Rauchige Eleganz: Duftkerzen für die kalte Jahreszeit

Von Tannenwald bis Weihrauch: Diese Duftkerzen bringen Stimmung, Stil und Sinnlichkeit in die kalte Jahreszeit – perfekt für gemütliche Winterabende.

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Nadeln, Hölzer und der Duft ferner Länder: Mit diesen wohlriechenden Kerzen wird der Winter behaglich.

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Wenn draußen die Temperaturen sinken, steigt drinnen das Bedürfnis nach Wärme, Licht und Atmosphäre. Woran es liegt, dass man bei Kerzenschein sofort in den Relax-Modus schaltet? Vielleicht zündet die kleine Flamme ein Signal im Stammhirn und erinnert uns an unser Steinzeiterbe, in dem wir mit dem Stamm um ein Lagerfeuer saßen.



Egal wie, Duftkerzen sind die heimlichen Stars der Wintersaison – sie verwandeln jeden Raum in eine Oase der Gemütlichkeit und entführen uns in duftende Welten. In dieser Woche präsentieren wir Ihnen fünf Dauerbrenner, die für Wintereinstimmung sorgen.

Trudon: Der Klassiker aus Versailles

Trudon ist die älteste Kerzenmanufaktur Frankreichs. Sie wurde 1643 gegründet und belieferte den königlichen Hof von Frankreich, einschließlich Versailles. Als offizieller Hoflieferant für Kerzen und Wachsprodukte wurde die Marke zu einer der prestigeträchtigsten in Europa. Auch das vergoldete Wappen auf den Kerzen erinnert an diese königliche Vergangenheit. Trudons Kerzen galten damals wie heute als Inbegriff von Luxus und Handwerkskunst – ein Erbe, das die Marke bis heute pflegt.

Royale Eleganz im Glas: Diese Kerze bringt den Duft eines verschneiten Winterwaldes in Ihr Zuhause. © Trudon

Die „Fir Classic Candle“ bringt den Zauber verschneiter Wälder direkt ins Wohnzimmer. Der Duft kombiniert sibirische Kiefer, Leder und Tanne mit einer warmen Basis aus Weihrauch und Patchouli.

„Fir Classic Candle“, 270 g, erhältlich für etwa 105 Euro. Brenndauer: 50 bis 55 Stunden.

Byredo: Eine duftende Berghütte

Das schwedische Kultlabel Byredo versteht die Kunst der olfaktorischen Erzählung wie kaum ein anderes. Gegründet 2006 in Stockholm, steht Byredo für minimalistisches Design und moderne Luxusparfüms.



Der Gründer Ben Gorham, ein ehemaliger Basketballspieler und Kunststudent, ließ sich von seiner indischen Herkunft inspirieren und entwickelte Düfte, die Geschichten erzählen. Die Marke hat sich schnell als eine der innovativsten in der Welt der Düfte etabliert.

Wie ein Abend in der Berghütte: Diese Kerze duftet nach Holz, Praline und Winterzauber. © Byredo

Die „Winter Cabin Candle“ aus der Holiday-Kollektion entführt uns in eine verschneite Berghütte, wo Praline und Birkenholz die süß-holzige Eröffnung bilden. Amber und Zedernholz sorgen für Wärme, während Patchouli und Vetiver das Finale setzen.

Byredo „Winter Cabin Candle“, 240 g, erhältlich für etwa 75 Euro. Brenndauer: 60 Stunden.

Sézane: Französischer Kaminzauber

Sézane, das 2013 von Morgane Sézalory in Paris gegründete Label, steht für zeitlose Mode mit einem Hauch Vintage-Chic. Mittlerweile hat die Marke ihr Portfolio um Lifestyle-Produkte erweitert, darunter auch edle Duftkerzen. Jede ihrer Kreationen verkörpert französische Leichtigkeit gepaart mit hoher Handwerkskunst.

Französischer Chic für kalte Tage: Rauchige Hölzer sorgen für Behaglichkeit. © Sézane

Die Feu de Vie Candle duftet nach rauchigen, ledrigen Hölzern wie Guajak und Cadeholz, die mit Patchouli abgerundet werden. Verpackt in einen glasierten Keramiktopf aus Portugal, ist sie ein stilvolles Accessoire für jeden Wohnraum. Ob als Geschenk oder für die eigene Auszeit – diese Kerze bringt französische Raffinesse und Wärme in den Alltag.

Sézane „Feu de Vie Candle“, 240 g, erhältlich für etwa 60 Euro. Brenndauer: ca. 50 Stunden.

Baobab Collection: Kunstvolle Exotik

Die belgische Marke Baobab Collection wurde 2002 gegründet und ist bekannt für ihre beeindruckenden Kerzen, bei denen Design und Duft eine einzigartige Verbindung eingehen. Inspiriert von den Landschaften und Kulturen Afrikas, bringen die Produkte der Marke exotische Eleganz in moderne Wohnräume. Die Gläser werden von Hand gefertigt und sind oft kleine Kunstwerke.

Exotische Wärme trifft auf kunstvolles Design – ein Blickfang mit sinnlichem Duft © Baobab Collection

Die „Likaah Candle“ beeindruckt mit ihrem handgefertigten Glas, das von westafrikanischen Mustern inspiriert ist. Der Duft ist eine warme Mischung aus exotischen Hölzern und Räucherwerk – eine Einladung, die Seele baumeln zu lassen. Mit ihrer imposanten Größe und dem kunstvollen Design wird die Kerze zum Statement-Piece.

Baobab „Likaah Candle“, 500 g, erhältlich für etwa 120 Euro. Brenndauer: etwa 100 Stunden.

Matière Première: Weihrauch aus der Wüste

Matière Première wurde 2019 vom renommierten Parfümeur Aurélien Guichard gegründet. Die französische Marke legt den Fokus auf die Reinheit und Authentizität natürlicher Rohstoffe, die oft aus eigenen Anbaugebieten stammen. Jedes Produkt erzählt eine Geschichte über die Herkunft und Verarbeitung der Zutaten – eine Liebeserklärung an die Welt der Düfte.

Ein Hauch von Orient: Rauchiger Weihrauchduft, inspiriert von den Weiten des omanischen Wüstensands © Fabien SARAZIN

Das französische Parfümhaus Matière Première hat mit der „Encens Oman Candle“ eine Hommage an den omanischen Weihrauch geschaffen. Der Duft fängt den Moment ein, in dem Weihrauchtränen in der Sonne des Wüstensands trocknen – rauchig, harzig und holzig. Das Glas aus böhmischem Kristall wird aufwendig poliert und innen lackiert, um die olfaktorische Schönheit zu unterstreichen. Die Kerze wird in kleinen Chargen handgegossen.

Matière Première „Encens Oman Candle“, 220 g, erhältlich für etwa 85 Euro. Brenndauer: 50 Stunden.

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