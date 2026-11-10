Dunkelflaute treibt Strompreis über 650 Euro: Batterien hätten ihn auf 388 Euro gedrückt

Zwei Gigawatt zusätzliche Batterieleistung hätten die Preisspitze laut Fraunhofer auf 388 Euro gedrückt. Warum das selbst bei Dunkelflaute hilft.

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Das Kraftwerk Jänschwalde in der Lausitz: Liefern Wind und Sonne wenig Strom, müssen steuerbare Kraftwerke die Lücke schließen.

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Der Strompreis im deutschen Großhandel ist während der aktuellen Dunkelflaute auf mehr als 650 Euro je Megawattstunde gestiegen. Die Preisspitze trat am Montag, dem 9. November, zwischen 17 und 17.15 Uhr auf. Zu dieser Zeit traf eine hohe Stromnachfrage auf die für eine Dunkelflaute typische geringe Erzeugung aus Wind- und Solaranlagen.



Zusätzliche Batteriespeicher hätten die Preisspitze dabei erheblich dämpfen können. Zwei Gigawatt Speicherleistung mit einer Kapazität von acht Gigawattstunden hätten den Day-Ahead-Preis in der betreffenden Viertelstunde auf rund 388 Euro je Megawattstunde gedrückt.

Das bestätigt Leonhard Gandhi, Strommarktexperte am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE und Entwickler des zugrunde liegenden Simulationsmodells, auf Anfrage der Berliner Zeitung. Über die Berechnung berichtete zuerst die WirtschaftsWoche.



Das entspricht einer Senkung um rund 41 Prozent. Die Simulation unterstellt zusätzliche Speicher, die bei voller Leistung rechnerisch vier Stunden lang Strom abgeben könnten.

Batteriespeicher fangen die teuersten Viertelstunden ab

Auf den ersten Blick scheint eine Speicherdauer von vier Stunden kaum geeignet, um eine Dunkelflaute zu bewältigen, die mehrere Tage dauern kann. Gandhi zufolge müssen Batterien in einer solchen Situation jedoch nicht den gesamten Strombedarf decken.

„Wir haben bisher während Dunkelflauten keinen generellen Mangel an Erzeugungskapazitäten gesehen, sondern deutliche Knappheitspreise während weniger Viertelstunden“, erklärt der Wissenschaftler. „Diese können Batteriespeicher auch in einer mehrtägigen Dunkelflaute sehr gut abfangen.“

Die Speicher nehmen Strom in günstigeren Stunden auf und geben ihn in besonders knappen Zeitfenstern wieder ab. Dadurch können sie verhindern, dass ein besonders teures Gas- oder Kohlekraftwerk den Börsenpreis bestimmt.

Zusätzlichen Strom erzeugen Batterien allerdings nicht. „In Zukunft wird es während längerer Perioden mit sehr geringer Erzeugung aus PV und Wind aber die Kombination aus Reservekraftwerken und Batteriespeichern geben“, erklärt Gandhi.

Teures Gas treibt Strompreis während der Dunkelflaute hoch

Die aktuelle Preisspitze geht nicht allein auf die schwache Erzeugung aus Wind und Sonne zurück. Nach Einschätzung Gandhis fehlt derzeit auch in mehreren Nachbarländern Kraftwerksleistung – unter anderem wegen Wartungsarbeiten und niedriger Wasserstände. Dadurch kann Deutschland weniger günstigen Strom importieren.

Hinzu kommen die stark gestiegenen Gaspreise. Müssen teure Gaskraftwerke die letzte noch fehlende Strommenge liefern, können ihre Erzeugungskosten den Börsenpreis für den gesamten Markt nach oben treiben.

So berechnet Fraunhofer den Strompreis mit zusätzlichen Batterien

Die simulierte Senkung der Preisspitze auf 388 Euro stammt aus dem öffentlich zugänglichen Strompreissimulator der Plattform Energy-Charts. Dafür fügt das Fraunhofer ISE den tatsächlichen Kauf- und Verkaufsgeboten der Day-Ahead-Auktion an der Strombörse Epex Spot eine zusätzliche Batterieflotte hinzu und berechnet die Auktion neu. Das Modell berücksichtigt dabei auch Blockgebote von Kraftwerken und die Reaktion des grenzüberschreitenden Stromhandels.

Der inzwischen im Simulator angezeigte Wert kann leicht von der ursprünglichen Berechnung abweichen. Gandhi begründet das mit den fortlaufend hinzukommenden Marktergebnissen. Sobald neue Daten vorliegen, wird die gesamte Handelswoche erneut optimiert. Dadurch können sich auch die modellierten Fahrpläne der Speicher für zurückliegende Tage geringfügig verändern.

Die Berechnung ist eine Was-wäre-wenn-Simulation und keine Prognose. Sie zeigt, welcher Day-Ahead-Preis sich bei zusätzlichen Speichergeboten ergeben hätte, wenn die übrigen Gebote weitgehend unverändert geblieben wären. Intraday-Handel, Regelenergie und Eingriffe der Netzbetreiber sind nicht Teil der Rechnung.

Das Modell unterstellt außerdem, dass die Batteriebetreiber die Preisentwicklung einer Woche im Voraus kennen. Fraunhofer weist deshalb darauf hin, dass die Ergebnisse keine exakte Vorhersage des Verhaltens realer Speicher darstellen. Sie zeigen aber, wie stark bereits eine vergleichsweise kleine zusätzliche Leistung auf einzelne Knappheitspreise wirken kann.

Reiches Kraftwerksstrategie setzt auf neun Gigawatt Langzeitkapazitäten

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) setzt für längere Dunkelflauten vor allem auf neue steuerbare Kraftwerksleistung. Bis 2031 sollen zunächst Anlagen mit insgesamt elf Gigawatt Leistung bereitstehen.

Neun Gigawatt davon werden als sogenannte Langzeitkapazitäten ausgeschrieben. Sie müssen über einen längeren Zeitraum durchgehend Strom liefern können. Diese Voraussetzung können insbesondere Gaskraftwerke erfüllen. Weitere zwei Gigawatt sollen ohne dieses Langzeitkriterium ausgeschrieben werden. Dort können grundsätzlich auch Speicher und andere Technologien zum Zuge kommen.

Das Langzeitkriterium soll sicherstellen, dass die Anlagen auch während einer länger anhaltenden Dunkelflaute durchgehend Strom liefern können. Die Fraunhofer-Simulation zeigt jedoch, dass Speicher und Reservekraftwerke unterschiedliche Aufgaben übernehmen: Kraftwerke sichern die verfügbare Strommenge über längere Zeit, während Batterien besonders teure Spitzen glätten.

Das Bundeswirtschaftsministerium hat Fragen der Berliner Zeitung zur Bewertung der Fraunhofer-Berechnung und zur vorgesehenen Rolle von Batteriespeichern bislang nicht beantwortet.

Was bedeutet der Preissprung für Verbraucher?

Die mehr als 650 Euro je Megawattstunde sind ein kurzfristiger Großhandelspreis und nicht mit dem Strompreis auf der Haushaltsrechnung gleichzusetzen. Die meisten Versorger kaufen Energie zu unterschiedlichen Zeitpunkten ein und sichern einen großen Teil ihres Bedarfs längerfristig ab. Hinzu kommen Netzentgelte, Steuern und Vertriebskosten.



Unmittelbarer reagieren dynamische Stromtarife auf solche Ausschläge. Treten hohe Börsenpreise häufiger auf, können sie aber auch die allgemeinen Beschaffungskosten der Versorger und später die Tarife anderer Kunden belasten.

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