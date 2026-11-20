Ein 30-jähriger E-Scooter-Fahrer ist in Berlin mit einer Straßenbahn kollidiert. Kurz darauf starb er im Krankenhaus.

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Einsatzkräfte der Polizei sind am abgesperrten Unfallort nach einem Zusammenstoß einer Straßenbahn mit einem E-Scooter im Einsatz.

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Bei einem Zusammenstoß zwischen einem E-Scooter und einer Straßenbahn ist am Morgen in Berlin ein 30 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich kurz nach 7.00 Uhr auf der Landsberger Allee im Ortsteil Lichtenberg im Osten der Hauptstadt, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Der Fahrer des Elektrorollers wurde bei der Kollision nach Polizeiangaben so schwer verletzt, dass er rund eine Stunde später in einem Krankenhaus starb.

Die Polizei sperrte den Bereich um den Unfallort für die Ermittlungen weiträumig ab. Der Autoverkehr sowie mehrere Straßenbahnlinien wurden nach Angaben des Sprechers unterbrochen. Weitere Angaben zum genauen Hergang des Unfalls und zur Identität des Todesopfers machte die Polizei zunächst nicht. (mit dpa)

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