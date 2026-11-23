Die IG Metall streikt für fünf Prozent mehr Lohn. Die Arbeitgeber nennen das „völlig überzogen“. Autoexperte Dudenhöffer stellt die 35-Stunden-Woche infrage.

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Warnstreik der IG Metall in Hannover am 3. November. Jetzt bestreikt die Gewerkschaft auch die Berliner Werke von BMW und Mercedes-Benz.

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Die deutsche Autoindustrie baut Zehntausende Stellen ab. Jetzt verschärft die IG Metall den Tarifkonflikt: Seit Montagmorgen um sechs Uhr läuft im BMW-Motorradwerk in Berlin-Spandau ein ganztägiger Warnstreik.

Bei Mercedes-Benz in Berlin-Marienfelde und im brandenburgischen Ludwigsfelde haben die 24-Stunden-Ausstände schon am Sonntagabend begonnen. Drei Verhandlungsrunden in der Metall- und Elektroindustrie sind bislang ohne Ergebnis geblieben. Die IG Metall fordert fünf Prozent mehr Lohn bei zwölf Monaten Laufzeit.

Der Verband der Metall- und Elektroindustrie (VME) in Berlin und Brandenburg wirft der IG Metall auf Anfrage der Berliner Zeitung vor, „ohne Not Warnstreiks und 24-Stunden-Streiks angekündigt“ zu haben. Große Streiks und fünf Prozent mehr Lohn „rauben uns genauso die Zukunft wie fehlende Investitionen“, meint auch Ferdinand Dudenhöffer, Gründer des Center for Automotive Research (CAR) in Bochum.

Doch schon für Dienstag kündigt die IG Metall weitere Warnstreiks an. „Wir machen weiter, bis sich die Arbeitgeber auf eine vernünftige Lösung für mehr Sicherheit bei Entgelten und Arbeitsplätzen einlassen“, sagt Jan Otto, Verhandlungsführer und Bezirksleiter der IG Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen.

Streit mit IG Metall: Arbeitgeber bieten dauerhaft nur 1,3 Prozent mehr Lohn ab Juli 2028

Bis zum frühen Montagnachmittag hatten sich nach Angaben der IG Metall deutlich mehr als 8000 Beschäftigte in Berlin, Brandenburg und Sachsen an ganztägigen oder mehrstündigen Warnstreiks beteiligt. Schon am Freitag hatten Beschäftigte der Autozulieferer ZF in Brandenburg an der Havel, Mahle in Wustermark und Gestamp in Großbeeren die Arbeit niedergelegt. Bundesweit betrifft die Tarifrunde rund 3,7 Millionen Beschäftigte.

Ein Sprecher des VME nennt die Lohnforderung der Gewerkschaft „völlig überzogen“. Viele Betriebe seien schlecht ausgelastet, hätten ihre Produktivität in den vergangenen Jahren kaum verbessert und müssten steigende Arbeitskosten stemmen. Die IG Metall habe sich aus Sicht des Verbands mit dem Angebot der Arbeitgeber nicht beschäftigt. Der Sprecher erklärt sich zu einem Kompromiss bereit. Ob der Verband sein Angebot dafür nachbessern würde, lässt er offen.

Der VME-Sprecher spricht von „2,3 Prozent mehr Entgelt“. Das veröffentlichte Arbeitgeberangebot sieht bei 26 Monaten Laufzeit eine Einmalzahlung im Juli 2027 in Höhe von einem Prozent des durchschnittlichen tariflichen Jahresbruttoentgelts vor. Je nach wirtschaftlicher Lage des Betriebs kann die Zahlung geringer ausfallen oder ganz entfallen. Die Tabellenentgelte sollen erst im Juli 2028 dauerhaft um 1,3 Prozent steigen.

Im Tarifstreit geht es auch um Arbeitszeiten und Sonderzahlungen. Die Arbeitgeber wollen unter anderem mehr Spielraum beim Weihnachtsgeld und längere Arbeitszeiten ermöglichen. Die IG Metall dringt auf verbindliche Zusagen für Investitionen und Arbeitsplätze. „Wer glaubt, diesen Tarifkonflikt einfach aussitzen zu können, täuscht sich“, sagt Bezirksleiter Otto.

BMW und Mercedes: Experte warnt vor langem Stillstand

Auf Fragen der Berliner Zeitung zum Tarifstreit und zu den Folgen der Warnstreiks verwiesen BMW und Mercedes-Benz an die zuständigen Arbeitgeberverbände. Der VME wiederum erklärt, zu den Folgen auf Unternehmensebene könnten nur die betroffenen Betriebe Auskunft geben. Wie stark die Ausstände die beiden Konzerne bislang wirtschaftlich treffen, bleibt damit offen.

Frank Schwope, Lehrbeauftragter für Automotive Management an der Fachhochschule des Mittelstands (FHM) in Berlin, hält die bisherigen Auswirkungen für begrenzt. Die Hersteller arbeiteten derzeit unterhalb ihrer Kapazitätsgrenzen. Welchen Konzern die Ausstände härter treffen, lasse sich ohne interne Informationen kaum beurteilen. Je länger die Bänder stillstünden, desto größer werde aber das Interesse der Konzerne an einer Einigung. Bei einem Stillstand von mehr als einer Woche könnte es laut Schwope für die Unternehmen auch wegen der Ungewissheit „anfangen unangenehm zu werden“.

Die Höhe des Abschlusses hält Schwope für offen. „Die Fünf-Prozent-Forderung ist als Verhandlungsposition zu sehen“, sagt er. Bei der von der IG Metall verlangten Arbeitsplatzsicherheit kommt es für ihn auf eine konkrete Bedingung an: „Beschäftigungszusagen sind belastbar und geben Sicherheit, solange sie keine Kündigungsklauseln beinhalten.“

Motorradmontage im BMW-Werk Berlin-Spandau (Archivfoto). Am Montag legten Beschäftigte dort für einen ganztägigen Warnstreik die Arbeit nieder. © Markus Wächter/Waechter/BNEW

Dudenhöffer stellt die 35-Stunden-Woche infrage

Dudenhöffer hält die Lage der deutschen Autoindustrie für ernster als während der Corona-Krise oder nach der Lehman-Pleite. Zu den hohen Standortkosten komme der Rückstand bei der Fertigung von Elektroautos. Tesla und chinesische Hersteller hätten Kostenvorteile, weil sie stärker standardisierten und große Karosserieteile in einem Stück gießen könnten. Die Modellvielfalt, mit der deutsche Hersteller lange erfolgreich gewesen seien, werde beim Elektroauto zunehmend zum Nachteil.

Wie unterschiedlich Mercedes seine Werke inzwischen ausrichtet, zeigt der Ausbau im ungarischen Kecskemét. Dort hat der Konzern die Kapazität von 200.000 auf 400.000 Fahrzeuge erhöht. In Deutschland will Mercedes die Produktionskapazität dagegen um weitere 100.000 auf 900.000 Fahrzeuge senken.

Dudenhöffer plädiert für einen „Masterplan für die Zukunft der deutschen Autoindustrie“. Dazu gehöre, die 35-Stunden-Woche aufzugeben, Sonderzahlungen und Boni auszusetzen und zugleich in neue Fertigungsverfahren zu investieren. Um Arbeitgeber und Beschäftigte zusammenzubringen, verweist er auf ein Beispiel aus der VW-Geschichte: „Es braucht einen großen Moderator, so wie es mal Gerhard Schröder bei VW im Jahr 1993 war“, sagt Dudenhöffer.

Für die Beschäftigten geht es in dieser Runde um Sicherheit in einer Branche, die bereits deutlich schrumpft. Ende des ersten Halbjahres 2026 zählte das Statistische Bundesamt (Destatis) in der deutschen Autoindustrie noch 691.500 Beschäftigte – 42.300 weniger als ein Jahr zuvor.

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