Durchbruch in Berlin: Linke, Grüne und SPD wollen koalieren – und 160.000 Wohnungen vergesellschaften

Frühestens 2029 könnten in Berlin rund 160.000 Mietwohnungen den Besitzer wechseln. Private Immobilienkonzerne müssten sie an eine öffentliche Gesellschaft abgeben. Darauf haben sich Linke, Grüne und SPD in ihren Sondierungen geeinigt.



Am Samstagnachmittag stellten Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp, Grünen-Spitzenkandidat Werner Graf und SPD-Landeschef Steffen Krach ihr Sondierungspapier vor. Es trägt den Titel „Mehr gemeinsam, mehr Berlin“. Die drei wollen ihren Parteien Koalitionsverhandlungen empfehlen.

10.000 Wohnungen darf jeder Konzern behalten

Betroffen sind private Vermieter mit mehr als 10.000 Wohnungen in Berlin. Diesen Grundbestand dürfen sie behalten, vergesellschaftet würde nur der Rest. Grundlage ist Artikel 15 des Grundgesetzes, der in der Bundesrepublik noch nie angewendet wurde.



Damit sollen circa „160.000 Wohnungen der Marktlogik“ entzogen werden, sagte Eralp.



Genossenschaften bleiben außen vor, ebenso Wohnungen, die seit 2021 gebaut wurden oder noch entstehen. Die Entschädigung ist bei 16 Milliarden Euro gedeckelt. Das Gesetz soll Mitte 2028 ins Abgeordnetenhaus, die Bestände gehen frühestens ein Jahr nach Verkündung über.



Für die Mieter soll sich dabei wenig ändern: Die Miete darf nach der Übernahme im Schnitt nicht höher liegen als vorher.

Werner Graf (Grüne), Elif Eralp (Linke) und Steffen Krach (SPD, v.l.) präsentieren das Sondierungspapier: „Mehr gemeinsam, mehr Berlin“ © Maurizio Gambarini via imago-ima

Krach: „Meine Meinung ändert sich natürlich nicht“

Im Wahlkampf hatte der SPD-Vorsitzende in Berlin, Steffen Krach, die Vergesellschaftung abgelehnt. Am Samstag verteidigte er den Kompromiss mit bemerkenswerter Offenheit: „Meine Meinung ändert sich natürlich nicht. Aber ich bin überzeugter Demokrat, und als Demokrat weiß man, dass man Kompromisse eingehen muss.“



Die Ausnahme für Neubauten verkauft er als Signal an Investoren: Wer baue, sei in der Stadt „weiterhin willkommen“.

Mietendeckel: Höchstens zwei Prozent mehr pro Jahr

Schneller spürbar wäre ein anderer Punkt. Bei den landeseigenen Wohnungsunternehmen sollen Mieten nur noch um höchstens zwei Prozent pro Jahr steigen. Laut Eralp entlastet das rund 400.000 Haushalte.



„Viele haben Sorge, den Briefkasten zu öffnen, wegen der nächsten Mieterhöhung“, sagte die Linken-Politikerin.



Gegen Mietwucher soll ab 2027 eine eigene Mietenaufsicht vorgehen, zusammen mit einer Schwerpunktabteilung der Staatsanwaltschaft.

100.000 Wohnungen – aber nicht auf dem Tempelhofer Feld

Bis 2031 sollen 100.000 Baugenehmigungen erteilt werden. Krach spricht vom „größten Neubauprogramm seit der Wiedervereinigung“.



Berlins bekannteste Freifläche bleibt dabei tabu: Das Tempelhofer Feld wird auch am Rand nicht bebaut. Zugleich will das Bündnis bis 2030 unterm Strich keine Flächen mehr neu versiegeln. Wie das zum Bauziel passt, muss die Koalition erst noch zeigen.



Die Grünen haben vor allem bei Klima und Verkehr verhandelt. Das Sozialticket für Bus und Bahn soll wieder günstiger werden, der Radwegebau wieder anlaufen. Den 17. Bauabschnitt der A100 will das Bündnis beim Bund stoppen.



Mehr Bäume allein reichen Graf nicht: „Das eine ist, die Bäume zu pflanzen, das andere ist aber auch, sie zu gießen.“

Ein kostenloser Sperrmülltag pro Jahr

Müll war eines der wichtigsten Themen im Wahlkampf. „Viele Menschen haben uns allen immer wieder erzählt, dass sie sich in ihren Kiezen wegen des vielen Mülls auf den Straßen nicht mehr wohlfühlen“, sagte Eralp.



Einmal im Jahr soll Sperrmüll deshalb kostenlos abgeholt werden, laut Papier zunächst als Pilotprojekt. Krach will vor allem saubere Spielplätze, Graf eine Verpackungssteuer prüfen.



„Dieses Sondierungspapier enthält keine Milliardenversprechen“, betonte Krach. Das Papier ist an dieser Stelle ehrlicher: Mindestens 400 Millionen Euro im Jahr sollen über höhere Steuern und Gebühren hereinkommen. Welche, steht nicht drin.

Antisemitismus-Streit: Expertengremium soll Fälle bewerten

Von Anfang an belasteten Antisemitismusvorwürfe gegen einzelne Linken-Mitglieder die Gespräche. Am 13. Oktober stoppten Grüne und SPD die Sondierungen vorerst: Die Linke hatte die Neuköllner Abgeordnete Vanessa Emde in ihre Fraktion aufgenommen. Ihr wird vorgeworfen, das Existenzrecht Israels infrage zu stellen.



Inzwischen sieht Linken-Fraktionschef Tobias Schulze keine gemeinsame Arbeitsgrundlage mehr mit ihr. Die „Berliner Vereinbarung“ vom 8. Oktober soll Teil des Koalitionsvertrags werden. Bei antisemitischen Vorfällen kann ein Gremium aus drei Fachleuten angerufen werden, die Konsequenzen reichen bis zum Fraktionsausschluss.

Die Linke entscheidet erst am 31. Oktober

Grüne und SPD stimmen schon am Montag ab: die Grünen auf einem Kleinen Parteitag, die SPD im Landesvorstand. Die Linke lässt sich wegen der Herbstferien Zeit, ihr Parteitag tagt am 31. Oktober. Stimmen alle zu, könnten die Verhandlungen Anfang November beginnen.



Die Linke hatte die Abgeordnetenhauswahl am 20. September mit 25,7 Prozent gewonnen. Zusammen kämen die drei Parteien auf 91 Sitze – 14 mehr als für die absolute Mehrheit nötig.

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