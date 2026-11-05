E-Auto-Boom frisst Gewinne bei VW und Co.: Lohnt sich nur der Verbrenner?

Die großen deutschen Autobauer stecken weiter in einer historischen Krise. VW, BMW und Mercedes-Benz haben in den ersten drei Quartalen dieses Jahres 5,6 Milliarden Euro nach Steuern verdient – 57 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Doch neben dem Markteinbruch in China und hohen Standortkosten belastet bei Volkswagen ein weiterer Faktor das Ergebnis: die steigende Nachfrage nach Elektroautos in Europa.



„Bei den deutschen Autobauern ist man bisher bei den Elektroautos im deutlichen Kostennachteil“, sagt Ferdinand Dudenhöffer, Gründer des Center for Automotive Research (CAR) in Bochum, der Berliner Zeitung. Der Autoexperte kritisiert neben der Fertigung auch die Modellvielfalt und die Wahl der Produktionsstandorte. Lohnen sich Elektroautos für VW und Co. bislang nicht – oder haben die Hersteller ihre Kosten nicht im Griff?