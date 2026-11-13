Dürre im Amazonas-Staat: Pará ruft Umweltnotstand aus

Mehr als 5000 Brandherde seit Monatsbeginn – fast so viele wie im gesamten November des Vorjahres. Die Behörden bringen die Trockenheit mit dem Klimaphänomen El Niño in Verbindung.

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Eine Schneise führt durch den Regenwald bei Breves im brasilianischen Bundesstaat Pará.

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Der brasilianische Amazonas-Bundesstaat Pará hat wegen schwerer Dürre und wachsender Waldbrandgefahr für 120 Tage den Umwelt- und Klimanotstand ausgerufen, wie die Nachrichtenagentur AFP am Freitag berichtete. Gouverneurin Hana Ghassan Tuma unterzeichnete das Dekret am 11. November. Es soll den Behörden ermöglichen, mehr Kräfte zur Brandbekämpfung einzusetzen.

Pará liegt im Norden Brasiliens und erstreckt sich über weite Teile des Amazonasgebiets. Mit rund 1,25 Millionen Quadratkilometern ist der Bundesstaat etwa dreieinhalbmal so groß wie Deutschland. Nach Schätzungen des brasilianischen Statistikamts IBGE leben dort 8,8 Millionen Menschen.

El Niño sorgt für extreme Trockenheit

Laut AFP registrierte das brasilianische Weltraumforschungsinstitut INPE seit Monatsbeginn per Satellit mehr als 5000 Brandherde. Das sind fast so viele wie im gesamten November des Vorjahres. Die Regierung des Bundesstaates bringt die extreme Trockenheit mit dem Klimaphänomen El Niño in Verbindung.

Während des Notstands setzt die Regierung landesweit die Erteilung von Genehmigungen zum Abbrennen von Vegetation aus. In 31 Gemeinden ist Feuer auch zur Vorbereitung von Feldern, zur Erneuerung von Weiden und zur Beseitigung von Pflanzenresten verboten. Ausgenommen ist unter anderem der Einsatz von Feuer beim Anbau zur Selbstversorgung durch indigene und traditionelle Gemeinschaften sowie Kleinbauern.

Der Umweltminister von Pará, Raul Protázio, erklärte, der Notstand ermögliche es, Einsatzkräfte in besonders betroffene Gebiete zu verlegen. Das Dekret kann um weitere 120 Tage verlängert werden.

Weitere Brände bei Santarém

Nach Angaben der Regierung sind Einsatzkräfte in elf Schwerpunktgebieten bei der Brandbekämpfung tätig. Ende Oktober war ein größerer Brand im Schutzgebiet Alter do Chão unter Kontrolle gebracht worden. Inzwischen seien weitere Brände ausgebrochen, berichtete die Tageszeitung Folha de S.Paulo unter Berufung auf lokale Quellen.

Die Feuerwehr setzt nach eigenen Angaben Brandbekämpfer an 37 Orten in 28 Gemeinden ein. Die nationale Naturschutzbehörde ICMBio kündigte zusätzliche Einsatzkräfte an und verlängerte den Einsatz von Löschflugzeugen im Westen von Pará auf unbestimmte Zeit.