Dungeon und Bud Spencer Museum machen dicht: Hat Berlin ein Tourismusproblem?

Binnen einer Woche haben gleich zwei Berliner Tourismusattraktionen ihr Ende angekündigt – ein Warnsignal? Was die Tourismusverantwortlichen der Stadt dazu sagen.

Vor einer Woche hat das Berlin Dungeon seine Schließung angekündigt – nach mehr als 13 Jahren.

„Leider müssen wir Euch mitteilen, dass unsere Attraktion ab dem 7. November dauerhaft schließen wird.“ Für viele war die Nachricht des Berlin Dungeon am Dienstag vergangener Woche ein Schock. Über 13 Jahre lang zog das Gruselkabinett Besucherinnen und Besucher aus Deutschland und aller Welt an.



Nur zwei Tage später folgte dann die nächste Hiobsbotschaft: Auch das Bud Spencer Museum Unter den Linden schließt Ende des Jahres.

Während das Dungeon gar nicht erst genauer auf die Hintergründe seiner Entscheidung einging, machte das Museum des schlagkräftigen Kultschauspielers vor allem Stadt und Verwaltung dafür verantwortlich. Auflagen des Bezirksamts, aber auch ausbleibende Unterstützung aus dem Kulturetat der Stadt sollen den Betreibern das Leben schwer gemacht haben. Eine nicht enden wollende Baustelle direkt vor der Tür war dann wohl der letzte Sargnagel für das Bud Spencer Museum.

Nur in Berlin muss das Dungeon schließen

Natürlich sind die beiden Attraktionen nur bedingt miteinander vergleichbar. Während das Bud Spencer Museum vor allem für Fans ein Pilgerort war, richtete sich die Gruselstätte unweit des Alexanderplatzes an ein breiteres Publikum – national wie international.



Hinter dem Dungeon steht dabei wohlgemerkt kein kleiner Betreiber. Noch bis Anfang November wird die Attraktion von der Merlin Group betrieben, die weltweit zahlreiche Standorte unterhält. Auch Legoland, Madame Tussauds, Sea Life und das berühmte Londoner Riesenrad „The London Eye“ gehören zum Portfolio. Auf Nachfrage der Berliner Zeitung erklärte das Unternehmen, die „nicht leichte“ Entscheidung, dem Schrecken in Berlin ein Ende zu bereiten, sei nach einer Prüfung der „Entwicklung des eigenen Attraktionsportfolios“ gefallen. Konkreter wurde die Merlin Group allerdings nicht.

Während das Aus für den Berliner Standort damit besiegelt ist, geht der Betrieb an anderen Orten weiter. Sowohl das Hamburger Dungeon als auch die Ableger in London, Amsterdam und Edinburgh sollen im kommenden Jahr geöffnet bleiben. Dass ausgerechnet Berlin seinen Standort verliert, wirft deshalb – zusammen mit der angekündigten Schließung des Bud Spencer Museums – eine naheliegende Frage auf: Hat Berlin ein Tourismusproblem?

Der Mann mit den fliegenden Fäusten verliert sein Berliner Museum. Nach fünf Jahren ist Schluss. © Paul Zinken/dpa

Wie die zuständige Berliner Senatsverwaltung betont, lasse sich aus den beiden Schließungen „nicht unmittelbar auf strukturelle Probleme des gesamten Tourismusstandorts“ schließen. Auf Nachfrage heißt es, man müsse die „jeweiligen betrieblichen Hintergründe“ ebenso berücksichtigen wie die „Entwicklung der Branche insgesamt“.



Vielmehr seien geplante Neueröffnungen wie das House of Games in Friedrichshain, ein Büro- und Veranstaltungsort für die Games- und Computerspiel-Branche, aber auch das Ice Cream Wonderland oder das Meereserlebniszentrum Ocean Berlin in Lichtenberg Belege dafür, dass sich das touristische Angebot weiterentwickle.



Der Senat bedauert zwar die Schließungen des Berlin Dungeon und des Bud Spencer Museums, verweist aber zugleich auf die Dynamik der Branche: „Anbieter müssen sich immer wieder auf Veränderungen der Nachfrage und des Reise- und Konsumverhaltens einstellen.“

Ähnlich ordnet es Berlins offizielles Reiseportal ein. „Wir bedauern es sehr, wenn touristische und kulturelle Einrichtungen in Berlin schließen“, betont visitBerlin auf Nachfrage. Gerade die Vielfalt der Angebote mache Berlin so attraktiv.



Gleichzeitig seien die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für viele Unternehmen herausfordernd. Der Tenor ist derselbe wie der des Senats: Aus einzelnen Schließungen ließen sich keine allgemeinen Trends ableiten. „Berlins Kultur- und Freizeitlandschaft bleibt ein wesentlicher Anziehungspunkt für Gäste aus aller Welt.“

Weniger Gäste vor allem aus vier Ländern

Auch bei der grundsätzlichen Entwicklung der Tourismuszahlen in Berlin argumentieren die Kooperationspartner ähnlich. Während sich der deutsche Markt vergleichsweise stabil entwickle, stehe der internationale Tourismus weiterhin vor Herausforderungen, so visitBerlin. Auf diese verwies auch der Berliner Dehoga auf Nachfrage.



Internationale Fluganbindungen, gestiegene Reisekosten und geopolitische Unsicherheiten spielten dabei eine Rolle. Besonders aus den USA, Frankreich, Italien und Großbritannien verzeichne man Rückgänge – hoch im Kurs stünden hingegen Gäste aus den Niederlanden. Um dem entgegenzuwirken, arbeite der Senat bereits an einer „Verbesserung der Anbindung des Hauptstadt-Flughafens“.

Mehr internationale Gäste? Hierzu arbeite der Berliner Senat bereits an einer Verbesserung der Anbindung des BER. © Annette Riedl/dpa

Die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe verweist zudem auf globale Herausforderungen, betont aber zugleich, dass Berlin mit knapp 30 Millionen Übernachtungen und mehr als zwölf Millionen Gästen eine „stark nachgefragte Destination und Kulturmetropole mit internationaler Anziehungskraft“ sei.



Damit das so bleibt, setzen sowohl visitBerlin als auch der Senat auf nationale und internationale Marketingaktionen und Kooperationen, etwa mit der Deutschen Bahn oder Fluggesellschaften.



Ob Berlin tatsächlich ein Tourismusproblem hat, lässt sich aus zwei einzelnen Schließungen wahrscheinlich nur bedingt ableiten. Und doch dürfte es in Zukunft auch entscheidend sein, ob es der Stadt gelingt, nicht nur neue Angebote zu schaffen, sondern auch bestehende Attraktionen langfristig wirtschaftlich zu erhalten.

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