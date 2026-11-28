Der chinesische Hersteller stellte auf der Automesse in Guangzhou fünf Sicherheitstests vor. Die neue Batterietechnik soll auch kleinste Schäden erkennen können.

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Mehr als 1100 Fahrzeuge werden auf der internationalen Automesse im südchinesischen Guangzhou präsentiert.

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Der chinesische Autobauer GAC hat eine neue Batterie für Elektroautos vorgestellt, die nach Angaben des Herstellers bei einem Sicherheitstest selbst der Explosion einer Handgranate standgehalten habe.



Das mit der Batterie ausgestattete Fahrzeug sei weder in Brand geraten noch explodiert. Das berichtet das chinesische Technologiemedium IT Home am Samstag unter Berufung auf Aussagen des Unternehmens auf der Automesse in Guangzhou.

Auto ließ sich nach Explosion noch einschalten

GAC hatte am Freitag die Ergebnisse von fünf Sicherheitstests seiner neuen Batterie „Magazine Battery 3.0“ veröffentlicht. Neben dem Explosionstest untersuchte der Hersteller unter anderem die Widerstandsfähigkeit der Batterie bei seitlichen Zusammenstößen und Beschädigungen des Fahrzeugunterbodens.

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Wie das chinesische Automobilportal Internet Info Agency berichtet, ließ sich das Fahrzeug nach dem Explosionstest weiterhin einschalten. Auch die Türen konnten normal entriegelt werden. Der Hersteller wies darauf hin, dass die Ergebnisse nur für die gewählten Testbedingungen gelten.

Nach Angaben von Wang Qingquan, dem Leiter der Batteriesystementwicklung bei GAC, verfügt die Batterie über einen siebenschichtigen Unterbodenschutz. Dieser soll einer Aufprallenergie von 2000 Joule standhalten. Das entspricht etwa dem 13-Fachen des in der chinesischen Sicherheitsnorm für Fahrzeugbatterien geforderten Werts, berichtet die Wirtschaftszeitung Shanghai Securities News.

GAC verstärkt Schutz bei seitlichen Zusammenstößen

GAC hat auch den seitlichen Schutz der Batterie verstärkt. Bei einem seitlichen Aufpralltest mit 32 Kilometern pro Stunde drangen nach Herstellerangaben keine Bauteile in die Batteriezellen ein. Die Batterie wurde dabei ohne den zusätzlichen Schutz eines Fahrzeugrahmens getestet.

Bei einem weiteren Test, bei dem der Fahrzeugunterboden wiederholt über Hindernisse schrammte, blieb das Batteriegehäuse nach Angaben des Unternehmens dicht und wies keine Risse auf.

Sensoren sollen frühzeitig warnen

Neben dem mechanischen Schutz setzt GAC auf ein Überwachungssystem, das mögliche Schäden bereits während des Betriebs erkennen soll. Sensoren an der Unterseite der Batterie erfassen, wo und wie heftig Stöße die Batterie treffen. Das System soll je nach Ausmaß der Schäden mit abgestuften Warnmeldungen reagieren.

Eine weitere Sicherheitsvorrichtung erkennt austretende Flüssigkeiten. Nach Herstellerangaben kann das System innerhalb von drei Sekunden selbst einen Austritt von nur zwei Millilitern Flüssigkeit feststellen. Zudem wird die Dichtheit des Batteriegehäuses überwacht, um auch kleinste Risse zu erkennen.

Nach Unternehmensangaben sind bereits mehr als 1,7 Millionen Fahrzeuge mit Batterien früherer Generationen dieser Baureihe ausgestattet. Die Fahrzeuge haben insgesamt mehr als 170 Milliarden Kilometer zurückgelegt.

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