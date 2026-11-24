Manuel Neuer in der Kritik: Paarberaterin Ruth Marquardt rechnet auf Instagram mit dem Bayern-Torwart ab. Ann-Kathrin Götze und Motsi Mabuse reagieren – während Neuer in Brasilien seine Reha macht.

Manuel Neuers Privatleben sorgt auch weiterhin für Schlagzeilen – erst recht, seit der Bayern-Keeper während seiner Reha in Brasilien mit einer unbekannten Frau fotografiert wurde.



Das vor dem Hintergrund der Trennungsberichte wirft aktuell kein besonders schmeichelhaftes Bild auf den 40-Jährigen: Schließlich soll sich Manuel Neuer kurz nach der Geburt ihres zweiten gemeinsamen Kindes von seiner Frau Anika getrennt haben.

Und auch wenn sich nach wie vor weder Manuel noch Anika Neuer offiziell zu den Trennungsberichten geäußert haben, so bleibt doch ein schaler Beigeschmack.

Manuel Neuer in Brasilien: Reha und die unbekannte Frau

Oder auch pure Aufregung – wie im Fall der auch aus dem Fernsehen bekannten Paarberaterin Ruth Marquardt, die auf ihrem Instagram-Account eine Brandrede in Richtung des Fußball-Weltmeisters von 2014 gehalten hat.

Marquardt kritisiert am Beispiel von Neuer, dass Väter sich immer wieder aus der Verantwortung stehlen würden: Manuel Neuer schaffe es, seine Frau „noch im Wochenbett“, mit zwei kleinen Kindern, zu verlassen. Es sei egal, wie die Beziehung gerade verlaufe, „aber du kannst deine Frau und deine Kinder in dieser Situation nicht im Stich lassen“, so die systemische Beraterin und Autorin mit Schwerpunkt auf Beziehungen, Familie und mentaler Gesundheit.

Zustimmung wird geprüft...

Marquardt schreibt: „Wie es der Frau jetzt gehen mag, kann sich jeder Mensch mit Mitgefühl vorstellen. Was erzählst du deinem kleinen Kind, das dich fragt, wo ist Papa? Was erzählst du, wenn du immer wieder in Tränen ausbrichst?“ Es seien Situationen, „die viele Frauen kennen, die ihre Kinder allein großgezogen haben. Sie kommen irgendwie damit klar. Sie sind 24 Stunden für ihre Kinder da. Sie übernehmen die Verantwortung. Sie tragen sich selbst durch diesen Scherbenhaufen. Für ihre Kinder.“

Neuer habe eigentlich Vorbildcharakter für die Nation, „aber jetzt…?“ Dennoch werde er weiterhin gesellschaftlich gestützt, könne weitermachen wie bisher, während seine Frau vor einem Scherbenhaufen stehe und ihr in Netzkommentaren von Männern auch noch die Schuld gegeben werde.

Kritik an der Paartherapeutin: „Das ist reine Privatsache“

Das Video stößt im Netz auf große Resonanz, sorgt für Tausende Kommentare. Viele geben der Paarberaterin recht, berichten von ihren eigenen Trennungserfahrungen im Wochenbett: „Mein Mann hat mich im Wochenbett des dritten Kindes für eine andere verlassen. Ich bin hoch traumatisiert dadurch. Egal welchen Grund es gibt. In so einer Phase geht man nicht.“

Es gibt aber auch andere Stimmen, die finden, man könne nicht urteilen, ohne die Hintergründe zu kennen. Auch Ruth Marquardt wird kritisiert: „Das ist reine Privatsache; hier so pauschale Urteile abzugeben, ist sachlich unkorrekt. Was sind Sie denn für eine Paartherapeutin, die so unreflektiert eine Meinungsäußerung abgibt zu einem Paar, das sie gar nicht kennt?“

Ann-Kathrin Götze hat der Abrechnung mit Manuel Neuer ihren Applaus gespendet. © Alexander Neis/Imago

In der Mehrheit erntet Marquardt aber Zustimmung – interessanterweise auch von prominenten Spielerfrauen. Ann-Kathrin Götze, die mit Manuel Neuers langjährigem Teamkollegen Mario Götze verheiratet ist und zwei Kinder hat, applaudiert unter dem Beitrag und bekommt dafür wiederum viel Zuspruch.

Ein Creator namens „Trennungspapa“ kommentiert: „Ich finde es wichtig und richtig, dass Frauen gerade in so verletzlichen Lebensphasen füreinander einstehen und sich gegenseitig stärken. Gleichzeitig wünsche ich mir, dass wir bei aller berechtigten Solidarität vorsichtig bleiben mit Urteilen über Menschen, deren ganze Geschichte wir nicht kennen.“

Nina Weiss: Auch Neuers Ex-Frau soll das Video geliked haben

Auch andere prominente Frauen wie Motsi Mabuse haben den Beitrag der Paarberaterin geliked. Unter den Likes soll sich Medienberichten zufolge auch Lina Kimmich befinden, die Ehefrau von Neuers Teamkollegen Joshua Kimmich. Auch Neuers Ex-Frau Nina Weiß, die von 2017 bis 2020 mit dem fünfmaligen Welttorhüter verheiratet war, soll laut den Berichten das Abrechnungsvideo geliked haben.

Manuel Neuer hat bereits mehrere Langzeitbeziehungen hinter sich. Von 2009 bis 2014 war er mit Kathrin Gilch liiert. Dann lernte er die Dressurreiterin Nina Weiß kennen, mit der er drei Jahre lang verheiratet war. Anika Bissel, seine zweite Frau, ist Handballerin. Erst im Juli 2025 hatte das Paar seine kirchliche Hochzeit in Südtirol gefeiert.

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