch von draußen nur noch gedämpft zu vernehmen. Kaum vorstellbar, dass in solchen mobilen Behausungen des Steppenlebens Großfamilienalltag oder gar Intimität möglich waren.



Es gibt in dieser Schau viel zu lesen, zu bestaunen, in Verbindung zu bringen, zu begreifen. Und mit Klischees zu brechen. Es lohnt, sich Zeit zu nehmen, um die ausgegrabenen Fragmente einer fernen, zwiespältigen Kultur historisch, sachlich und zugleich mit viel Fantasie zusammenzufädeln. Die meisten Objekte waren noch nie außerhalb der Mongolei zu sehen.

In der Faust des Neugeborenen ein Blutklumpen

Wie ein Geist schwebt in der Ausstellung über allem der 1162 in einem schamanischen „Wildenten“-Clan an einem heiligen Berg 170 Kilometer östlich von Ulan Bator geborene Dschingis Khan. Wolf und Hirschkuh gelten als seine „Stammeltern“.



Das überlieferte Epos, die „Geheime Geschichte der Mongolen“, erzählt, der Neugeborene namens Temüdschin (im Tatarischen „Schmied“) habe einen Blutklumpen in der kleinen Faust gehabt – Symbol für Stärke und Willenskraft. Gestorben sei er, heißt es, im Jahr 1227 nach einem Reitunfall. Andere Quellen vermuten, es könnte auch die Pest gewesen sein.

Armband mit Phönix-Darstellung aus der heiligen Stadt Karakorum, Mongolisches Reich, 13./14. Jahrhundert © Otgonbaatar/Chinggis Khaan National Museum Ulaanbaatar

Des Khans Nachfolge ging ein in die Eroberungsgeschichte als Goldene Reiterhorde, die bis ans Mittelmeer gelangte. Dieses Kapitel erzählt nicht nur von Kampf, Tod, Landnahme, sondern auch vom blühenden eurasischen Handel, zu Lande, per Schiff gar bis in die nördliche Hanse: Begehrte Waren, Menschen und Wissen bewegten sich über bislang unvorstellbare Distanzen.



Luxusgüter gelangten über die Krim und die Levante nach Europa. Man betritt sozusagen ein fiktives Reich, das nicht nur durch Gewalt, sondern auch durch transkontinentale Vernetzung und kulturellen Austausch die Geschichte Eurasiens prägte.

Luftaufnahme des Orchontals, einst Ausgangspunkt des vereinten mongolischen Großreiches © Chinggis Khaan National Museum Ulaanbaatar

Dschingis Khans bevorzugter Sohn Ögedai unterwarf nach dem Tod des Vaters als Machthaber Ungarn und die Fürstentümer der Kiewer Rus. 1241 kam er bis Schlesien, vor Liegnitz, wo Herzog Heinrich II. Truppen, Land und Leben verlor. Der Weg ins Heilige Römische Reich war offen.



Doch plötzlich kehrten die Horden zurück in ihren Staat mit geordnetem Staatswesen, ziviler Verwaltung, mit Religionstoleranz, eigener aus dem Uigurischen abgeleiteten Schrift (der legendäre Khan war übrigens Analphabet) und den auf Gesetzgebung gegründeten Städten Karabalgasun und Karakorum.



Als Dschingis Khan das Zeitliche segnete, maß sein Reich 19 Millionen Quadratkilometer. Es war, dies zum gewalttätigen Klischee, der einzige befriedete Nomadenstaat der Welt, der 200 Jahre lang Bestand hatte: als Pax Mongolica.



Dschingis Khan und die Welt der Mongolen. James-Simon-Galerie, Bodestr., bis 18. April 2027, Di–So 10–18 Uhr. Eine Kooperation mit dem Chinggis Khaan National Museum Ulaanbaatar und der Mongolian Academy of Science. Die Ausstellung steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und des mongolischen Staatspräsidenten Ukhnaa Khurelsukh. Katalog (Imhof) 39,95 Euro

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